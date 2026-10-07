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বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের রেশ থানায় ! বাম কর্মীকে মারধর, 'ট্রিটমেন্ট দিয়েছি' বলছেন এবিভিপি নেতা

CPM-ABVP Clash: ওই এবিভিপি নেতার আরও হুঁশিয়ারি, এতদিন সেটিংয়ের ফিস ফ্রাই রাজনীতি চলত, এখন মাছ-ভাত খাওয়ার ফিস ফ্রাই রাজনীতি আর চলবে না ।

CPM ABVP Clash
থানার সামনে সিপিএম-এবিভিপির সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2026 at 3:08 PM IST

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রায়গঞ্জ, 7 অক্টোবর: রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন সিপিএম কর্মী তথা আইনজীবী সাগ্নিক চক্রবর্তী ৷ সেসময় তাঁকে মারধরের অভিযোগ । মাথায় চোট লেগে রক্তাক্ত হন তিনি । তাঁকে থানার বাইরে নিয়ে আসেন সতীর্থরা । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানা চত্বর । অভিযোগের তির বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এক কর্তার বক্তব্য, "এই ঘটনায় দুই পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের রেশ থানায় ! (ইটিভি ভারত)

মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝামেলার রেশ গড়ায় থানায় ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রায়গঞ্জ থানা চত্বর । থানার সামনের গেটে বাম কর্মী-সমর্থকদের ভিড় । শুরু হয় বিক্ষোভ, চলে স্লোগান । পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বাদানুবাদেও জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা । মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা থানা চত্বরে । কিন্তু কেন থানায় অভিযোগ জানাতে এসে আক্রান্ত হলেন এক আইনজীবী?

জানা গিয়েছে, এর সূত্রপাত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি ও এসএফআই সমর্থকদের সংঘর্ষকে ঘিরে । মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক মারামারির ঘটনা ঘটে । উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে দাবি । ঘটনার পর একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলে এবিভিপি ও এসএফআই । আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান স্থানীয় সম্পাদক তীর্থ দাস ।

CPM ABVP Clash
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রায়গঞ্জ থানা চত্বর (ইটিভি ভারত)

আক্রান্ত আইনজীবী সাগ্নিক চক্রবর্তী বলেন, "রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই কর্মীদের ব্যাপক মারধর করা হয়েছে । সঙ্গে সিপিএম নেতাদের মারধর করা হয় । আমরা এ বিষয়ে রায়গঞ্জ থানা লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে এলে তখন বিজেপির কর্মীরা হুমকি দিতে থাকে ৷ আমরা কিছু বলতে গেলেই তখন আমাকে তারা মারধর করে ৷ থানার বাইরে গিয়েও আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয় । আমি একজন আইনজীবী । পুলিশ আর আইনজীবী দাঁড়িপাল্লার দুটি দিক । দাঁড়িপাল্লার আরেক দিককে একজনের সামনে মারধর করা হল । তাহলে আপনারা বুঝে নিন এই বিজেপির আমলে রাজ্য ও দেশের কী অবস্থা । আমাকে মেরেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ।"

CPM ABVP Clash
সিপিএম কর্মী তথা আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

এদিকে রায়গঞ্জ শহর এরিয়া সিপিএমের সম্পাদক তীর্থ দাস বলেন, "রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন ছাত্রকে এবিভিপির গুন্ডারা তুলে নিয়ে যায় ৷ সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা পর তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করি আমরা । মেডিক্যাল কলেজে তাদেরকে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তারপর আমাকে খবর দিলে আমি সেখানে পৌঁছই ৷ তখন মেডিক্যাল চত্বরে এবিভিপির প্রায় 50 থেকে 60 জন ছিল ৷ তাদের কাউকে ছাত্র বলে মনে হয় না ৷ তারা ছাত্রনেতা বিবেক বর্মনের উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধর করে ৷ তাকে বাঁচাতে গেলে আমার উপরও আক্রমণ করা হয় ।"

তাঁর কথায়, "এই ঘটনার আমরা রায়গঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলাম । তখন হঠাৎ করে 8-10 জন দুষ্কৃতী আমাদের ওপর চড়াও হয় ৷ আমাদের একজন আইনজীবী নেতা ছিলেন তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে । যারা এসেছিল সবাই বিজেপির গুন্ডা বাহিনী । এরা সমাজ বিরোধী । পুলিশ থাকাকালীন একজন আইনজাবী আক্রান্ত হলেন । তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কোন গণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে । বিগত 15 বছরে যা যা হয়নি এবার তা দেখতে হবে । মানুষকে বলেছিলাম আপদ তাড়িয়ে বিপদ আনবেন না । আপদ গিয়েছে বিপদ আসছে ।"

CPM ABVP Clash
রায়গঞ্জ থানা চত্বরের ঘটনা (ইটিভি ভারত)

অপরদিকে সিপিএমের তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্ত । তিনি বলেন, "রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে যায় ৷ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিলে জোরপূর্বক তারা চত্বরে ঢুকে পড়ে এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে । এবিভিপির ছাত্ররা বাধা দিলে তাদেরকে মারধর করা হয় । আসল ঘটনা কী হয়েছে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে দেখুন ।"

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "সিপিএমের নেতাকর্মীরাই রায়গঞ্জ থানায় ঝামেলা করতে এসেছে আমাদের সঙ্গে ৷ যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি ৷ আর আমরা বাকি ট্রিটমেন্ট কী সেটাও ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেব । এতদিন সেটিংয়ের ফিস ফ্রাই রাজনীতি চলত, এখন মাছ-ভাত খাওয়ার ফিস ফ্রাই রাজনীতি আর চলবে না । এখন মতাদর্শের লড়াই চলছে ৷ হাসপাতালে আরও বেড তৈরি করে রাখতে বলুন ৷ আগামিকাল তাদের কাজে লাগবে ।"

একইভাবে সিপিএমকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি ভক্তকুমার রায় ৷ তিনিও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "15 বছর গর্তে ঢুকে থাকা দেশদ্রোহী, চিনের দালাল সিপিএম ৷ তারা বিজেপির দয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে একটা আসন পেয়েছে ৷ সিপিএম আমাদের দলের কর্মীদের সোনার জিনিস ছিনিয়ে নেয় ও তাদের মারধর করেছে ৷ আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব হাত বেঁধে রেখেছে ৷ তার মানে আমরা চুরি পরে বসে নেই ৷ যদি আমরা ব্যাটিংয়ে নামি, তাহলে বামেদের কী অবস্থা হবে জানে না ৷ এখানে সিপিএম-গিরি চলবে না ৷ এই দেশে বসে লাল সেলাম বলা যাবে না ৷ ওই দেশদ্রোহী সিপিএমদের বলছি এবার শুধরে যাও ৷ নইলে বিজেপি এবার শোধরানোর জন্য তৈরি হচ্ছে ৷"

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য উত্তম পাল । তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে ।

TAGGED:

RAIGANJ UNIVERSITY CLASH
ABVP SFI CLASH
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝামেলা
এবিভিপি এসএফআই মারামারি
CPM ABVP CLASH

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