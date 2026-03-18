বামফ্রন্টের সমর্থনে দশ আসনে প্রার্থী ঘোষণা লিবারেশনের
বিমান বসু আগেই জানিয়েছিলেন এবারের নির্বাচনে সিপিআইএমএল লিবারেশনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে বামফ্রন্ট ৷ সেই মতো 10টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল CPIML ৷
Published : March 18, 2026 at 10:02 AM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: রাজ্য বামফ্রন্টের তরফে প্রথম দফায় 192টি কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণার সময়ই বিমান বসু স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এবারে নির্বাচনে তারা সিপিআইএমএল লিবারেশনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন । বামফ্রন্টের সমর্থনে তারাও বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী দেবে । তার ঠিক পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতে দশটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল সিপিআইএমএল লিবারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026 বামফ্রন্ট সমর্থিত CPIML লিবারেশন প্রার্থী তালিকা
27 ফাঁসিদেওয়া (ST) – সুমন্তী এক্কা (মহিলা)
69 ভরতপুর - জিন্নাতুন নাহার গুলশান বেগম (মহিলা)
72 বহরমপুর – আবুল কাশেম শেখ
85 কৃষ্ণনগর দক্ষিণ - লাবনী জঙ্গি (মহিলা)
104 নৈহাটি - দেবজ্যোতি মজুমদার
156 বজবজ – কাজল দত্ত (মহিলা)
160 রাসবিহারী - মানস ঘোষ
197 ধনেখালি (SC) - রুমা আহেরী (মহিলা)
255 বিষ্ণুপুর – তিতাস গুপ্ত (মহিলা)
268 পূর্বস্থলী দক্ষিণ – জিয়াদুল সেখ
এই দশ কেন্দ্র ছাড়াও সিপিআইএম লিবারেশনের তরফে রাজ্যের বাকি আসনগুলিতে বামফ্রন্ট শরিফ প্রার্থীকে সমর্থন জানানো হবে ৷ এই বিষয়ে CPIML লিবারেশনের স্পষ্ট বক্তব্য,"আগ্রাসন অপশাসনের বিরুদ্ধে বাংলা লড়ছে, লড়বে । বিজেপি-আরএসএস এর বাংলা দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন ও রাজ্যে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় বামপন্থার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে জোট তৈরি হয়েছে ।"
লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন,"আমরা আনন্দিত যে, দশজনের প্রার্থী তালিকায় আমরা ছয়জন মহিলা প্রার্থীকে মনোনীত করতে পেরেছি । এছাড়া এই প্রথমবার বামফ্রন্টের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক নির্বাচনী বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে । 2021 সালে আমরা একতরফাভাবে বামফ্রন্টের 24 জন প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিলাম এবং নিজেদের 12 জন প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলাম । এভাবেই অন্যায় অবিচার বিভাজনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ রুখে দাঁড়াবে; সংগ্রামের লাল পতাকা উঁচুতে উড়বে ।"
তবে, তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী যে তৃতীয় শক্তি বামপন্থীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠছে সেই তৃতীয় শক্তির প্রার্থী রাজ্যের 294টি আসনের মধ্যে না থাকলে বিকল্প হিসেবে অন্য কোনও বামপন্থী দল অর্থাৎ এসইউসিআইসি প্রার্থীকে সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন অভিজিৎ মজুমদার ।
তাঁর কথায়,"রাজ্যে বামপন্থার পুনর্জাগরণে বামফ্রন্টের সঙ্গে ঐক্যমতের ভিত্তিতে এবারের নির্বাচনে লিবারেশন দশটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে । বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকের ভিত্তিতে এই দশটি আসনে সমঝোতা হয়েছে । শুধু তাই নয়, তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রার্থী যেখানে থাকবেন না সেখানে বিকল্প হিসেবে বামপন্থী দল এসইউসিআইয়ের প্রার্থী থাকলে তাকে সমর্থন করা হবে ।"
তাঁর অভিযোগ,"বৈধ ভোটারদের তালিকার বাইরে রেখে নির্বাচন ঘোষণা ও ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসন কবজা করার চক্রান্ত করে গণতন্ত্রের ওপর নজিরবিহীন আঘাত আনা হয়েছে । পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ না করেই কমিশন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে । এটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুতর হামলা । ভোটার তালিকায় নাম থাকা মানে শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভোটে দাঁড়ানো, কোনও প্রার্থীর প্রস্তাবক বা সমর্থক হওয়ার অধিকারও । সংবিধান প্রদত্ত এই অধিকারকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই । লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম মুছে ফেলা, জীবিত মানুষকে মৃত দেখানো এবং বিপুল সংখ্যক নাগরিককে বিচারাধীন রেখে নির্বাচন ঘোষণা করা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ছাড়া কিছু নয় । এই ধরনের অপকর্ম বৈধতা পেলে তা সংবিধান ও গণতন্ত্রের পক্ষে গুরুতর অশনি সংকেত । বামপন্থীরা মিলিতভাবে গণতন্ত্রের ওপর এই বহুমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে । এবারের নির্বাচনে রাজ্যের মানুষও আওয়াজ তুলেছে - এসআইআর-এর বদলা নাও, বিজেপিকে জবাব দাও ।"