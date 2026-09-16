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দীপ্সিতার সভার পরেই বালিতে CPM কার্যালয়ে হামলা, অভিযোগের তির বিজেপির দিকে

CPM office attack at Bally: বালি খাল সংলগ্ন পঞ্চাননতলায় মঙ্গলবার ডিওয়াইএফআইয়ের একটি কর্মসূচি ছিল। সেখানে বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধর।

CPM office attack
বালিতে সিপিএমের কার্যালয়ে হামলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 11:06 AM IST

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বালি, 16 সেপ্টেম্বর: বালিতে সিপিএমের দলীয় কর্মসূচি শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একের পর এক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার রাতে পঞ্চাননতলা ও বেলুড় এলাকায় সিপিএমের চারটি কার্যালয় আক্রান্ত হয়েছে বলে দাবি দলের। অভিযোগের নিশানায় বিজেপি। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে একটি রাতের হামলা ঘিরেই ফের মুখোমুখি দুই রাজনৈতিক শিবির।

বালি খাল সংলগ্ন পঞ্চাননতলায় মঙ্গলবার ডিওয়াইএফআইয়ের একটি কর্মসূচি ছিল। সেখানে বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধর। দলীয় সূত্রের দাবি, ওই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরেই বালির বিভিন্ন প্রান্তে দলের কার্যালয়গুলিতে হামলার খবর আসে। পঞ্চাননতলা রোডের দেওয়ানগাজী জোনাল পার্টি অফিস এবং বেলুড় স্টেশন রোডের কার্যালয়েও ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ।

সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শঙ্কর মৈত্রের দাবি, মোট চারটি কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাত 11টা নাগাদ মোটরবাইকে করে একটি বড় দল এলাকায় আসে। প্রায় 45 মিনিট ধরে হামলা চলে। 20 থেকে 22টি মোটরবাইকে 60 থেকে 70 জন এসেছিল বলে দাবি তাঁর। একটি কার্যালয়ে ভাঙচুরের পরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও জানিয়েছেন তিনি।

শঙ্করের অভিযোগ, "হামলাকারীরা সকলেই বিজেপির লোক। পরিকল্পনা করেই দলীয় কার্যালয়গুলিতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।" তাঁর আরও দাবি, পুলিশকে ঘটনার কথা জানানো হলেও প্রথম দিকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুলিশ অবশ্য খবর পেয়ে এলাকায় যায়। বিজেপি সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করেছে। দলের যুব মোর্চার নেতা রাজা গোস্বামীর বক্তব্য, "এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। সিপিএমের কার্যালয়ে ভাঙচুরের বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।"

ঘটনার সময় এবং তার আগে বা পরে এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকার বিষয়টি ঘিরেই এখন প্রশ্ন উঠছে। তবে হামলাকারীদের পরিচয় বা ভাঙচুরের নির্দিষ্ট কারণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে রাজনৈতিক অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের বাইরে তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে, সেটাই আপাতত দেখার। বালিতে দলীয় কার্যালয়ে পরপর হামলার ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

TAGGED:

সিপিএমের কার্যালয়ে হামলা
CPM PARTY OFFICE ATTACK
BJP
সিপিএম অফিসে হামলা
CPM OFFICE ATTACK

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