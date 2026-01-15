তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মার-বাড়ি ভাঙচুর, অভিযুক্ত সিপিএম কর্মী

তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মার-বাড়ি ভাঙচুর, অভিযুক্ত সিপিএম কর্মী
যদিও বিজেপির দাবি, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল ৷ অভিযুক্ত দিনে তৃণমূল কংগ্রেস করেন ৷ আর রাতে সিপিএম কর্মী হয়ে যান ।
দুর্গাপুর, 15 জানুয়ারি: তৃণমূল কর্মী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর এবং বাড়িতে ঢুকে চারচাকা গাড়ি, বাইক, সমস্ত আসবাবপত্র ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক সিপিএম কর্মী ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের অর্জুনপুরে ৷
ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । অভিযোগের তির এলাকার সিপিএম কর্মী বাপি বাউড়ির দিকে । ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে পালটা দাবি বাপি বাউড়ির । ডিভিসির নতুন ইউনিটের টেন্ডারকে ঘিরেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ বিজেপির ।
37 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি অরুণাভ যশ বলেন, "আমাদের সক্রিয় কর্মী মলয় মণ্ডল । তাঁর বাড়িতে বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই হামলা চালায় সিপিএম কর্মী বাপি বাউড়ির নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা । ভাঙচুর চালানো হয় চারচাকা গাড়ি, বাইক, আসবাবপত্রেও । মারধর করা হয় পরিবারের সদস্যদের । অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব আমরা ।"
যার বাড়িতে হামলা হয়েছে সেই মলয় মণ্ডল বলেন, "আমার শরীর অসুস্থ ৷ আমি বাড়িতে শুয়ে ছিলাম । সেসময় বেশ কয়েকজন আমার বাড়িতে আক্রমণ করে । ওরা বলতে থাকে এবার বাপিদাকে যা বলার বলে দেব । বাপি বাউড়ির ছেলেরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে । আমার বাড়িতে অসুস্থ বৃদ্ধা মা রয়েছে । চারচাকা গাড়ি, বাইক ভাঙচুর করেছে । এরা সিপিএম করে । পুলিশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখেও কিছু করেনি ।"
পালটা অভিযুক্ত সিপিএম কর্মী বাপি বাউড়ি বলেন, "মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দামোদরের ধারে পিকনিক হয়েছিল । সেই পিকনিক করাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা । কিন্তু এর সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না । আমার উপর মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে । আমি সিপিএমের কর্মী এটা একদম সত্য কথা ।"
এদিকে ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "ডিভিসির নতুন ইউনিট তৈরি হচ্ছে । তার টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়ছে । আর সেই নিয়েই এই গন্ডগোল । যদি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের কাজে কেউ বাধা দেয় তাহলে বিজেপি রাস্তায় নামবে । এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করলে বিক্ষোভ শুরু করব আমরাও ।"
মলয় মণ্ডলের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে রাতের অন্ধকারে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরাও । পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা । তাঁদের মধ্যে থেকে ক্ষুব্ধ এক মহিলা কর্মী বলেন, "বাপি বাউড়ি বিধায়ক হয়ে গিয়েছে ? পুলিশ প্রশাসনকে কিনে রেখেছে ? বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে ৷ আমাদের কর্মীদের মারধর করছে ৷ আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাহায্য চাই ৷"
এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "অভিযোগ জমা পড়েছে । তার ভিত্তিতে পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত করছে । প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বলে এই ঘটনা মনে হয়নি । পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরে জানা যাবে এই ঘটনার প্রকৃত কারণ ।"
প্রশ্ন উঠছে, বাপি বাউড়ি এবং তাঁর সঙ্গীরা কি আদৌ সিপিআইএম কর্মী ? এই ওয়ার্ডে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর স্বরূপ মণ্ডলের সহযোগী এখন এই বাপি বাউড়ি । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দিনে তৃণমূল কংগ্রেস করেন আর রাতে সিপিএম কর্মী হয়ে যান । আর এই নিয়ে সরগরম দুর্গাপুরের অর্জুনপুর এলাকা ।