'রাজনৈতিক স্বার্থে ডিলিমিটেশন'; কলকাতার ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি সিপিএমের

'রাজনৈতিক স্বার্থে ডিলিমিটেশন'; কলকাতার ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি সিপিএমের
9 সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত চলবে এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি । সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত চলবে এই পর্ব ।
Published : September 8, 2026 at 11:36 AM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয় দিনে ফের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে চলল কলকাতা পুরনিগমে শুনানি পর্ব । সোমবার ক্লেইম অ্যান্ড অবজেকশন জানতে হাজির ছিলেন রাজনীতিক দলের একাধিক প্রতিনিধি । তাঁদের আপত্তি ও দাবির কথা জানালেন হিয়ারিং অফিসারদের । এদিন শুনানি শেষে সংবাদমাধ্যমে সিপিএমের কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার জানান, 23 ওয়ার্ড নিয়ে যে সমস্যাগুলির কথা জানিয়েছেন সেগুলি না-মানা হলে আইনি পথে হাঁটবেন তাঁরা ।
এদিন শুনানি পর্বে বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল ও কংগ্রেসের একাধিক প্রতিনিধিদল এসেছিল । 9 সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত চলবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি । সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত চলবে এই পর্ব । সাধারণ মানুষ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনীতিক দল তাদের আপত্তি ও দাবির কথা জানাতে পারবেন । কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি-সহ বামেদের আরও প্রতিনিধিদল আসবে শুনানিতে ।
সিপিএমের কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বলেন, "আমরা আগেই সর্বদলীয় বৈঠক করে ডিলিমিটেশনের দাবি জানিয়েছিলাম । কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থে করা হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে । রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় জাতিগতভাবেও ডিলিমিটেশন করা হয়েছে । 23টা পুরনো ওয়ার্ড এমন রয়েছে যেগুলিতে 11 হাজারের মধ্যে ভোটার রয়েছে, তবুও তাদেরকে একই রেখে দেওয়া হয়েছে । অথচ এমন ওয়ার্ড রয়েছে যেখানে 20 হাজারের বেশি ভোটার রাখা হয়েছে । আমরা বলেছিলাম, 17 হাজার পর্যন্ত একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপ রাখতে । 23টি ওয়ার্ডের কথা নোট করিয়ে গেলাম । পরিবর্তন না-হলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে যাব । তারপর আইনি পদক্ষেপ নেব ।"
কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মোট 28টি অভিযোগ করা হয়েছে । এর মধ্যে ক্লাস্টার কমপ্লেন রয়েছে । একটি অভিযোগে দুই থেকে চারটি ওয়ার্ডের সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই হিয়ারিং অফিসারের কাছে সমস্ত কিছু নথিবদ্ধ করিয়েছি । আমরা জনশুনানির দাবি করছি । বিভিন্ন ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের বক্তব্য শুনতে হবে । সমস্যাটা তাদের বেশি এবং তারাই ভালো জানেন । এখানে কোনও পদ্ধতি মানা হচ্ছে না ।"
সিপিআই নেতা প্রবীর দেব বলেন, "জনগণনার ভিত্তিতে এই ডিলিমিটেশন হচ্ছে না । ভোটার তালিকার ভিত্তিতে হচ্ছে । আমরা আপত্তি করেছিলাম 2011 সেন্সাস, এরপর জনগণনার আপডেট নেই । সেনসাস প্রক্রিয়া চলছে সেখানে এই ডিলিমিটেশন অবৈজ্ঞানিক । রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হচ্ছে । 144 থেকে 209, তার কম বেশি করতেই পারেন । কিন্তু এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে বিজেপির যে ওয়ার্ড সেগুলির কোনও পরিবর্তন হয়নি ।"
কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অবৈজ্ঞানিকভাবে এই ডিলমিটেশন প্রক্রিয়া চলছে । বড় বড় ওয়ার্ডগুলিতে রাস্তা-রেললাইন পেরিয়ে অন্য ছোট অংশকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে । কাছের জায়গাগুলিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে । উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করতে গিয়ে যেমন আমার ওয়ার্ডে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ার্ড, আর শেষ হচ্ছে মেনোকা সিনেমাতে গিয়ে । কোনও জন শুনানি করা হয়নি । আমাদের কারোর সঙ্গে কথা বলা হয়নি । কোনও পরিকাঠামো করা হয়নি ৷ 209টি ওয়ার্ড করা হবে ৷ কিন্তু তাদের ওয়ার্ড অফিস হেলথ সেন্টার কোথায় হবে সেগুলি এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়নি । আমরা বরোভিত্তিক শুনানি চেয়েছি ।"