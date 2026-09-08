ETV Bharat / state

'রাজনৈতিক স্বার্থে ডিলিমিটেশন'; কলকাতার ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি সিপিএমের

9 সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত চলবে এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি । সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত চলবে এই পর্ব ।

ward delimitation
ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি চলছে কলকাতা পুরনিগমে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয় দিনে ফের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে চলল কলকাতা পুরনিগমে শুনানি পর্ব । সোমবার ক্লেইম অ্যান্ড অবজেকশন জানতে হাজির ছিলেন রাজনীতিক দলের একাধিক প্রতিনিধি । তাঁদের আপত্তি ও দাবির কথা জানালেন হিয়ারিং অফিসারদের । এদিন শুনানি শেষে সংবাদমাধ্যমে সিপিএমের কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার জানান, 23 ওয়ার্ড নিয়ে যে সমস্যাগুলির কথা জানিয়েছেন সেগুলি না-মানা হলে আইনি পথে হাঁটবেন তাঁরা ।

এদিন শুনানি পর্বে বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল ও কংগ্রেসের একাধিক প্রতিনিধিদল এসেছিল । 9 সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত চলবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি । সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত চলবে এই পর্ব । সাধারণ মানুষ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনীতিক দল তাদের আপত্তি ও দাবির কথা জানাতে পারবেন । কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি-সহ বামেদের আরও প্রতিনিধিদল আসবে শুনানিতে ।

ward delimitation
144 থেকে বেড়ে 209টি ওয়ার্ড হচ্ছে কলকাতায় (ইটিভি ভারত)

সিপিএমের কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বলেন, "আমরা আগেই সর্বদলীয় বৈঠক করে ডিলিমিটেশনের দাবি জানিয়েছিলাম । কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থে করা হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে । রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় জাতিগতভাবেও ডিলিমিটেশন করা হয়েছে । 23টা পুরনো ওয়ার্ড এমন রয়েছে যেগুলিতে 11 হাজারের মধ্যে ভোটার রয়েছে, তবুও তাদেরকে একই রেখে দেওয়া হয়েছে । অথচ এমন ওয়ার্ড রয়েছে যেখানে 20 হাজারের বেশি ভোটার রাখা হয়েছে । আমরা বলেছিলাম, 17 হাজার পর্যন্ত একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপ রাখতে । 23টি ওয়ার্ডের কথা নোট করিয়ে গেলাম । পরিবর্তন না-হলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে যাব । তারপর আইনি পদক্ষেপ নেব ।"

ward delimitation
হিয়ারিং অফিসাররা রাজনৈতিক দলের দাবিগুলি শুনছেন (ইটিভি ভারত)

কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মোট 28টি অভিযোগ করা হয়েছে । এর মধ্যে ক্লাস্টার কমপ্লেন রয়েছে । একটি অভিযোগে দুই থেকে চারটি ওয়ার্ডের সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই হিয়ারিং অফিসারের কাছে সমস্ত কিছু নথিবদ্ধ করিয়েছি । আমরা জনশুনানির দাবি করছি । বিভিন্ন ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের বক্তব্য শুনতে হবে । সমস্যাটা তাদের বেশি এবং তারাই ভালো জানেন । এখানে কোনও পদ্ধতি মানা হচ্ছে না ।"

ward delimitation
তৃণমূল ও কংগ্রেসের একাধিক প্রতিনিধিদল আসে (ইটিভি ভারত)

সিপিআই নেতা প্রবীর দেব বলেন, "জনগণনার ভিত্তিতে এই ডিলিমিটেশন হচ্ছে না । ভোটার তালিকার ভিত্তিতে হচ্ছে । আমরা আপত্তি করেছিলাম 2011 সেন্সাস, এরপর জনগণনার আপডেট নেই । সেনসাস প্রক্রিয়া চলছে সেখানে এই ডিলিমিটেশন অবৈজ্ঞানিক । রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হচ্ছে । 144 থেকে 209, তার কম বেশি করতেই পারেন । কিন্তু এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে বিজেপির যে ওয়ার্ড সেগুলির কোনও পরিবর্তন হয়নি ।"

ward delimitation
রাজনীতিক দলের একাধিক প্রতিনিধি হাজির শুনানি পর্বে (ইটিভি ভারত)

কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অবৈজ্ঞানিকভাবে এই ডিলমিটেশন প্রক্রিয়া চলছে । বড় বড় ওয়ার্ডগুলিতে রাস্তা-রেললাইন পেরিয়ে অন্য ছোট অংশকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে । কাছের জায়গাগুলিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে । উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করতে গিয়ে যেমন আমার ওয়ার্ডে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ার্ড, আর শেষ হচ্ছে মেনোকা সিনেমাতে গিয়ে । কোনও জন শুনানি করা হয়নি । আমাদের কারোর সঙ্গে কথা বলা হয়নি । কোনও পরিকাঠামো করা হয়নি ৷ 209টি ওয়ার্ড করা হবে ৷ কিন্তু তাদের ওয়ার্ড অফিস হেলথ সেন্টার কোথায় হবে সেগুলি এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়নি । আমরা বরোভিত্তিক শুনানি চেয়েছি ।"

TAGGED:

KMC WARD
HEARING ON WARD DELIMITATION
ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস
ওয়ার্ড বৃদ্ধি
WARD DELIMITATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.