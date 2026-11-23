'বারবার আপত্তি করেছিলাম, শোনেনি' ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে রাজ্যকে কুণাল ! 'রাজনীতি' দেখছে সিপিএম
Delimitation of wards in KMC: 144টি ওয়ার্ড ভেঙে 209টি করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার । কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ ।
Published : November 23, 2026 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্তকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্টে উঠল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । যে কর্পোরেশনের অস্তিত্ব নেই, তার সুপারিশ কীভাবে রাজ্য সরকার গ্রহণ করল, মামলার শুনানিতে এই প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী । আগামী বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি । আদালতের এই প্রশ্নের পরেই রাজ্য সরকারকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছে মমতা-পন্থী তৃণমূল এবং সিপিএম ।
এ ব্যাপারে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, প্রশাসনিক বৈঠকে একাধিকবার আপত্তি জানানো সত্ত্বেও তাঁর কথা শোনা হয়নি । আরও একধাপ এগিয়ে সিপিএম নেত্রী ও প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস বলেন, পুরোটাই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছিল, শীর্ষ আদালতের রায়ে তা স্পষ্ট ।
সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলাটি ওঠে । সেখানেই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানতে চান, যে কর্পোরেশনের অস্তিত্ব নেই, তার সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কীভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিল ? এই প্রশ্ন ঘিরেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে কলকাতা পুরনিগমের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে ।
সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর কুণাল ঘোষ বলেন, "কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড বিন্যাস শুরু থেকেই বলেছি সম্পূর্ণ অবৈধ, অবৈজ্ঞানিক । ডিলিমিটেশন হতেই পারে । কিন্তু কোথাও ভোটার সংখ্যা খুব কম, কোথাও অনেক বেশি, এমন হতে পারে না । কোথাও কয়েকটি বুথ, আবার কোথাও অনেকগুলি বুথজুড়ে দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বারবার না বলেছি । শোনেনি । সুপ্রিম কোর্ট তার নিজের কথা বলেছে ।"
কলকাতা পুরনিগমের 144টি ওয়ার্ড ভেঙে 209টি করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার । সেই অনুযায়ী ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ করে প্রশাসক-নেতৃত্বাধীন পুরসভা কর্তৃপক্ষ । কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় নিয়ম মানা হয়নি এবং পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সিপিএম নেত্রী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস ।
মামলাকারীদের অভিযোগ, ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যার সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়নি । কোথাও ভোটারের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি, কোথাও আবার অনেক কম । ফলে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর যে উদ্দেশ্য, বাস্তবে একাধিক ক্ষেত্রে তা পূরণ হয়নি বলেই দাবি বিরোধীদের ।
মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা যাবে না । সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার । ওই মামলাতেই এদিন শীর্ষ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ জানার পর সিপিএম নেত্রী ও প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস বলেন, "আদালতও বলছে, এটা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, যে ভাবনা নিয়ে ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন করার কথা ছিল, সেটাও হয়নি । পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছিল, আদালতের প্রশ্নে সেটাই স্পষ্ট ।"
সব মিলিয়ে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপানউতোরও নতুন মাত্রা পেল । এক দিকে রাজ্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অভিযোগ, অন্যদিকে প্রশাসনিক বৈঠকে আপত্তি জানিয়েও কাজ হয়নি বলে কুণাল ঘোষের দাবি । এখন নজর আগামী বুধবারের শুনানির দিকে । সেদিন রাজ্যের বক্তব্যের পর এই বিতর্কে শীর্ষ আদালত কী অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার ।