পুরভোট বিতর্কের মাঝেই তৃণমূল-কংগ্রেস নিয়ে 'মায়া' বার্তা সেলিমের

পুরভোট বিতর্কের মাঝেই তৃণমূল-কংগ্রেস নিয়ে 'মায়া' বার্তা সেলিমের
Municipal Corporation Elections: নাম না-করেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরত্ব রাখতে হবে।
Published : November 14, 2026 at 10:01 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: পুরভোট কবে হবে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সকলে। তবে, ভোট না-হলেও আপাতত ভোটমুখী সব রাজনৈতিক দল। পুরনির্বাচনে সিপিএম একলা চলো নীতি নেবে, নাকি কারও হাত ধরবে, রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সেটাই স্পষ্ট করে দিলেন। মায়া ত্যাগ করলে কংগ্রেসের হাত ধরতে আপত্তি নেই বলে জানালেন তিনি।
সেলিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আগে কংগ্রেসকে মায়া ত্যাগ করতে হবে। আমরা অতীতে গিয়েছি, এখনও যেতে পারি ও ভবিষ্যতেও যেতে পারি কংগ্রেসের সঙ্গে।" কার মায়া ত্যাগ করতে হবে ? নাম না-করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরত্ব রাখতে হবে। তাঁর কথায়, "চারটে সি অর্থাৎ কাস্টিস্টস, কমিউনাল, ক্রিমিনাল, কোরাপ্টদের সঙ্গে হাত মেলাব না।"
শুক্রবার হাওড়া কর্পোরেশনে ওয়ার্ড পুনর্গঠন নিয়ে আদালতে গিয়েছে সিপিএম। সেই প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, "কোনও আইন না-মেনে করেছে। বামেরা হাওড়া কর্পোরেশনের আইন করেছিল। সেখানে বলা আছে কীভাবে ভাগ করতে হবে ওয়ার্ডগুলিকে। কলকাতায় যেভাবে অ্যাক্ট মানা হয়নি, হাওড়াতেও তাই। সিপিএমের নেতৃত্বে একসময় রাজ্যে পুরসভা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছিল। আমরা নির্বাচনের পক্ষে। ওরা (বিজেপি) তোলাবাজির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা করে দেবে দলের লোকজনকে। তাই ভোট করতে চাইছে না।"
ভোট পিছিয়ে গেলে বিজেপির সুবিধা হবে ? এই প্রশ্নের-উত্তরে সেলিম বলেন, "আমরা ভোট পিছোতে বলিনি। পুরনো ওয়ার্ড মতো এখনই ভোট করো। তুমি ভোটার দেখে ওয়ার্ড ভাঙবে ! এখানে যে কমিশনার এই কাজ করবে, সেই ফাঁসবে।"
এছাড়াও এদিন সেলিম জানান, 'জ্ঞানেশ তাড়াও, ভোটার ফেরাও' এই দাবিতে আরও জোরালোভাবে স্লোগান তুলে তাঁরা রাস্তায় নামতে চলেছেন ৷ এদিন বাম ঐক্য জোরদার করার বার্তাও দিয়েছেন সেলিম। তাঁর কথায়, "পুরো দেশে আমরা এই কাজ করেছি, রাজ্যেও করছি। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে বাম দলগুলিকে একত্র করে ঐক্যবদ্ধ করছি। সেখানে ভুক্তভোগী মানুষকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। প্রক্রিয়াটিতে সময় লাগছে, কিন্তু নিরন্তর করে যেতে হবে।"