খড়গপুর আইআইটিতে 'সৃষ্টি ও অনুসন্ধান' ক্রাফ্ট টুলকিট কর্মশালা, শুরু 25 মার্চ
কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট 15 জন বিশিষ্ট কারুশিল্পী অংশ নেবেন । তাঁরা সাতটি ভিন্ন হস্তশিল্প ধারার প্রতিনিধিত্ব করবেন ।
Published : March 24, 2026 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: দেশের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে খড়গপুর আইআইটি । কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনে উন্নয়ন কমিশনার (হস্তশিল্প)-এর সহযোগিতায় 'সৃষ্টি ও অনুসন্ধান' শীর্ষক প্রথম ক্রাফ্ট টুলকিট কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ এই কর্মশালা হবে আগামী 25 মার্চ থেকে 2 এপ্রিল পর্যন্ত । খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসের রাজেন্দ্র মিশ্র স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রেনারশিপে 25 মার্চ সকাল সাড়ে 10টায় এই কর্মশালার উদ্বোধন হবে ।
আইআইটি খড়গপুরে সম্প্রতি গঠিত ইউনিফায়েড এআই-সক্ষম ক্রাফ্ট ইকোসিস্টেম প্ল্যাটফর্মের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে । এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের প্রক্রিয়া, সরঞ্জাম, উপকরণ এবং উৎপাদন পদ্ধতির সুশৃঙ্খল নথিভুক্তকরণ করা এবং সেই সঙ্গে গবেষণা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সেগুলিকে আরও উন্নত করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা ।
কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট 15 জন বিশিষ্ট কারুশিল্পী অংশ নেবেন । তাঁরা সাতটি ভিন্ন হস্তশিল্প ধারার প্রতিনিধিত্ব করবেন । এর মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি কাঠ খোদাই (GI), জম্মু ও কাশ্মীরের খাতামবন্দ কারুকাজ, অন্ধ্রপ্রদেশের উদয়গিরি কাঠের কাটলারি, উত্তর-পূর্ব ভারতের বেত ও বাঁশশিল্প, উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর কাঠশিল্প, দিল্লির কাঠশিল্প এবং ওড়িশার কাঠখোদাই ঐতিহ্য । অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জাতীয়, রাজ্য এবং জেলাস্তরের পুরস্কারপ্রাপ্ত দক্ষ কারিগরও রয়েছেন । নারী ও পুরুষ উভয় কারিগরের উপস্থিতি এই কর্মশালাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
কর্মশালার সময় কারিগরেরা তাঁদের নিজস্ব কারুশিল্পের কৌশল প্রদর্শন করবেন এবং ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করবেন । পাশাপাশি খড়গপুর আইআইটির শিক্ষক, গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাঁদের মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কারুশিল্পের টুলকিট উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হবে ।
আগামী 28 ও 29 মার্চ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে । সেখানে কারুশিল্পের প্রক্রিয়া, উপকরণ, সমস্যাবলি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক গ্রহণযোগ্য নতুন উদ্ভাবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে । কর্মশালার পুরো সময় জুড়ে ভিডিয়ো ও আলোকচিত্র নথিভুক্তকরণ, কারিগরদের সাক্ষাৎকার এবং যৌথ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত গবেষণামূলক ডকুমেন্টেশন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ।
এছাড়াও কর্মশালার শেষ পর্যায়ে খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে কারিগরদের তৈরি সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রির সুযোগও রাখা হবে । এই উদ্যোগ সম্পর্কে কর্মশালার সমন্বয়ক অধ্যাপক প্রিয়দর্শী পট্টনায়ক বলেন, "দেশের হস্তশিল্পকে গবেষণা ও প্রযুক্তির সহায়তায় আরও শক্তিশালী করে তুলতে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । শিল্পী, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় ভবিষ্যতে একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ও প্রযুক্তিনির্ভর হস্তশিল্প ইকোসিস্টেম গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ।"