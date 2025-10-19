সমাজে নারীর সম্মান ভুলুণ্ঠিত, বোনফোঁটা দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করার বার্তা বিমানের

সমাজে নারীর সম্মান ভুলুণ্ঠিত, বোনফোঁটা দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করার বার্তা বিমানের
বিমান বসুর হাতে সূচনা হল বোনফোঁটার ৷ নিজের হাতে ফোঁটাও দিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান ৷ চিকিৎসক এবং পড়ুয়ারা মিলে করলেন রক্তদান ৷
Published : October 19, 2025 at 2:36 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: ভাইফোঁটার প্রায় এক সপ্তাহ আগে বোনফোঁটা ৷ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর হাতে সূচনা হল এই বোনফোঁটার ৷ বোনের শুভকামনায় হল রক্তদানও ৷ বর্তমানে রাজ্যে মহিলাদের প্রতি হওয়া নির্যাতন ও অসম্মানের ঘটনার প্রেক্ষিতে এই বোনফোঁটার আয়োজন ৷ ভাইফোঁটা নেওয়ার আগে বোনকে ফোঁটা দিয়ে, তাঁকে সম্মান করতে শেখার প্রতিজ্ঞা এই বোনফোঁটা ৷ শনিবার মৌলালি মোড়ের স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এই বোনফোঁটার সূচনা হল ৷
হাঁসখালি থেকে আরজি কর, কসবার আইন কলেজ এবং হালে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে গণধর্ষণ ৷ পরপর কয়েকটি নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রেক্ষিতে স্টুডেন্ট হেলথ হোম মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অধিকার আন্দোলনের লড়াই অগ্রণী ভূমিকা নেয় ৷ এখানকার চিকিৎসকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেন ৷ একইভাবে গতবছর তাঁরা বোনফোঁটা চালু করার পরিকল্পনা করেন ৷ কিন্তু, আরজি কর আন্দোলনকে তীব্র করতে গিয়ে সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি ৷ যদিও, স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে জলপাইগুড়ি, হুগলি-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বোনফোঁটা আয়োজিত হয় ৷
কিন্তু, এবছর প্রথম কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ধুতি-পাঞ্জাবি ও শাড়ি পরে পুরোপুরি বাঙালির সাজে বোনফোঁটার আয়োজন হয় ৷ ভাইয়েরা বোনেদের কপালে ফোঁটা দেন ৷ শুধু তাই নয়, বোনেদের শুভ কামনায় এ দিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ৷ চিকিৎসক-পড়ুয়া মিলিয়ে 23 জন রক্তদান করেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ রক্তদাতা হাওড়ার বাগনানের বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী অঙ্কিতা গুড়িয়াকে ফোঁটা দিলেন বিমান বসু ৷ তারপর ধাপে-ধাপে অন্যান্য মেয়েদের কপালে ফোঁটা দেন সকলে ৷ কবিতা ও গানের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন সংগঠনের সদস্যরা ৷ একই রকমভাবে, আরজি কর আন্দোলনের নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে ৷
পরে বিমান বসু বলেন, "বর্তমান সমাজে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার বিরূদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করতে সব ধরনের ফর্মকে বেছে নিতে হবে ৷ বোন ফোঁটা হল, বোনের মনে সাহস জোগানো এবং বার্তা দেওয়া যে বোনকে রক্ষা করার দায়িত্ব সমাজের ৷ শুধু সেই বোনটির নিজের দায়িত্ব নয় ৷ এই সামগ্রিক বিষয়টিতে সচেতনতা বৃদ্ধির একটা মাধ্যম বোনফোঁটা । আজকের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের যে নজরে দেখা হয়, সবসময় যে এমনভাবে দেখা হতো তেমনটা নয় ৷ এখনও যে সমস্ত জায়গায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আছে, সেখানে মেয়েদের সম্মান আছে, মর্যাদা আছে ৷ দুর্ভাগ্য, আমাদের এখানে সেটা ধুলোয় লুণ্ঠিত ৷ যদি বোনফোঁটা বিষয়টা উলটো দিকে ঘোরাতে পারে তাহলে ভালো ৷ সেই জন্যই অভিনন্দন জানাতে এখানে আসা ৷"
স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী বলেন, "হরপ্পা, মহেঞ্জদারো সভ্যতায় দেবীর পুজো করা হতো ৷ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল ৷ সেখানে মেয়েদের সম্মান ছিল ৷ কিন্তু, এখন আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মা-বোনদের সঙ্গে যে রকম অত্যাচার হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এই বোনফোঁটার আয়োজন ৷ আজকেও আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় এক নাবালিকার উপরে অত্যাচার ঘটেছে ৷ এই ধরনের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের শুরুতেই স্টুডেন্টস হেলথ হোম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল প্রতিবছর ভাইফোঁটার আগে 'বোনফোঁটা'-র প্রচলন করার ৷ যে ফোঁটার অন্তর্নিহিত অর্থ বোনকে প্রাপ্য সম্মান ও ভালোবাসা দিলে তবেই ভাইফোঁটা নেওয়ার অধিকারী হতে পারে ৷ বোনকে বরণ করো, না-হলে ফোঁটা দেবে কে ?"