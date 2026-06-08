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যাদবপুরে হকার উচ্ছেদে বুলডোজার আটকানোয় পুলিশের লাঠিচার্জ, মাথা ফাটল সুজনের; গ্রেফতার সৃজন-সহ 15

মধ্যরাতে যাদবপুরে বুলডোজার অ্যাকশনে হকার উচ্ছেদ ৷ বামেদের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠিচার্জ ৷ আহত সুজন চক্রবর্তী ৷ গ্রেফতার সৃজন ভট্টাচার্য-সহ অনেকে ৷ আজ গণ জমায়েত ৷

CPIM PROTEST AT JADAVPUR
যাদবপুরে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সিপিএমের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 8:38 AM IST

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কলকাতা, 8 জুন: হকার উচ্ছেদ ঘিরে রণক্ষেত্র যাদবপুর । রবিবার মাঝরাতে ব্যাপক লাঠিচার্জ । যাদবপুর স্টেশন সহ-সংলগ্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিশ, রেল পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠির আঘাত নেমে আসে ।

ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী-সহ বহু প্রতিবাদী । গ্রেফতার করা হয়েছে এসএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য-সহ 15 জনকে । আহতরা বর্তমানে কেপিসি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ।

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
পুলিশ, রেল পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জ (ইটিভি ভারত)

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রামগড়ের ঋতব্রত ঘোষ, জয়রাজ ভট্টাচার্যরা ৷ সুজন চক্রবর্তীর সিটি স্ক্যান হয়েছে কেপিসি-তে । সব মিলিয়ে ঘটনায় আহত প্রায় 15 জন । এদিন যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন সংলগ্ন দোকান ভেঙে দেওয়া হয় । বাকি যা আছে তাদের 15 দিনের নোটিশ দিয়েছে রেল ।

এদিকে, রাত তিনটের সময় SFI-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য-সহ সকলের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ করেন ছাত্রছাত্রীরা ৷

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৃজন ভট্টাচার্য-সহ বহু প্রতিবাদী (ইটিভি ভারত)

গ্রেফতারি ও লাঠিচার্জের পাল্টা রাত থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে এসএফআই-সহ বাম নেতৃত্বরা । বিষয়টি নিয়ে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "হকার উচ্ছেদের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করায় আন্দোলনকারীদের উপর রাষ্ট্রশক্তি বর্বোরোচিত সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে । SFI-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য প্রতিবাদীদের গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে রাতভর টানা অবস্থান করছে এসএফআই । আজ গণ জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে ।"

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
নাট্যকর্মী তথা সিপিএম কর্মী জয়রাজ ভট্টাচার্য আহত (ইটিভি ভারত)

গত সপ্তাহে প্রতিবাদ করে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সৃজন ভট্টাচার্যরা বুলডোজারকে ফেরাতে পেরেছিলেন । কিন্তু, গতকাল রাতে আর আটকাতে পারেননি । সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটির এক নেতা বলেন, "সৃজনরা, আমরা সকলে মিলে পারলাম না । পারলাম না বুলডোজার ঠেকাতে । কাউকে পুলিশের ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল । কেউ রক্তাক্ত হয়ে কেপিসিতে গেলেন । লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে দিল, পথে নেমে প্রতিরোধ তারাই করতে পারে ।"

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের (ইটিভি ভারত)

সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটির ওই নেতা আরও বলেন, "পুলিশের লাঠির সামনে লাল পতাকা মানব বন্ধন করে দাঁড়াতে পারে । পুলিশের ঢাল, যুদ্ধের বর্ম, আর যা কিছু আছে তার সামনে লাল পতাকা দাঁড়াতে পারে । পুলিশের লাঠির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুজন চক্রবর্তী । মাথায় আঘাত পেয়েছেন । কিন্তু মাঠ ছেড়ে যাননি । সৃজন-সহ আরও অনেককে টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছে । ওরা রাষ্ট্রকে বারবার বলছিলেন, গরীব মানুষগুলোর কথা ভাবুন । ওরা কাল থেকে কোথায় থাকবে, কী করবে ভাবুন ৷"

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
সোমবার গণ জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে (ইটিভি ভারত)

গতকাল রাত 10টা থেকেই হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে যাদবপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মানুষ জড়ো হতে শুরু করেন। সিপিআইএম, সিপিআইএমএল লিবারেশান, এসইউসিআইসি, জাতীয় কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উপস্থিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা রেলের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলে। গরিব হকারদের পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করার চলবে না-বলেও দাবি তোলেন তাঁরা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদীদের সংখ্যা বাড়ে ৷ বাড়ে পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও। সৃজন ভট্টাচার্য, বর্ষীয়ান নেতা সুজন চক্রবর্তীদের তরফে বারবার পুলিশকে বার্তা দেওয়া হয়, যে তাঁরা আলোচনায় বসতে চান।

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
হকার উচ্ছেদের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনকারীদের (ইটিভি ভারত)

দীর্ঘক্ষণ আন্দোলন চলার পর পুলিশ প্রাথমিকভাবে আলোচনায় বসার আশ্বাস দেয়। সেই সময় সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে দিন। হাজার হাজার মানুষকে বুলডোজার দিয়ে পিষে মেরে দিন। আমরা কেবল আলোচনা চেয়েছি। সোমবারই আদালত খুলে যাবে আদালতের রায় অনুযায়ী যা করার ব্যবস্থা নিন একথা আমরা বলেছি। আপনারা সেটুকু মানতেও রাজি নন।" এর কিছু পরে লাঠিচার্জ শুরু হয়।

POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR
হকার উচ্ছেদ ঘিরে রণক্ষেত্র যাদবপুর (ইটিভি ভারত)

গ্রেফতারের আগে সৃজন ভট্টাচার্য পুলিশ এবং রেলকে কর্তৃপক্ষকে বহুবার বলেন, "হাইকোর্টের রায় অমান্য করে আপনারা হকারদের উচ্ছেদে নামছেন কেন? আপনারা আদালতের বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন না কেন ?" পুলিশ এবং রেল প্রশাসন বিভিন্ন সময়ে যুক্তি দিয়েছে যে নির্দিষ্ট ক'য়েকটি এলাকা বেছে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু কোন নির্দেশের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটা জানতে চাইলে তারা দেখাননি। বামাদের পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বও গতকাল রাতে যাদবপুরে উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বক্তব্য, "যাদবপুরে হাকার ভাইদের যথার্থ পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা না-করে গতকাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে বুলডোজার নিয়ে এসে হকার ভাইদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা নেন রাজ্য সরকার। বুলডোজার এর উপরে উঠে, মাটিতে পতাকা নিয়ে শুয়ে পড়ে কংগ্রেস নেতা কর্মীরা প্রতিবাদ করেন। আগামী দিনেও যেখানে যেখানে এই ভাবে পেটে লাথি মারবে সরকার কংগ্রেস সেই প্রতিবাদে বিক্ষোভে হকার ভাইদের পাশে দাঁড়াবে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চার্জ করে ৷ এতে শতাধিক বিক্ষোভকারী আহত হন। আহত হন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়-সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় হকার ভাইদের স্টল ও ছাউনিগুলি। "

TAGGED:

গ্রেফতার সৃজন
SRIJAN BHATTACHARYA ARRESTED
SUJAN CHAKRABORTY
লাঠিচার্জে আহত সুজন চক্রবর্তী
POLICE LATHI CHARGE IN JADAVPUR

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