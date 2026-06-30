বঞ্চিত নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি, SIR ইস্যুতে মামলা লিবারেশনের

বঞ্চিত নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি, SIR ইস্যুতে মামলা লিবারেশনের
গাজার সঙ্গে বাংলার নো-ম্যান্স ল্যান্ডের শিশুর কান্নার কোনও তফাৎ নেই ৷ বঞ্চিত নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে 20 হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে সিপিআইএমএল লিবারেশন ৷
Published : June 30, 2026 at 11:42 AM IST
কলকাতা, 30 জুন: ইজরায়েলের হামলায় প্যালেস্তাইনের গাজায় হাজার হাজার শিশু নিহত হয়েছে । তেমনই, লক্ষ লক্ষ মা-বাবা পরিজনকে হারিয়ে কাঁদছেন ৷ সেই শিশুদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নো-ম্যান্সল্যান্ডের শিশুর কান্নার মধ্যে কোন তফাৎ নেই । এসআইআর ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত ইস্যুতে এমনটাই দাবি করলেন সিপিআইএমএল লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ।
পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টে গণ-পিটিশন জমা করে জনস্বার্থ মামলা রুজু করার আবেদন করল সিপিআইএমএল লিবারেশন । এসআইআর-এ বাতিল নাম ও বিচারাধীন বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং ট্রাইব্যুনালের স্বচ্ছতা ও যাচাই প্রক্রিয়ার দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে এই আবেদন জমা করা হয়েছে আদালতে বলে জানা গিয়েছে ৷
সোমবার এসআইআর ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত ইস্যুতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিআইএমএল লিবারেশন ৷ সেখানে হাজির ছিলেন এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাতিল যাওয়া বেশকিছু পরিবার ৷ তাদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড ৷ যেটার কোনওটাতে লেখা ছিল, SIR নামে কি ? ভোটা যাচাই না ভোট কাটাই ৷ আবার কোনওটাতে লেখা, শত শত বছর বাস করেও আমাদের ভোট বাতিল কেন ?
সিপিআইএমএল লিবারেশনের তরফে এদিন অভিযোগ করা হয়, নরেন্দ্র মোদি সরকার জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ কবজা করে বিহারের পর বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া নামিয়ে আনে । এই রাজনৈতিক অপকৌশলে সর্বমোট প্রায় 91 লক্ষ ভোটার এবং নির্দিষ্টভাবে 66 লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল হয় বা তথ্যগত অসংগতির অজুহাতে বিচারাধীন রেখে দেওয়া হয়েছে ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে ভোটাধিকার চূড়ান্তভাবে যাচাই করার লক্ষ্যে রাজ্যে 19টি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে । অথচ এই ট্রাইব্যুনাল-গুলির অবস্থান ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভোটাধিকার হারিয়ে ফেলা নাগরিকদের ওয়াকিবহাল করার কোনও প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ তাদের ।
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা জানি যে এই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । আমরা রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বঞ্চিত নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে 20 হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছি ৷ হাইকোর্টে আবেদন করার পূর্বে সেগুলি-সহ জনস্বার্থ মামলার আবেদন জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই । জনস্বার্থ মামলার পাশাপাশি এই 20 হাজার স্বাক্ষর আমরা জুলাই মাসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে ডেপুটেশনের মাধ্যমে জমা দেব ।"