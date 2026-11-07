পুজোয় বুকস্টল ভাঙার প্রতিবাদ ! 15 তারিখ রাজ্যজুড়ে ‘ঘরে ঘরে বুকস্টল’ কর্মসূচি সিপিএমের

পুজোয় বুকস্টল ভাঙার প্রতিবাদ ! 15 তারিখ রাজ্যজুড়ে ‘ঘরে ঘরে বুকস্টল’ কর্মসূচি সিপিএমের
CPM bookstall in every home: রবিবার রাজ্যজুড়ে ‘ঘরে ঘরে বুকস্টল’ কর্মসূচি পালন করবে সিপিএম। কাঁধে বইয়ের ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।
Published : November 7, 2026 at 10:43 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: বই কি তবে শাসকের আতঙ্কের কারণ ? বুকস্টল ভাঙা, বই পোড়ানোর চেষ্টা এবং বইকে ঘিরে বিতর্কের আবহে এবার পাল্টা কর্মসূচির ঘোষণা করল সিপিএম। আগামী 15 নভেম্বর, রবিবার রাজ্যজুড়ে ‘ঘরে ঘরে বুকস্টল’ কর্মসূচি পালন করবে সিপিএম। কাঁধে বইয়ের ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিভিন্ন বিষয়ের বই, বুকলেট ও রাজনৈতিক পুস্তিকা।
রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যের শাসক মানুষকে ভয় পাচ্ছে, প্রতিবাদকে ভয় পাচ্ছে, চেতনাকে ভয় পাচ্ছে, বইকে ভয় পাচ্ছে। বুকস্টল ভাঙতে চেয়েছে, পোড়াতে চেয়েছে। বইকে বদনাম করে ওরা ভেবেছিল, ওদের চোখরাঙানিতে মানুষ চলবে। সেটা হয়নি।" তাঁর দাবি, শারদোৎসবের সময় এবং 31 অক্টোবর কলকাতার মিছিলে মানুষ তার জবাব দিয়েছেন।
নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে 7 থেকে 17 নভেম্বর পর্যন্ত একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে সিপিএম। 7 নভেম্বর গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল কর্মসূচি। এই সময়কালে বই পড়া ও বই নিয়ে চর্চার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তারই অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে 15 নভেম্বর রাজ্যজুড়ে ‘ঘরে ঘরে বুকস্টল’ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
সুজন চক্রবর্তীর কথায়, "বুকস্টল ভাঙতে চেয়েছ, বুকস্টল ঘরে ঘরে পৌঁছবে।" দলের প্রতিটি শাখা ও এরিয়া কমিটিকে এই কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা ও এলাকায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। কর্মীরা কাঁধের ব্যাগে বই নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবেন। পুরনো বইয়ের পাশাপাশি নতুন প্রকাশিত বইও পৌঁছে দেওয়া হবে পাঠকদের হাতে।
এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে মোট 37টি বইয়ের তালিকা তৈরি করেছে সিপিএম। এর মধ্যে প্রায় 10টি নতুন বই ও বুকলেট প্রকাশ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুজন চক্রবর্তী। বইগুলির দামও সাধারণ পাঠকদের কথা মাথায় রেখে রাখা হয়েছে। 15, 25, 30 এবং 40-50 টাকার মতো কম দামের বইয়ের পাশাপাশি 100 থেকে 150 টাকার বইও থাকছে। তাঁর দাবি, অন্তত 18টি বইয়ের দাম 50 টাকার নীচে রাখা হয়েছে।
নতুন প্রকাশনার তালিকায় রয়েছে এমএ বেবির লেখা ‘ফ্যাসিবাদের নতুন চেহারা’, জ্যোতি বসুর পুরনো লেখার সংকলন ‘আমরা কী চাই?’, ‘গণতন্ত্র ধ্বংসের অভিযানে বিজেপি’ এবং ‘ভোট চুরির কীর্তিকলাপ’-এর মতো বই। পাশাপাশি বিভিন্ন লেখক ও রাজনৈতিক নেতার লেখা এবং পুরনো বইয়ের সংকলনও পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সুজনের বক্তব্য, জেলা ও এলাকার কমিটির হাতে ইতিমধ্যেই বইয়ের তালিকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নতুন বইগুলি সংগ্রহ করে বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
31 অক্টোবর ‘বইয়ের জন্য হাঁটুন’ কর্মসূচির পর এবার আরও বড় পরিসরে বইকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাইছে সিপিএম। দলের দাবি, 15 নভেম্বর একই দিনে রাজ্যের হাজার হাজার এলাকায় কাঁধে বইয়ের ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবেন কর্মীরা। সুজন চক্রবর্তীর আশা, এই কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন নজির তৈরি করবে।