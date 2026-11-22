চে আর ফিদেল কাস্ত্রোর নামে রাস্তা হবে কলকাতায়, আশা বেবির
CPIM on Kolkata Street Name Change: ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে কলকাতায় ফিদেল ও চে'র নামে রাস্তার দাবি জানিয়েছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি ৷
Published : November 22, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস, ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্মৃতি এবং কলকাতার রাজনৈতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে রাস্তার নাম পরিবর্তনের সম্ভাব্য উদ্যোগ নিয়ে সরব হলেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি ।
রবিবার কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র নিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি ফাউন্ডেশন এবং জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য পেশ ককতে গিয়ে তিনি জানান, রাস্তার নাম বদলে ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা হলে মানুষ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধার করবে । শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কলকাতায় ফিদেল কাস্ত্রো ও চে-এর নামেও রাস্তা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি ।
ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে বেবি স্মরণ করিয়ে দেন, সাইগনে যখন মার্কিন বোমাবর্ষণ চলছিল, তখন কলকাতা ও বাংলার মানুষ হ্যারিংটন স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে 'হো-চি-মিন সরণি' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশ করা হয়েছিল ।
তিনি জানান, সেই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গভীর । কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেটে পাঠানো চিঠির ঠিকানাতেও লেখা থাকত 'হো -চি-মিন সরণি' । অর্থাৎ, মার্কিন কনস্যুলেটে চিঠি পাঠাতে হলেও হো-চি-মিনের নাম উল্লেখ করতে হত । এই প্রতীকী প্রতিবাদ কলকাতার রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম পরিচয় বলে উল্লেখ করেন তিনি ।
বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এমএ বেবি । তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকার কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে । লেনিন সরণি, কার্ল মার্ক্স অ্যাভিনিউয়ের মতো নামগুলিও এই প্রক্রিয়ার আওতায় আসতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁর ।
বেবির হুঁশিয়ারি, যদি এই ঐতিহাসিক নামগুলি পরিবর্তন করা হয়, তাহলে কলকাতা ও বাংলার মানুষ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেগুলি পুনরুদ্ধারের দাবি তুলবে ৷ সমাজ ও ইতিহাস এভাবেই এগিয়ে চলে—সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে । সেই সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ফিদেল কাস্ত্রো ও চে-এর নামও একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি ।
আলোচনা সভার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বেবি জানান, জ্যোতি বসু সেন্টার ও সীতারাম ইয়েচুরি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, ছাত্র, যুব, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির অবদানও স্মরণ করেন তিনি । বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম-সহ আন্দোলনের নেতাদের উপস্থিতির উল্লেখ করে জানান, এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও যৌথ উদ্যোগ বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক ।
বক্তব্যের শেষপর্বে এমএ বেবি জানান, মানুষের জীবিকা ও অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও সমান গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর মতে, এই দুই লড়াইকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই । গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই আগামিদিনে এই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ।