মমতারাজ খতম করতে বুথের দায়িত্ব নিতে হবে মহিলাদের, বার্তা বৃন্দা-মীনাক্ষীদের
বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ তুলে বুথ স্তরে মহিলাদের লড়াইয়ের ডাক দিল সিপিএম-এর গণসংগঠন মহিলা সমিতি ৷
Published : December 22, 2025 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: মোদি ও মমতার আমলে রাজ্য তথা দেশের মেয়েরা সুরক্ষিত নন । বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ তুলে বুথ স্তরে মহিলাদের লড়াইয়ের ডাক দিল সিপিএমের গণসংগঠন মহিলা সমিতি ৷ রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদিচ্যুত করার ডাক দিলেন বৃন্দা কারাত থেকে শুরু করে মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মারিয়াল ধাওয়ালেরা ৷
রবিবার রানি রাসমণি এভিনিউয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির 30তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে সিপিএম নেত্রীরা স্পষ্ট বলেন, "মহিলাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হলে আগে বুথ রক্ষা করতে হবে । বুথে বুথে গুণ্ডারাজ খতম করতে হবে । ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।"
তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ বৃন্দার
রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বৃন্দা বলেন, "বাংলাজুড়ে প্রায় 25 লক্ষ মহিলা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যপদ নিয়েছেন ৷ মানুষের অধিকার রক্ষা করতে বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে লড়াই করছি আমরা ৷ তৃণমূল সাংসদ হুমকি দিয়েছেন, লাল ঝান্ডা নিয়ে কোনও মহিলা এলে তাঁদের লোক ধর্ষণ করা হবে ৷ এর জবাব আমরা দেব ৷"
তিনি আরও বলেন, "মোদি সরকারের কারণে দেশে পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশে 272 জন পুঁজিপতি রয়েছেন ৷ এদিকে, বিজেপি সরকারের কথামতো চলছে মমতার সরকার ৷ 9 লক্ষ 34 হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে । আরএসএস পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক । তৃণমুল নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেখানোর চেষ্টা করছে । গত দশ বছরে বঙ্গে সব থেকে বেশি আরএসএসের সংখ্যা বেড়েছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি তৈরি করছেন । আর সেই জমিতেই আরএসএস চাষ করছে । বঙ্গে জঙ্গলরাজ চলছে ।" সিপিএম নেত্রীর অভিযোগ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের পর বাংলায় মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বেশি ৷ রাজ্যে 3 লক্ষ 46 হাজার মামলায় 2023 সালে মাত্র 4 শতাংশ অপরাধীদের সাজা দেওয়া হয়েছে ৷ বৃন্দা আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ষক, সাম্প্রদায়িক, চোরের সরকারকে সরিয়ে এবার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ৷" বাংলাদেশের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই । যে কোনও মৌলবাদের বিরূদ্ধে আমরা আন্দোলন করি । এই আন্দোলন চলবে ।"
মীনাক্ষীর বক্তব্য
সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই রাজ্যে মেয়েদের উপর আক্রমণ হয়েছে, দুষ্কর্ম হয়েছে ৷ তাঁর পাঁচালি বের করবেন না? কামদুনি, হাসখালি, আরজিকরের মতো কত ঘটনা ঘটেছে ৷ রাজ্যের মহিলারা তৈরি হচ্ছেন। লড়াইটা বুথে বুথে হবে।" তাঁর অভিযোগ, "আরজি করে নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ পরে সেই কাউন্সিলরকে পুরস্কার দিয়ে চেয়ারম্যান করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আমরা বুথে বুথে যাব। বিজেপি কর্মিদের কাছে জানতে চাইব? ভাই, আপনারা তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে কী করলেন ? আরজি করে নির্যাতিতার বাবা মা দিল্লির একাধিক দফতর ঘুরেও মোদি-অমিত শাহের দেখা পেলেন না কেন ? আরজি করের বিচারের জন্যে তৃণমূলের সাংসদরা কিছু বলেননি ।"
বামনেত্রী বলেন, "আরজি করের সময় কেজি দরে নোটিশ পাঠিয়ে ছিল । অথচ, বিচর পাওয়া যায়নি । বিচার পেতে হলে এই দলটিকে উপড়ে ফেলতে হবে । এ ছাড়া কোনও উপায় নেই । কারণ, এই রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে মহিলারা বিচার পাবেন না । গুণ্ডারাজ রুখতে পাড়ায় পাড়ায় রুখে দাঁড়াতে হবে । বুথে বুথে লুঠতন্ত্র রুখতে এগিয়ে যেতে হবে ।"
মারিয়াম ধওয়ালের বক্তব্য
ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা মারিয়ম ধওয়ালে বলেন, "26টি রাজ্যে 1 কোটি 10 লক্ষেরও বেশি মহিলা এই সমিতির সদস্য । ওড়িশা, কাশ্মীর, কন্যাকুমারী ও দিল্লি থেকে শুরু করে দেশের মহিলারা বলছেন, শান্তিতে নিরাপদে বেঁচে থাকতে দিন । খাবার চাইছেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা চাইছেন । মাথার উপর ছাদ চাইছেন । "
দেবলীনা হেমব্রমের বক্তব্য
মহিলা সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য দেবলীনা হেমব্রম বলেন, "আমাদের লড়াই ছাড়া কোনও পথ নেই । রাজ্য-কেন্দ্র উভয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের আধিকার রক্ষা করতে হবে । এই দুই সরকার মনে করে সন্ধ্যা 7টার পর মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া উচিত নয় । বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের ভাগ করতে চাইছে । সেই কাজে সাহায্য করছে তৃণমূল । সেই কারণে, সাঁওতাল আদিবাসীদের আলাদা থাকতে বলছেন । কিন্তু, মনে রাখতে হবে সকলের খিদে সমান । রক্ত লাল । আমাদের সকলের অধিকার সমান ।"