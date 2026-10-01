প্রশ্নে ধর্মভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ! জনমিতিক কমিটি বাতিলের দাবি সিপিএমের
CPM alleges demographic committee: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গত 26 মে HLCDC গঠন করে। সেই কমিটির তথ্য ঘিরে আপত্তি জানিয়েছে সিপিএমের পলিট ব্যুরো।
Published : October 1, 2026 at 11:56 AM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: 'জনমিতি'র পরিবর্তন নিয়ে কেন্দ্রের গঠিত হাই লেভেল কমিটি অন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জেস-কে অবিলম্বে বাতিলের দাবি তুলল সিপিএম। কমিটির প্রশ্নমালা এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে চাওয়া তথ্য ঘিরে আপত্তি জানিয়ে এই দাবি করেছে সিপিএমের পলিট ব্যুরো। তাদের স্পষ্ট দাবি— HLCDC-র বর্তমান তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং জনমিতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটিটিকেও বাতিল করতে হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গত 26 মে HLCDC গঠন করে। অবৈধ অভিবাসন ও অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে দেশের জনমিতিক পরিবর্তনের প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব পর্যালোচনা করে নীতি, প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের সুপারিশ করাই এই কমিটির মূল দায়িত্ব বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকর।
কিন্তু, কমিটির সাম্প্রতিক প্রশ্নমালা নিয়েই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। সিপিএম-এর দাবি, বিভিন্ন রাজ্য থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রশ্নমালায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্যের পাশাপাশি স্কুলে ভর্তির হার, তফশিলি উপজাতিদের ধর্মান্তরণ, জমির মালিকানায় পরিবর্তন, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং আধার কার্ড প্রদানের মতো বিষয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে। এমনকি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের ধর্ম সম্পর্কেও তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ দলের।
পলিটব্যুরোর বক্তব্য, সাম্প্রতিক সংবাদ রিপোর্টেও দেখা গিয়েছে, গত 15 বছরে বিভিন্ন জেলা, শিল্পাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকায় ধর্মভিত্তিক জনমিতিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছে তথ্য চেয়েছে কমিটি। 2011 সাল থেকে উপজাতি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় গঠন সম্পর্কেও তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে সিপিএম-এর অভিযোগ, পুরো প্রক্রিয়াটির পিছনে একটি পূর্বনির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে ৷ এটি RSS-বিজেপির সংখ্যালঘু-বিরোধী এজেন্ডার সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ তাদের। তবে এই বক্তব্য সিপিএম-এর রাজনৈতিক অভিযোগ; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী, কমিটির কাজ অবৈধ অভিবাসন-সহ বিভিন্ন কারণে জনমিতিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তিতে নীতি সুপারিশ করা বলে পাল্টা তোপ দেগেছে বিজেপি।
সিপিএম আরও দাবি করেছে, HLCDC-র কাজকে চলমান SIR এবং প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। দলের বক্তব্য, SIR, জনগণনা, সীমানা পুনর্নির্ধারণ এবং জনমিতিক কমিটির কার্যক্রম একসঙ্গে নাগরিকত্ব, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সামাজিক সম্প্রীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। কমিটির কাজ নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন তুলেছে সিপিআই(এম)— বর্তমান জনগণনার সময়েই আলাদা করে জনমিতিক পরিবর্তন নিয়ে এই তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন কতটা। দলের যুক্তি, দেশের জনমিতিক প্রবণতা নির্ধারণের প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত জনগণনার তথ্য।
প্রসঙ্গত, জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, HLCDC বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গিয়ে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সিপিআই(এম)-এর স্পষ্ট দাবি—HLCDC-র বর্তমান তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং জনমিতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটিটিকেও বাতিল করতে হবে।