ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সাঁইথিয়া সেতুতে ফাটল, আতঙ্কে স্থানীয়রা

ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সাঁইথিয়া সেতুতে ফাটল, আতঙ্কে স্থানীয়রা
তিলপাড়া সেতুর বিকল্প সাঁইথিয়া সেতু উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ অন্যতম মাধ্যম। এবার তাতেও বড়সড় ফাটল ৷
Published : November 15, 2025 at 4:06 PM IST
সাঁইথিয়া, 15 নভেম্বর: সিউড়িতে তিলপাড়া সেতুই এখনও পূর্ণ সংস্কার হয়নি, তার মাঝেই ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিকল্প সাঁইথিয়া সেতুর মাঝে বড়সড় ফাটল ৷ আতঙ্কে স্থানীয়রা ৷ বিশেষ করে বিপাকে পড়েছেন ট্রাক, ডাম্পার, লরি চালকরা ৷ 14 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর এই সেতু হয়েই দেউচা-পাচামি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার পণ্যবাহী যান চলাচল করে ৷ তিলপাড়া সেতুর পর বিকল্প সাঁইথিয়া সেতুই ছিল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ অন্যতম মাধ্যম।
সাঁইথিয়ার বিধায়ক লীলাবতী সাহা বলেন, "খবর পেয়েই প্রশাসনের তরফে ডাস্ট ভরে প্রাথমিক সংস্কার করা হয়েছে ৷ পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হবে ৷" এবার অতি বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছিল বীরভূম জেলার নদ-নদীগুলি ৷ এর ফলে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া জলাধারের ওয়াটার ডিভাইডার গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ 15টির মধ্যে প্রায় 10টি ওয়াটার ডিভাইডারে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ এর ফলে তিলপাড়া সেতুর উপর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত যান চলাচল ৷ এই তিলপাড়া সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ৷
তাই দ্রুত কিছুটা সংস্কার করে বর্তমানে যান চলাচল শুরু করা হয়েছে। যদিও, ভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে এখনও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । বিকল্প রাস্তা হিসাবে এতদিন বীরভূমের মল্লারপুর হয়ে সাঁইথিয়া 'নতুন ব্রিজ' দিয়ে ভারী গাড়ি পারাপার করছিল ৷ এই সেতুটিও ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ৷ মাত্র 2 বছর আগে এই সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করে যান চলাচল শুরু হয়েছিল ৷ আর এই অল্প সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত সেতুটি ৷ সেতুর মাঝে দেখা দিয়েছে বড় গর্ত ৷
স্থানীয় মানুষজনই সেই গহ্বর দেখে প্রশাসনের নজরে এনেছিলেন ৷ সেই জায়গাটি বর্তমানে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর এতে রীতিমতো আতঙ্কিত সকলে ৷ তিলপাড়া সেতু হয়ে দিনে কমপক্ষে হাজারও বড় পণ্যবাহী ট্রাক, লরি, ডাম্পার চলাচল করত ৷ সেই সব গাড়িগুলি বিকল্প পথ হিসাবে সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজ হয়ে যাচ্ছিল ৷ সেতুতে ফাটলের ফলে বড় যান চলাচল এদিকেও বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন ৷ এর ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ট্রাক মালিকরা ৷ কারণ ছোট গাড়ি পাশের ফেরিঘাট দিয়ে পাড়াপাড় করতে পারছে ৷ বড় গাড়ির ক্ষেত্রেই সমস্যায় বেশি ৷
দেউচা-পাচামি থেকে বড় বড় পাথর বোঝাই লরি-ডাম্পারগুলি কোন পথে যাবে তা নিয়েই মাথায় হাত । যদিও, প্রশাসন তরফে দ্রুত সম্পূর্ণ সংস্কার করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । প্রশ্ন উঠেছে, এত অল্প সময়ে নতুন সেতুতে কিভাবে ফাটল দেখা দিল ? নির্মাণ কাজেই কি গলদ ছিল ? স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বাপ্পা মাহারা ও সঞ্জয় মাহারা বলেন, "হঠাৎ দেখি ব্রিজে গর্ত ৷ তাড়াতাড়ি করে একটা লাল কাপড় দিয়ে দিই ৷ সবাইকে জানাই ৷ প্রশাসনের লোকজন আসে, ঘিরে দেয় ৷ তবে এত অল্প সময়ে ফাটল কীভাবে ৷ কিছু দিন আগেও একবার সংস্কার হয়েছিল ৷ এই ব্রিজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সব গাড়ি এখান দিয়েই যায়।"
প্রসঙ্গত, বীরভূমের সেতুগুলি দিয়ে ওভার লোড পাথর, বালি, কয়লাবোঝাই ট্রাক, লরি, ডাম্পার যাতায়াত করে ৷ আর সারা বছর এই দিকে নজর থাকে না প্রশাসনের ৷ এই অভিযোগ ভুরি ভুরি। আর তাতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেতুগুলি ৷