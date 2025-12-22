মমতারাজ খতম করতে বুথের দায়িত্ব নিতে হবে মহিলাদের, বার্তা বৃন্দা-মীনাক্ষীদের

ETV Bharat / state

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ তুলে বুথ স্তরে মহিলাদের লড়াইয়ের ডাক দিল সিপিএম-এর গণসংগঠন মহিলা সমিতি ৷

CPIM WOMEN STATE CONFERENCE
সিপিএম-এর গণসংগঠন মহিলা সমিতি সমাবেশ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 22, 2025 at 5:27 PM IST

কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: মোদি ও মমতার আমলে রাজ্য তথা দেশের মেয়েরা সুরক্ষিত নন । বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ তুলে বুথ স্তরে মহিলাদের লড়াইয়ের ডাক দিল সিপিএমের গণসংগঠন মহিলা সমিতি ৷ রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদিচ্যুত করার ডাক দিলেন বৃন্দা কারাত থেকে শুরু করে মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মারিয়াল ধাওয়ালেরা ৷

রবিবার রানি রাসমণি এভিনিউয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির 30তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে সিপিএম নেত্রীরা স্পষ্ট বলেন, "মহিলাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হলে আগে বুথ রক্ষা করতে হবে । বুথে বুথে গুণ্ডারাজ খতম করতে হবে । ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।"

তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ বৃন্দার

রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বৃন্দা বলেন, "বাংলাজুড়ে প্রায় 25 লক্ষ মহিলা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যপদ নিয়েছেন ৷ মানুষের অধিকার রক্ষা করতে বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে লড়াই করছি আমরা ৷ তৃণমূল সাংসদ হুমকি দিয়েছেন, লাল ঝান্ডা নিয়ে কোনও মহিলা এলে তাঁদের লোক ধর্ষণ করা হবে ৷ এর জবাব আমরা দেব ৷"

CPIM WOMEN STATE CONFERENCE
মঞ্চে বৃন্দা কারাত এবং মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "মোদি সরকারের কারণে দেশে পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশে 272 জন পুঁজিপতি রয়েছেন ৷ এদিকে, বিজেপি সরকারের কথামতো চলছে মমতার সরকার ৷ 9 লক্ষ 34 হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে । আরএসএস পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক । তৃণমুল নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেখানোর চেষ্টা করছে । গত দশ বছরে বঙ্গে সব থেকে বেশি আরএসএসের সংখ্যা বেড়েছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি তৈরি করছেন । আর সেই জমিতেই আরএসএস চাষ করছে । বঙ্গে জঙ্গলরাজ চলছে ।" সিপিএম নেত্রীর অভিযোগ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের পর বাংলায় মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বেশি ৷ রাজ্যে 3 লক্ষ 46 হাজার মামলায় 2023 সালে মাত্র 4 শতাংশ অপরাধীদের সাজা দেওয়া হয়েছে ৷ বৃন্দা আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ষক, সাম্প্রদায়িক, চোরের সরকারকে সরিয়ে এবার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ৷" বাংলাদেশের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই । যে কোনও মৌলবাদের বিরূদ্ধে আমরা আন্দোলন করি । এই আন্দোলন চলবে ।"

মীনাক্ষীর বক্তব্য

সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই রাজ্যে মেয়েদের উপর আক্রমণ হয়েছে, দুষ্কর্ম হয়েছে ৷ তাঁর পাঁচালি বের করবেন না? কামদুনি, হাসখালি, আরজিকরের মতো কত ঘটনা ঘটেছে ৷ রাজ্যের মহিলারা তৈরি হচ্ছেন। লড়াইটা বুথে বুথে হবে।" তাঁর অভিযোগ, "আরজি করে নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ পরে সেই কাউন্সিলরকে পুরস্কার দিয়ে চেয়ারম্যান করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আমরা বুথে বুথে যাব। বিজেপি কর্মিদের কাছে জানতে চাইব? ভাই, আপনারা তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে কী করলেন ? আরজি করে নির্যাতিতার বাবা মা দিল্লির একাধিক দফতর ঘুরেও মোদি-অমিত শাহের দেখা পেলেন না কেন ? আরজি করের বিচারের জন্যে তৃণমূলের সাংসদরা কিছু বলেননি ।"

CPIM WOMEN STATE CONFERENCE
মহিলা সমিতির সমাবেশে বুথ দখলের ডাক বাম নেত্রীদের (ইটিভি ভারত)

বামনেত্রী বলেন, "আরজি করের সময় কেজি দরে নোটিশ পাঠিয়ে ছিল । অথচ, বিচর পাওয়া যায়নি । বিচার পেতে হলে এই দলটিকে উপড়ে ফেলতে হবে । এ ছাড়া কোনও উপায় নেই । কারণ, এই রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে মহিলারা বিচার পাবেন না । গুণ্ডারাজ রুখতে পাড়ায় পাড়ায় রুখে দাঁড়াতে হবে । বুথে বুথে লুঠতন্ত্র রুখতে এগিয়ে যেতে হবে ।"

মারিয়াম ধওয়ালের বক্তব্য

ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা মারিয়ম ধওয়ালে বলেন, "26টি রাজ্যে 1 কোটি 10 লক্ষেরও বেশি মহিলা এই সমিতির সদস্য । ওড়িশা, কাশ্মীর, কন্যাকুমারী ও দিল্লি থেকে শুরু করে দেশের মহিলারা বলছেন, শান্তিতে নিরাপদে বেঁচে থাকতে দিন । খাবার চাইছেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা চাইছেন । মাথার উপর ছাদ চাইছেন । "

দেবলীনা হেমব্রমের বক্তব্য

মহিলা সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য দেবলীনা হেমব্রম বলেন, "আমাদের লড়াই ছাড়া কোনও পথ নেই । রাজ্য-কেন্দ্র উভয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের আধিকার রক্ষা করতে হবে । এই দুই সরকার মনে করে সন্ধ্যা 7টার পর মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া উচিত নয় । বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের ভাগ করতে চাইছে । সেই কাজে সাহায্য করছে তৃণমূল । সেই কারণে, সাঁওতাল আদিবাসীদের আলাদা থাকতে বলছেন । কিন্তু, মনে রাখতে হবে সকলের খিদে সমান । রক্ত লাল । আমাদের সকলের অধিকার সমান ।"

