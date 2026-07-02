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গুন্ডা দমন বিল গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হতে পারে, সমালোচনা মীনাক্ষীর

সিপিএমের নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এই নতুন আইনের কড়া সমালোচনা করেন ৷ এই আইন গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে বলে দাবি তাঁর।

CPM leader Minakshi Mukherjee
রাজ্য সরকারকে দুষলেন মীনাক্ষী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 12:40 PM IST

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আসানসোল, 2 জুলাই: রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাজ্য সরকার গুন্ডা দমন বিল পাশ করিয়েছে। তবে এই বিলকে ঘিরে শুরু থেকেই বিরোধী দলগুলি তীব্র আপত্তি জানিয়ে এর সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এই নতুন আইনের কড়া সমালোচনা করে দাবি করেন, এই আইন ভবিষ্যতে রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ দমনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশঙ্কা করছেন যে অধিকার রক্ষার আন্দোলন এবং জনস্বার্থে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করতেই এই আইনের ব্যবহার হতে পারে।" মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজ্য সরকার কর্যত সেই দিকেই এগোচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদাহরণ টেনে বলেন, "বিজেপি শাসিত রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক নতুন আইন আনা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি নতুন শ্রম সংহিতা (লেবার কোড)-এর কথা উল্লেখ করে দাবি করেন, ওই আইনের মূল উদ্দেশ্য শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা এবং তাঁদের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা।"

রাজ্য সরকারকে দুষলেন মীনাক্ষী (ইটিভি ভারত)

তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গের এই নতুন গুন্ডা দমন আইনও ভবিষ্যতে একই পথে ব্যবহার করা হতে পারে। এক সাক্ষাৎকারে এই আইনের সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে মীনাক্ষী বলেন, “এখন মূল প্রশ্ন হল, কাকে গুন্ডা বলা হবে, কাকে গুন্ডা ঘোষণা করা হবে এবং কার গায়ে গুন্ডার তকমা লাগানো হবে। যাঁকে একবার গুন্ডা বলে চিহ্নিত করা হবে, তাঁকেই এই আইনের আওতায় দমন করা সম্ভব হবে।”

তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন, রাজ্য সরকার চাইলে যে কোনও আন্দোলনকারী বা রাজনৈতিক বিরোধীকেই ‘গুন্ডা’ তকমা দিয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ করার আইনি সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। তাঁর মতে, এই কারণেই নতুন গুন্ডা দমন আইনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো এর সম্ভাব্য অপব্যবহারের সুযোগ। এর আগে এই ইস্যুতে সমালোচনা করেছিলেন কেসি বেনুগোপাল ৷

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো ‘ভয় মুক্ত’ বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় ভোটাভুটিতে দু’টি বিল পাশ করিয়েছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি। অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্য়ান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল 2026'। একই সঙ্গে পুরনো আইন সংশোধন করে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার আমেন্ডমেন্ট বিল 2026' সোমবার পাশ করানো হয়েছে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়।

TAGGED:

CPM
গুন্ডা দমন বিল
মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
CPM LEADER MINAKSHI MUKHERJEE

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