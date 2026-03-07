নন্দীগ্রামে ছাব্বিশে প্রার্থী নাও দিতে পারে সিপিএম ! 'এক্সপেরিমেন্ট' এর ধাক্কা এখনও টাটকা
সূত্রের দাবি, আসনটি সিপিআইকে ছাড়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷ তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না সিপিএম বা সিপিআই নেতৃত্ব ।
Published : March 7, 2026 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: একবারের 'এক্সপেরিমেন্ট' এই বড় ধাক্কা ! প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান থেকে এক লাফে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়ে জামানত বাজেয়াপ্ত ! 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে এমন ফলের সাক্ষী থাকতে হয়েছিল বামেদের । স্বাধীনতার পর এই আসনে বামেদের এমন পরিস্থিতি আগে দেখা যায়নি । সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে নন্দীগ্রাম নিয়ে এবার অনেক বেশি সতর্ক বাম নেতৃত্ব ।
বাম সূত্রে খবর, ওই আসনে এবার সিপিএম প্রার্থী দেওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য নেতৃত্ব । পূর্ব মেদিনীপুরের এই 'হাইভোল্টেজ' কেন্দ্রটি শরিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথাই ভাবা হচ্ছে । আলোচনায় উঠে এসেছে, নন্দীগ্রাম আসনটি ফের শরিক সিপিআইকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে । ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে সিপিআইকে বার্তাও দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি । যদিও চূড়ান্ত আসন সমঝোতা না হওয়ায় এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না সিপিএম বা সিপিআই নেতৃত্ব ।
1951 সালে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হিসেবে গঠিত হয় নন্দীগ্রাম বিধানসভা । নন্দীগ্রাম-1 ও নন্দীগ্রাম-2 ব্লক নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ । অতীতে বহুবার এই আসনে সিপিআই প্রার্থী দিয়েছে এবং অনেক সময় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানও দখল করেছে ।
কিন্তু 2021 সালে পরিস্থিতি ছিল একেবারেই আলাদা । বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় — দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর লড়াইয়ের মধ্যে নতুন মুখ হিসেবে সিপিএমের তরফে প্রার্থী করা হয় যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে । সেই 'এক্সপেরিমেন্ট' এর ফল কিন্তু আশানুরূপ হয়নি । 6 শতাংশের নিচে ভোট পান মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় । মাত্র 6,267 টি ভোট পান । সিপিএমের ভোট নেমে আসে মাত্র 2.74 শতাংশে । আগের নির্বাচনের তুলনায় প্রায় 23.96 শতাংশ ভোট কমে যায় । অন্যদিকে শুভেন্দু ও মমতা— দু’জনেই লক্ষাধিক ভোট পান । শেষ পর্যন্ত 1956 ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন তাঁর একসময়ের সহকর্মী শুভেন্দু অধিকারী ।
নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্য আরও গভীর। 2007 সালের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন থেকেই এই অঞ্চলে নিজের রাজনৈতিক জমি শক্ত করে তৃণমূল । জনসংখ্যার দিক থেকেও এই কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ । এখানে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই বাস করেন । তবে মোট ভোটারের প্রায় 65 শতাংশই হিন্দু ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই সামাজিক সমীকরণের উপর ভর করেই হিন্দুত্বের রাজনীতিতে জোর দিয়ে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । এমন পরিস্থিতিতে সিপিএমের পরিবর্তে সিপিআই প্রার্থী দিলে সাকুল্যে বামেদের ভোট বাড়ে কি না, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।
আরও পড়ুন:
ভবানীপুরে ‘চ্যালেঞ্জ’ আসলে নন্দীগ্রাম থেকে পালানোর চেষ্টা! কুণালের নিশানায় শুভেন্দু
শুভেন্দুর গড়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল, নন্দীগ্রাম নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেক !