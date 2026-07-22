সিটি সেন্টার স্টেশনের পিলারে ফাটল ! ভয়ের কিছু নেই, জানাল মেট্রো কর্তৃপক্ষ

সিটি সেন্টার স্টেশনের পিলারে ফাটল ! ভয়ের কিছু নেই, জানাল মেট্রো কর্তৃপক্ষ
কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, এর জেরে পরিষেবায় প্রভাব পড়বে না ৷
Published : July 22, 2026 at 10:00 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের পিলারে ফাটলের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি ৷ তার আগেই আরও একটি মেট্রো স্টেশনের পিলারে ফাটলের ছবি সামনে চলে এল ৷ এবার ঘটনাস্থল সিটি সেন্টার মেট্রো স্টেশন, যা কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন ৷
বুধবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় ৷ নিত্যযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কও ছড়ায় ৷ তড়িঘড়ি বিষয়টি খতিয়ে দেখে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ তারা ফাটলের বিষয়টি স্বীকার করে নেয় ৷ তাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ৷ এর জেরে যাত্রী পরিষেবায় কোনও ব্যাঘ্যাত ঘটবে না ৷
উল্লেখ্য, কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ)-এর পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর ৷ হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যা বিস্তৃত ৷ সেক্টর ফাইভের অফিস যাত্রীরা নিয়মিত যাতায়াত করেন এই মেট্রোতে ৷ এছাড়া চলাচল করেন আরও অনেক মানুষ ৷
বুধবার এই গুরুত্বপূর্ণ রুটের সিটি সেন্টার মেট্রো স্টেশনের একটি পিলারে ফাটল দেখা দেয় ৷ বিষয়টি প্রকাশ্য়ে আসতেই নিত্যযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় ৷ কলকাতা মেট্রোর তরফেও বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয় ৷ কলকাতা মেট্রোরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এস এস কান্নান জানান, ফাটলের খবর প্রকাশ্যে আসায় পরেই ঘটনার গুরুত্ব বুঝে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমীক্ষা শুরু করেছেন মেট্রো রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা ।
পিলারটি প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মেট্রো রেলের বিশেষজ্ঞ দল তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে বলে জানান তিনি । প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী যে ফাটলটি পিলারের বাইরের আবরণে হয়েছে ৷ পিলারের মূল কংক্রিট স্ট্রাকচার নিরাপদে রয়েছে ।
তিনি আরও জানান, ক্লাডিংয়ের এই ফাটলের কারণে মেট্রো স্টেশন বা পিলারের মূল কাঠামোগত সুরক্ষায় কোনও প্রভাব পড়েনি । স্টেশনটি যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে । স্টেশন বন্ধ হবে না বলেই জানান তিনি । কিংবা এই ঘটনার ফলে ট্রেন চলাচলে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি । মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সূচি মেনেই চলবে ।
কলকাতা মেট্রোরেলের ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের সিটি সেন্টার মেট্রো স্টেশনের পিলারে যে একটি ফাটল দেখা দিয়েছে তা শিকার করে নিল কর্তৃপক্ষ । তবে কর্তৃপক্ষের তরফে সাফাই দেওয়া হয়েছে যে এই নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই কিংবা এতে যাত্রী পরিষেবাও ব্যাহত হবে না ।
প্রসঙ্গত, বছরখানেক আগে ব্লু লাইনের প্রান্তিক স্টেশন কবি সুভাষ স্টেশনের পিলারে ফাটল দেখা দেয় ৷ এর জেরে স্টেশনটিও অনেকটা নেমে যায় ৷ এর পরই তড়িঘড়ি ওই স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এখন কবি সুভাষ স্টেশন দিয়ে শুধুমাত্র কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবা চালু আছে ৷ ওই লাইনে প্ল্যাটফর্ম আলাদা৷ প্রায় একবছর পেরিয়ে গেলেও কবি সুভাষ দিয়ে মেট্রো চলাচল এখনও শুরু হয়নি ৷