বাংলার ভবিষ্যৎ বামপথে, মূল লড়াই ‘লেফট ভার্সেস রাইট’; বার্তা বেবি-সেলিমের
কল্যাণীর জনসভা থেকে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান বাম শীর্ষ নেতৃত্ব।
Published : August 30, 2026 at 8:29 PM IST
কল্যাণী, 30 অগস্ট: রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আশা প্রকাশ করলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। তাঁর দাবি, রাজ্যে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর পথে বামপন্থীরা শক্তিশালী হচ্ছে। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, বাংলার ভবিষ্যৎ বামপথে। বাংলার তরুণরাই বামপন্থাকে ক্ষমতাশীল করবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে, তৃণমূলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে বলেও মন্তব্য করেন বেবি। অন্যদিকে, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের দাবি, বাংলার পাশাপাশি দেশের রাজনীতিতেও মূল লড়াই এখন ‘লেফট ভার্সেস রাইট’—অর্থাৎ, বাম বনাম দক্ষিণপন্থার।
শনিবার ও রবিবার পরপর দু’দিন নদিয়ার কল্যাণীতে সিপিএমের বর্ধিত অধিবেশন হয়। কল্যাণীর রেল ময়দানে আয়োজিত জনসভা থেকে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিনের জনসভায় কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন এমএ বেবি। তাঁর অভিযোগ, "বিজেপি সরকারের নীতির ফলে কৃষক, শ্রমিক, হকার, ছোট ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত বেকার যুবকরা সমস্যায় পড়ছেন। অন্যদিকে, দেশের কয়েকজন শিল্পপতি ও ধনকুবেরকে বিপুল সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।" বিজেপির ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের সমালোচনা করে বেবি বলেন, "এই ডবল ইঞ্জিন কার্যত ‘বুলডোজার’-এ পরিণত হয়েছে।" তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও হকারদের উপর যেমন উচ্ছেদের চাপ তৈরি হচ্ছে, তেমনই উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও গরিব মানুষের উপর একই ধরনের আক্রমণ চলছে।
শিল্পপতিদের ঋণ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ তুলে বেবি দাবি করেন, বড় শিল্পপতিদের জন্য সরকারের নীতি অত্যন্ত সুবিধাজনক। সুভাষ চন্দ্রের ব্যবসায়িক ঋণের প্রসঙ্গও তিনি টেনে আনেন। তাঁর অভিযোগ, বড় কর্পোরেট ঋণ কম টাকায় নিষ্পত্তি করা হলেও কৃষক ও সাধারণ মানুষ ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ছেন। বেকারত্ব নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি, 18 থেকে 29 বছর বয়সি শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশি। সরকারি স্কুলগুলিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ না হওয়াকে তিনি সরকারের ‘নিষ্ঠুর নীতি’ বলে আখ্যা দেন।
মনরেগা প্রকল্পের কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার অভিযোগও তোলেন বেবি। তাঁর দাবি, 2023 সালের জুলাই মাসে যেখানে প্রায় 15 কোটি ‘পার্সন-ডে’ কর্মসংস্থান হয়েছিল, 2024 সালের জুলাই মাসে তা কমে প্রায় 7 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন নিয়েও কেন্দ্রের সমালোচনা করেন তিনি। বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে এমএ বেবি বলেন, "মানুষের মধ্যে ‘সাম্প্রদায়িক বিষ’ ছড়িয়ে সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে।" সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক প্রভাব নিয়েও কটাক্ষ করেন বেবি। তাঁর দাবি, নিজেকে শক্তিশালী নেতা হিসেবে তুলে ধরা হলেও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মোদি সরকারের নির্ভরশীলতা প্রকাশ্যে এসেছে। চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো সহযোগীদের সমর্থনের উপর কেন্দ্রের সরকারের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভরশীল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। NEET-UG ও NET পরীক্ষাকে ঘিরে ছাত্র-যুব আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন তিনি। কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই কেন্দ্রকে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, কৃষক ও ছাত্র-যুবদের আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে।
বিহারের বাকিপুরে বিজেপির পরাজয়ের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। বেবির দাবি, যে আসনকে বিজেপির ‘নিশ্চিত আসন’ বলে মনে করা হত, সেখানেও বিজেপির পরাজয় প্রমাণ করেছে এই দল অপরাজেয় নয়। তাঁর বার্তা, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মাধ্যমে বিজেপিকে পরাজিত করা সম্ভব।
এদিন মহম্মদ সেলিমের বক্তব্যেও উঠে আসে অধিকার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন। তিনি বলেন, "সর্বজনীন ভোটাধিকার, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, রেশন এবং শিশুদের খাদ্যের অধিকার—এসবই বামপন্থী রাজনীতির মূল ভিত্তি। দক্ষিণপন্থী রাজনীতি এই অধিকারগুলিকে সীমিত করে সমাজে বৈষম্য বাড়াতে চায়।"
ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতিরও সমালোচনা করেন সেলিম। কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বাংলার ঐতিহ্য মিশ্র সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে সেই ঐতিহ্য ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।" বাংলা ভাষার তথাকথিত ‘শুদ্ধিকরণ’ নিয়েও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে নিশানা করেন সেলিম। তাঁর বক্তব্য, "বাংলা ভাষা বহু ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে। ভাষা থেকে আরবি, ফার্সি, তুর্কি বা ইংরেজি শব্দ বাদ দেওয়ার চেষ্টা বাংলার ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করার সামিল।"
বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল নিয়েও তীব্র আক্রমণ করেন সেলিম। তাঁর অভিযোগ, একসময় বিজেপি তৃণমূল থেকে ‘ভালো’ লোক নেওয়ার কথা বললেও পরে দুর্নীতি ও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দলে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, বামপন্থীরা ‘চোর ধরো, জেল ভরো’-র কথা বললেও বিজেপি বিভিন্ন বিতর্কিত ব্যক্তিকে নিজেদের দলে আশ্রয় দিচ্ছে। সেলিম আরও বলেন, "বাংলার বামপন্থীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাংলার মাটিতেই নেওয়া হয়। দিল্লি বা বিদেশের কোনও শক্তির নির্দেশে তাঁদের রাজনীতি পরিচালিত হয় না। এই মাটিতে জন্ম নেওয়া বাম আন্দোলন মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।"