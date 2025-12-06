ETV Bharat / state

'বাবরি ধ্বংসকারীদের হয়ে ভোটে লড়ে এখন মসজিদ বানাবেন', কটাক্ষ শতরূপের

শুক্রবার মালদায় 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' করে সিপিআইএম ৷ বিশেষ এই কর্মসূচিতে ছিলেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ-সহ বাকিরা ৷

CPIM BANGLA BACHAO YATRA in Malda
মালদায় সিপিএম নেতৃত্ব (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 8:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 6 ডিসেম্বর: বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের হয়ে একসময় ভোটে লড়ে এখন মসজিদ বানাতে চাইছেন হুমায়ুন কবির ৷ মালদায় বাংলা বাঁচাও যাত্রায় বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবিরকে কটাক্ষ সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষের ৷ তাঁর কথায়, "হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদ বানাবেন ভালো কথা ৷ কিন্তু, বাবরি মসজিদ তো মুর্শিদাবাদের মাটিতে ছিল না ৷ উনি অযোধ্যায় গিয়ে সেই মসজিদ বানালে ভালো করতেন ৷ বাবরি মসজিদ যাঁরা ধ্বংস করেছিলেন, 2001 লোকসভা ভোটে সেই দলেরই প্রার্থী ছিলেন হুমায়ুন ৷"

কিছুদিন আগেই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা জানিয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির ৷ আজ অর্থাৎ 6 ডিসেম্বর রেজিনগরে মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস করবেন তিনি ৷ তবে এই বিতর্কে 4 ডিসেম্বর অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবিরকে দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল ৷

বাংলা বাঁচাও যাত্রায় তৃণমূলকে কটাক্ষ বামেদের (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে শতরূপ বলেন, "মন্দির-মসজিদের রাজনীতি তো নির্বাচনের আগেই হয় ৷ যারা ধর্মের জন্য মন্দির-মসজিদ করে, তারা সারা বছর করে ৷ আর যারা ভোটের জন্য করে, তারা নির্বাচন আসলেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ৷ বাবরি ধ্বংসকারীদের হয়ে ভোটে লড়ে তিনি এখন বাবরি মসজিদ বানাবেন ৷ সেটা উনি বানাতেই পারেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে মহাকাল মন্দির বানাবেন ৷ সেটাও তিনি বানাতে পারেন ৷ উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি এখন পশ্চিমবঙ্গে আমদানি করা হচ্ছে ৷ এখন বাংলায় স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল নিয়ে আর রাজনীতি হবে না ৷ কিন্তু আমাদের লড়াই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নিয়েই থাকবে ৷"

মন্দির-মসজিদ তরজার আবহে শুক্রবার মালদায় 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' করে সিপিআইএম ৷ বিশেষ এই কর্মসূচিতে ছিলেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ ৷ এদিন সকালে মালদা শহর, দুপুর থেকে মানিকচক ব্লকে এই কর্মসূচি পালন করে সিপিআইএম ৷ শনিবার এই যাত্রা যাবে মুর্শিদাবাদে ৷

এর আগে লাল পার্টির সিঙ্গুর থেকে শালবনী, কাকদ্বীপ থেকে কামদুনি-সহ একাধিক জাঠা দেখেছে বঙ্গবাসী ৷ এবার 18 দফা দাবিতে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে গত 29 নভেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে শুরু হয়েছে সিপিআইএম-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর উত্তর 24 পরগনার কামারহাটিতে শেষ হবে এই যাত্রা ৷ প্রথম থেকেই দলের নেতা-নেত্রীরা দাবি করেছেন, এই যাত্রা শুধুমাত্র ভোটের দিকে তাকিয়ে নয় ৷ বাংলায় সর্বস্তরের নৈরাজ্য দূর করতেই তাঁরা এই যাত্রা শুরু করেছেন ৷

তবে যাই দাবি করুন না-কেন, শুক্রবার মালদায় সিপিআইএম নেতৃত্বের মুখে শোনা গিয়েছে সেই নির্বাচনী মন্তব্য ৷ এদিন মালদা শহরে যাত্রা চলাকালীন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "সাড়া দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিই মানুষের রুটিরুজির বাইরে গিয়ে মন্দির-মসজিদ-ধর্মের রাস্তায় যাচ্ছে , যা দেশের সংবিধানের বাইরে ৷ রাজনীতির আলোচনা হওয়া উচিত ৷ তবে, মুর্শিদাবাদ ও মালদায় গঙ্গা ভাঙন রোধে সরকারি টাকা বরাদ্দ হবে কি না, আবাস যোজনার সব ঘর মানুষ পাবে কি না, রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরতে পারবে কি না, পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত হবে ইত্যাদি, ওরা যে ইস্যুতে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে আমরা সেই ইস্যুতে থাকতে চাইছি না ৷ কারণ, ধর্ম যখন ইস্যু হয়ে যায় তখন মানুষের রুজিরুটির ইস্যু হারিয়ে যায় ৷"

মহম্মদ সেলিম বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদা-মুর্শিদাবাদে কেন এলেন ? মালদায় ক’জন তৃণমূল নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন ? ক’জন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন ? প্রশাসনকে বলে গিয়েছেন, যাতে সব মৃত ভোটার থাকে ৷ বিএলওদের উপর যাতে চাপ দেওয়া হয় ৷ ভোটার তালিকায় যেন ভুয়ো ভোটার থাকে ৷ এটাই তো তাঁর কাজ ৷ তৃণমূলের এখন ভয় হচ্ছে ৷ তৃণমূল বলছে, বিজেপিকে সাহায্য করতে হুমায়ুন কবির এসব করছেন ৷ তৃণমূল জানে, মমতাও এটা করে এসেছে ৷ আমরা বলি, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশাবেন না ৷"

সেলিমের অভিযোগ, "হুমায়ুন গতকাল বলেছেন, মমতা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অধীর-সেলিমকে হারাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উস্কানি তৈরি করতে হবে ৷ আসলে আরএসএস মমতাকে এটি করতে বলেছে ৷ হিজাব পরতে হবে ৷ তাহলে আরএসএস আর বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করতে পারে ৷ এর আগে মুকুল রায়ও বলেছেন ৷ শুভেন্দু বলেছেন ৷ এখন মানুষ এসব বুঝে ফেলেছেন ৷ মোহন ভাগবত যা বলেছেন, মমতা তাই করেছেন ৷ এরা সব পুতুলনাচের পুতুল ৷ আমরা বারবার বলেছি, মন্দির, মসজিদ কিংবা ধর্মীয় স্থান তৈরি করা সরকারের কাজ নয় ৷ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের সময় হুমায়ুনকে বহিষ্কার করা হয়নি ৷ কিন্তু, বাবরি মসজিদ করার কথা বলতেই, তাঁকে সাসপেন্ড করল ৷ এতেই তৃণমূলের রাজনীতিটা বোঝা যায় ৷"

পড়ুন: বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে অনড় হুমায়ুন! 17 ডিসেম্বর ইস্তফা দেবেন বিধায়ক পদে

TAGGED:

TMC SUSPENDED LEADER HUMAYUN KABIR
BABRI MARJID ROW
বাংলা বাঁচাও যাত্রায় শতরূপ ঘোষ
মালদায় বামেদের বাংলা বাঁচাও যাত্রা
CPIM BANGLA BACHAO YATRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.