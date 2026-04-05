প্রতিটি পরিবারে অন্তত একটি স্থায়ী চাকরি, ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি বিমানদের

সিপিআই(এম)-এর ইস্তেহার প্রকাশ করলেন বিমান বসু ৷ প্রতিটি পরিবারের জন্য অন্তত একটি স্থায়ী চাকরির প্রতিশ্রুতি ৷

CPIM Manifesto for West Bengal Assembly Election 2026
বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর হাতে সিপিআই(এম)-এর ইস্তেহার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 1:30 PM IST

কলকাতা, 5 এপ্রিল: প্রতিটি পরিবারের জন্য অন্তত একটি স্থায়ী কাজ ৷ পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণ, ফের প্রতি বছর স্বচ্ছতার সঙ্গে এসএসসি, সিএসসি, পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থান । শনিবার এরকম একাধিক প্রতিশ্রুতি সংবলিত ইস্তেহার প্রকাশ করল বামফ্রন্ট ৷

এই ইস্তেহার প্রকাশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ঋণের পরিমাণ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "64 বছরে 1 লক্ষ 92 হাজার কোটি টাকা ঋণ ছিল রাজ্যের ৷ গত 15 বছরে 5 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ বেড়েছে ৷ সব মিলিয়ে 7 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ঋণের পরিমাণ । ফলে, যাঁরা বলে বামফ্রন্ট সরকার ঋণ করে রেখে গিয়েছে, বলে কিছু করা যাচ্ছে না ৷ তাঁরা কী করেছে পাঁচ বছরে ?"

সিপিআই(এম)-এর ইস্তেহার প্রকাশ করলেন বিমান বসু (ইটিভি ভারত)

বামেদের ছাব্বিশের ইস্তেহারে প্রত্যেক নিবন্ধিত বেকারকে অন্তত 2টি চাকরির বার্তা, গরিব মানুষের জন্য শহরে বছরে 120 দিন, গ্রামে 200 দিনের কাজ, 600 টাকা দৈনিক মজুরির কথা বলা হয়েছে ৷ বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "রাজ্যে নৈরাজ্যবাদী সরকার ৷ দিল্লিতে সব কিছুতেই মানুষকে বিভক্ত করার সরকার ৷ এই উভয় শক্তির বিরূদ্ধে আমরা লড়াই করতে চাইছি ৷ আমরা মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষে ৷"

বামেদের ইস্তেহারে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যেগুলি ছোট আকারে কয়েকটি পয়েন্টে তুলে ধরা হয়েছে ৷ বাংলার পুনর্জাগরণ, দুর্নীতি-মুক্ত স্বচ্ছ সংবেদনশীল প্রশাসন, প্রাণবন্ত গণতন্ত্র, মন্দির-মসজিদ নয় কাজ, নারী নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর, মৌলবাদের প্রশ্নে জিরো টলারেন্স, লুটেরার ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়, তোলাবাজ-মুক্ত নতুন বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷

ইস্তেহারে আরও যা যা বলা হয়েছে-

  • ভারী ও মাঝারি শিল্প ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে দেশে প্রথম স্থান পুনরুদ্ধার, নতুন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়‍্যার পার্ক তৈরি, প্রতিটি জেলায় শিল্প তালুক গড়ে তোলা ৷
  • শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ন্যূনতম 700 টাকা, চারটি শ্রমকোড রাজ্যে প্রয়োগ নয়, সমকাজে সম মজুরি, কর্মরত নারী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ক্রেশ, তৃতীয় লিঙ্গ ও এলজিবিটি গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিকদের সমকাজে সম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মীর মর্যাদা ৷
  • 16টি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য করা হবে দেড় গুণ ৷
  • শিক্ষায় রাজ্য বাজেটের 20 শতাংশ, স্নাতক স্তর পর্যন্ত টিউশন ফি মকুব, স্বাস্থ্য বাজেটের 10 শতাংশ, হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে সব শূন্যপদ পূরণ, প্রতি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ, আধুনিক হাসপাতাল ৷
  • বন্ধ করা হবে প্রিপেইড ডায়নামিক স্মার্ট মিটার বসানো ৷ যাঁরা আয়করদাতা নন, তাঁদের জন্য 100 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচে সম্পূর্ণ বিনা মাশুলে, 200 ইউনিট পর্যন্ত অর্ধেক দামে ৷
  • মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ৷
  • নদীভাঙন রোধে কার্যকর কর্মসূচি, খাল, বিল, পুকুর, জলাভূমি এবং নদী রক্ষায় কঠোর আইন ৷
  • দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন তদন্ত, বিচারের জন্য বিশেষ তদন্ত কমিশন গঠন ৷
  • নারী নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন: পাঁচ বছরের মধ্যে 20 লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি, তামান্না, অভয়া-সহ সকল নির্যাতিতার ন্যায়বিচার, প্রতিটি জেলায় পুলিশের নিজস্ব কিন্তু 'স্বশাসিত অভয়া বাহিনী' ৷
  • প্রবীণদের জন্য 'স্বাস্থ্য সেবা' প্রকল্প, সব দরিদ্র প্রবীণ নাগরিকদের জন্য 6 হাজার টাকা বার্ধক্য ভাতা ৷
  • সংখ্যালঘু ও আদিবাসী এলাকায় স্কুল-কলেজ-হস্টেল তৈরিতে অগ্রাধিকার, বাড়ানো হবে উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি ও সংরক্ষণ, ধর্মীয় স্বাধীনতায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী প্রধান অঞ্চলের জন্য আলাদা উন্নয়ন বোর্ড, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংস্কৃতির পূর্ণ মর্যাদা ও সুরক্ষা দান, আদিবাসীদের জমি ও বনাধিকার আইনি সুরক্ষায় নিশ্চিত কর ৷ তফসিলি জাতি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের অধিকার এবং মর্যাদা ফিরিয়ে আনা হবে ।

