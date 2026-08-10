শ্রম কোড বাতিল-সহ একাধিক দাবিতে বামেদের জেল ভরো অভিযান, আটক একাধিক নেতা-নেত্রী
20 দফা দাবি নিয়ে বীরভূম জেলা শাসকের দফতরে বামেদের অভিযান ঘিরেও ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। আসানসোলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷
Published : August 10, 2026 at 6:14 PM IST
আসানসোল ও বীরভূম, 10 অগস্ট: শ্রম কোড বাতিল-সহ একাধিক দাবিতে দেশজুড়ে বামেদের ডাকা জেল ভরো কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল আসানসোলে। এদিন আসানসোলে বামেদের জেল ভরো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ অনান্যরা। উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। 20 দফা দাবি নিয়ে বীরভূম জেলা শাসকের দফতরে বামেদের অভিযান ঘিরেও ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। জেলা শাসকের দফতর যাওয়ার প্রায় 800 মিটার আগেই আটকে দেওয়া হয় বামেদের মিছিল ৷ এরপরেই পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয় বাম নেতা-কর্মীদের ৷ মহিলা-সহ একাধিক বাম নেতাকে আটক করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।
সোমবার দুপুরে আসানসোলের চেলিডাঙা এলাকা থেকে বামেদের মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ভগৎ সিং মোড় হয়ে বার্নপুর রোড ধরে পুলিশ লাইনের দিকে এগোতে থাকে। মিছিলে হাজার হাজার বাম কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আসানসোল শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। মিছিলকে ঘিরে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।
পুলিশ লাইনের কাছে মিছিল পৌঁছতেই তৈরি করা হয় ব্যারিকেড। প্রথম ব্যারিকেডে পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলে বাম কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একসময় আন্দোলনকারীরা প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আরও বাহিনী ঘটনাস্থলে নিয়ে আসে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ বাম নেতৃত্ব এবং কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
এরপর জেল ভরো কর্মসূচির অংশ হিসেবে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ কয়েকশো বাম কর্মী-সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনকারীদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে দীর্ঘক্ষণ মোতায়েন থাকে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "কেন্দ্রের শ্রম কোড শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী। শ্রম কোড বাতিলের পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা-সহ একাধিক দাবিতে দেশজুড়ে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আসানসোলেও সেই কর্মসূচিকে সফল করতে সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে মুটে, মজুর, বস্তীবাসী, খেটে খাওয়া মাবুষেরা বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল করে জমায়েত হয়েছিলেন। সাধারণ শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার দাবিতে আমাদের এই আন্দোলন চলবে।"
অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেদিকে নজর রেখে পুলিশ গোটা বার্নপুর রোডজুড়েই ব্যারিকেড করে রেখেছিল। কর্মসূচির দীর্ঘক্ষণ পরেও গোটা আসানসোলে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে সময় লেগে যায়। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা শাসকের দফতর অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম-এর পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ রামচান্দ্র ডোম। তিনি বলেন, "শ্রমিক, ক্ষেতমজুরদের অধিকার-সহ ন্যায্য পাওয়া আদায়ের দাবিতে আমাদের সংগ্রাম ৷ আমরা জেলা শাসক দফতর অভিযান করছিলাম ৷ আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করুক ৷ তাও আন্দোলন থামবে না ৷ বিকল্প ব্যবস্থা না করে বুলডোজারের রাজনীতি এখানে চলবে না ৷ মোদি সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে আজ পথে নেমেছে সবাই।"
একাধিক দাবিতে এদিন দেশজুড়ে 'জেল ভরো' কর্মসূচির ডাক দিয়ে ছিল সিআইটিইউ-সহ 20টি বাম শ্রমিক সংগঠন। সেই মত এদিন, বীরভূমের সিউড়িতে জেলাশাসক ধবল জৈনের দফতরে অভিযান করে বাম নেতা-কর্মীরা। 100 দিনের বদলে 200 দিন কাজ দিতে হবে ৷ শ্রমিক-কৃষদের ন্যায্য মজুরি ধার্য করতে হবে, নারেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ফের অন্তভূক্ত করতে হবে ৷ বিকল্প কর্মসংস্থান বা বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে বুলডোজার চলবে না। এই রকম 20 দফা দাবি নিয়ে চলছিল অভিযান ৷
তবে জেলা শাসকের দফতরের কাছে যেতে দেওয়া হল না বামেদের মিছিল ৷ প্রায় 800 মিটার দূরে সিউড়ির মূল রাস্তায় মিছিল আটকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরেই পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বাম নেতা-কর্মীদের। এই ঘটনায় একাধিক বাম নেতা-নেত্রীকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করে সিউড়ি থানার পুলিশ। টেনেহিঁচড়ে এক এক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়৷ বামেদের 'জেল ভরো' কর্মসূচিকে ঘিরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বীরভূমের সিউড়িতে ৷ মিছিলে ছিলেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম, জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ, এসএফআই -এর জেলা সম্পাদক সৌভিক দাস বক্সি প্রমুখ ৷