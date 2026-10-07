বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের রেশ থানায় ! বাম কর্মীকে মারধর, 'ট্রিটমেন্ট দিয়েছি' বলছেন এবিভিপি নেতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের রেশ থানায় ! বাম কর্মীকে মারধর, 'ট্রিটমেন্ট দিয়েছি' বলছেন এবিভিপি নেতা
CPM-ABVP Clash: ওই এবিভিপি নেতার আরও হুঁশিয়ারি, এতদিন সেটিংয়ের ফিস ফ্রাই রাজনীতি চলত, এখন মাছ-ভাত খাওয়ার ফিস ফ্রাই রাজনীতি আর চলবে না ।
Published : October 7, 2026 at 3:08 PM IST
রায়গঞ্জ, 7 অক্টোবর: রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন সিপিএম কর্মী তথা আইনজীবী সাগ্নিক চক্রবর্তী ৷ সেসময় তাঁকে মারধরের অভিযোগ । মাথায় চোট লেগে রক্তাক্ত হন তিনি । তাঁকে থানার বাইরে নিয়ে আসেন সতীর্থরা । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানা চত্বর । অভিযোগের তির বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এক কর্তার বক্তব্য, "এই ঘটনায় দুই পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝামেলার রেশ গড়ায় থানায় ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রায়গঞ্জ থানা চত্বর । থানার সামনের গেটে বাম কর্মী-সমর্থকদের ভিড় । শুরু হয় বিক্ষোভ, চলে স্লোগান । পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বাদানুবাদেও জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা । মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা থানা চত্বরে । কিন্তু কেন থানায় অভিযোগ জানাতে এসে আক্রান্ত হলেন এক আইনজীবী?
জানা গিয়েছে, এর সূত্রপাত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি ও এসএফআই সমর্থকদের সংঘর্ষকে ঘিরে । মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক মারামারির ঘটনা ঘটে । উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে দাবি । ঘটনার পর একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলে এবিভিপি ও এসএফআই । আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান স্থানীয় সম্পাদক তীর্থ দাস ।
আক্রান্ত আইনজীবী সাগ্নিক চক্রবর্তী বলেন, "রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই কর্মীদের ব্যাপক মারধর করা হয়েছে । সঙ্গে সিপিএম নেতাদের মারধর করা হয় । আমরা এ বিষয়ে রায়গঞ্জ থানা লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে এলে তখন বিজেপির কর্মীরা হুমকি দিতে থাকে ৷ আমরা কিছু বলতে গেলেই তখন আমাকে তারা মারধর করে ৷ থানার বাইরে গিয়েও আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয় । আমি একজন আইনজীবী । পুলিশ আর আইনজীবী দাঁড়িপাল্লার দুটি দিক । দাঁড়িপাল্লার আরেক দিককে একজনের সামনে মারধর করা হল । তাহলে আপনারা বুঝে নিন এই বিজেপির আমলে রাজ্য ও দেশের কী অবস্থা । আমাকে মেরেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ।"
এদিকে রায়গঞ্জ শহর এরিয়া সিপিএমের সম্পাদক তীর্থ দাস বলেন, "রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন ছাত্রকে এবিভিপির গুন্ডারা তুলে নিয়ে যায় ৷ সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা পর তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করি আমরা । মেডিক্যাল কলেজে তাদেরকে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তারপর আমাকে খবর দিলে আমি সেখানে পৌঁছই ৷ তখন মেডিক্যাল চত্বরে এবিভিপির প্রায় 50 থেকে 60 জন ছিল ৷ তাদের কাউকে ছাত্র বলে মনে হয় না ৷ তারা ছাত্রনেতা বিবেক বর্মনের উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধর করে ৷ তাকে বাঁচাতে গেলে আমার উপরও আক্রমণ করা হয় ।"
তাঁর কথায়, "এই ঘটনার আমরা রায়গঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলাম । তখন হঠাৎ করে 8-10 জন দুষ্কৃতী আমাদের ওপর চড়াও হয় ৷ আমাদের একজন আইনজীবী নেতা ছিলেন তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে । যারা এসেছিল সবাই বিজেপির গুন্ডা বাহিনী । এরা সমাজ বিরোধী । পুলিশ থাকাকালীন একজন আইনজাবী আক্রান্ত হলেন । তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কোন গণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে । বিগত 15 বছরে যা যা হয়নি এবার তা দেখতে হবে । মানুষকে বলেছিলাম আপদ তাড়িয়ে বিপদ আনবেন না । আপদ গিয়েছে বিপদ আসছে ।"
অপরদিকে সিপিএমের তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্ত । তিনি বলেন, "রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে যায় ৷ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিলে জোরপূর্বক তারা চত্বরে ঢুকে পড়ে এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে । এবিভিপির ছাত্ররা বাধা দিলে তাদেরকে মারধর করা হয় । আসল ঘটনা কী হয়েছে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে দেখুন ।"
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "সিপিএমের নেতাকর্মীরাই রায়গঞ্জ থানায় ঝামেলা করতে এসেছে আমাদের সঙ্গে ৷ যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি ৷ আর আমরা বাকি ট্রিটমেন্ট কী সেটাও ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেব । এতদিন সেটিংয়ের ফিস ফ্রাই রাজনীতি চলত, এখন মাছ-ভাত খাওয়ার ফিস ফ্রাই রাজনীতি আর চলবে না । এখন মতাদর্শের লড়াই চলছে ৷ হাসপাতালে আরও বেড তৈরি করে রাখতে বলুন ৷ আগামিকাল তাদের কাজে লাগবে ।"
একইভাবে সিপিএমকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি ভক্তকুমার রায় ৷ তিনিও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "15 বছর গর্তে ঢুকে থাকা দেশদ্রোহী, চিনের দালাল সিপিএম ৷ তারা বিজেপির দয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে একটা আসন পেয়েছে ৷ সিপিএম আমাদের দলের কর্মীদের সোনার জিনিস ছিনিয়ে নেয় ও তাদের মারধর করেছে ৷ আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব হাত বেঁধে রেখেছে ৷ তার মানে আমরা চুরি পরে বসে নেই ৷ যদি আমরা ব্যাটিংয়ে নামি, তাহলে বামেদের কী অবস্থা হবে জানে না ৷ এখানে সিপিএম-গিরি চলবে না ৷ এই দেশে বসে লাল সেলাম বলা যাবে না ৷ ওই দেশদ্রোহী সিপিএমদের বলছি এবার শুধরে যাও ৷ নইলে বিজেপি এবার শোধরানোর জন্য তৈরি হচ্ছে ৷"
এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য উত্তম পাল । তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে ।