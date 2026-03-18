'দায়িত্ব নিয়ে পার্টিকে শেষ করছে', প্রার্থী বদল না-হলে গণইস্তফার হুঁশিয়ারি সিপিআইএম সদস্যদের

'দায়িত্ব নিয়ে পার্টিকে শেষ করছে', প্রার্থী বদল না-হলে গণইস্তফার হুঁশিয়ারি সিপিআইএম সদস্যদের
ঘোষিত প্রার্থীর প্রতীক কাস্তে-ধানের শিষ ৷ এখনও দেওয়ালে আঁকা হচ্ছে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা ৷ সিপিআই নয়, সিপিআইএমের প্রার্থীর দাবিতে গণইস্তফার হুঁশিয়ারি সিপিআইএম মেম্বারদের ৷
Published : March 18, 2026 at 8:03 PM IST
মালদা, 18 মার্চ: রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে সব হারানো সিপিআইএমকে ছাব্বিশের লড়াই শুরু করতে হচ্ছে শূন্য থেকে ৷ একই পরিস্থিতি শরিক দলগুলিরও ৷ এক্ষেত্রে 'বড়দা' সিপিআইএম-এর দায় বোধহয় একটু বেশিই ৷ ফ্রন্টের ছোট 'ভাইদের' দাবি নিয়ে আলোচনা, কিছুটা মেনে নেওয়া, কিছুটা না মানা ৷ পুরোনো দিন থেকেই এটা বামফ্রন্টের চেনা নির্বাচনী ছবি ৷ সেটাই মেনে নিতে পারছেন না পুরাতন মালদার সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা ৷
এবার মালদা বিধানসভা কেন্দ্রটি সিপিআইকে ছেড়ে দিয়েছে সিপিআইএম ৷ এই প্রথম এই কেন্দ্রে কাস্তে-হাতুড়ি-তারার প্রতীক থাকবে না ৷ দেওয়ালে দেখা যাবে কাস্তে-ধানের শিষ ৷ নিজেদের প্রার্থীর নামও প্রকাশ করে দিয়েছে সিপিআই নেতৃত্ব ৷ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দীপক বর্মন ৷ প্রতিবাদে মঙ্গলের রাতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সেখানকার সিপিআইএম কর্মীরা ৷ তাঁদের দাবি, কোনও শরিক নয়, মালদা কেন্দ্রে তাঁরা শুধু সিপিআইএম প্রার্থীকেই চান ৷ ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে তাঁরা দ্রুত প্রার্থী বদলের দাবি করছেন ৷
তাঁদের হুঁশিয়ারি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাঁরা 24 ঘণ্টা সময় দিচ্ছেন ৷ তাঁদের দাবি মানা না হলে পুরাতন মালদার প্রতিটি সিপিআইএম পার্টি মেম্বার ইস্তফা দিতে চলেছেন ৷ যদিও প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে সিপিআইএম ৷ ফলে নির্বাচনের আগে কী হবে, সব হারানো সিপিআই প্রার্থীর বিরুদ্ধে সিপিআইএম-এর কোনও গোঁজ থাকবে কি না, তা দেখার অপেক্ষায় সবাই ৷
উপরমহলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বেশি রাতে হঠাৎ করেই পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি এলাকায় প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা ৷ তাঁদের হাতে দলীয় ঝান্ডাও দেখা গিয়েছে ৷ প্রার্থী ঘোষণার পরেও তাঁরা সেখানে সিপিআইএম প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন চালাচ্ছিলেন ৷ শুধু প্রার্থীর নামের জায়গাটি ফাঁকা ৷
বিক্ষোভরত এক পার্টি মেম্বার বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, "সিপিআইকে এখানে কোনওদিনই দেখিনি ৷ ওরা এখানে কখনও সংগঠন করেনি ৷ মিটিং-মিছিলও করেনি ৷ চিরদিনই এখানে সিপিআইএম প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৷ জিতেছেন ৷ এবারও আমরা এখানে সিপিআইএম প্রার্থীকেই চাই ৷ আমাদের কিছু না জানিয়ে এখানে সিপিআই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে ৷ এটা আমরা মেনে নেব না ৷ এই সিদ্ধান্ত বদল করতেই হবে ৷ আমরা নেতৃত্বকে 24 ঘণ্টা সময় দিচ্ছি ৷ যদি এর মধ্যে প্রার্থী বদল না হয় তবে এখানে থাকা 238 জন পার্টি মেম্বারই দল থেকে ইস্তফা দেবেন ৷"
এই ইস্যুতে দলীয় নেতৃত্বকে বিঁধতে ছাড়েননি আরেক পার্টি মেম্বার বিধানচন্দ্র সরকার ৷ তাঁর সাফ কথা, "এখানে কেন কাস্তে-ধানের শিষ থাকবে? এই প্রতীক মালদা বিধানসভা কেন্দ্রে কোনওদিন দেখিনি ৷ পঞ্চায়েত, পুরসভা নির্বাচনে ওরা এখানে প্রার্থী দিতে পারে না ৷ সবটা আমাদেরই করতে হয় ৷ আমরা এখানে কলেজ, যুব রাজনীতি করে এসেছি ৷ এই কেন্দ্রে আমরা পাঁচবার বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছি ৷ জোটের জন্য এই আসনটা কংগ্রেসকে দিয়েছিলাম ৷ এবার জোট নেই ৷ তাহলে আমরা এখানে সিপিআইএম প্রার্থী কেন ছাড়ব ? কার স্বার্থে, কোন উদ্দেশ্যে এই আসন সিপিআইকে দেওয়া হল? পার্টির লোকাল কমিটি, এরিয়া কমিটিকে কিছু জানানো হয়নি ৷ এলাকার জেলা কমিটির সদস্যদেরও কিছু জানানো হয়নি ৷"
তিনি বলেন, "আমরা আদর্শের জন্য পার্টি করি, রুজি-রুটির জন্য নয় ৷ তাহলে এখানে লাল ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম না ৷ এই কেন্দ্রে সিপিআইএম-এরই প্রার্থী দিতে হবে ৷ এখানে মজবুত প্রার্থী আছে ৷ সেটা জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বও জানে ৷ কার স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তার জবাব দিতে হবে ৷ এটা কোনও আদর্শ হতে পারে না ৷ এখানেই শুধু অ্যাডজাস্টমেন্ট কেন? দলীয় প্রার্থী না দেওয়া হলে আমরা পার্টিটাই করতে পারব না ৷ এরা দায়িত্ব নিয়ে পার্টিকে শেষ করছে ৷ যদি দলীয় প্রার্থী না দেওয়া হয় তবে সবাই ইস্তফা দিয়ে দেবে ৷ পার্টি অফিসটাই হয়তো আর খুলবে না ৷ যারা এখানে মার খেয়ে, লাথি-জুতো খেয়ে দল করছে তারা গাধা নাকি? আদর্শের নাম যা হোক কিছু চাপিয়ে দিলেই হল? হারি বা জিতি, এখানে সিপিআইএম প্রার্থীই দিতে হবে ৷ সামনেই পুরসভা নির্বাচন আসছে ৷ এখানে কোনও নাটক চলবে না ৷"
এলাকার নেতৃত্ব প্রার্থী বদলের জন্য সিপিআইএম নেতৃত্বকে 24 ঘণ্টা সময় দিলেও তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক তথা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক কৌশিক মিশ্রের ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "রাজ্যগতভাবে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এনিয়ে এখান থেকে কিছু বলা সমস্যার ৷ সমস্যা কিছু রয়েছে ৷ কিছু ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতেই পারে ৷ এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ৷ অনেক পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে ৷ এনিয়ে আমাদের তেমন কিছু বলার জায়গা নেই ৷ কারণ, সিপিআই রাজ্যগতভাবে ওই আসনটি দাবি করে ৷ সেই অনুযায়ী আসন বন্টন হয় ৷ আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টি আমাদের মেটাতে হবে ৷ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয় বলেই আমি মনে করি ৷ খুব তাড়াতাড়ি বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসা হবে ৷ কর্মীদের আবেগ আমরা অসম্মান করতে পারি না ৷ কিন্তু প্রতিটি কেন্দ্র ধরে আলোচনার পরেই বামফ্রন্টের আসন বন্টন হয়েছে ৷ তবে পার্টি মেম্বারদের ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি নিয়ে আমার কিছু জানা নেই ৷"
সিপিআই-এর জেলা সম্পাদক বাবর সরকারের সঙ্গে এদিন যোগাযোগ করা যায়নি ৷ তবে মালদা কেন্দ্রের সিপিআই প্রার্থী দীপক বর্মন বলেন, "আমি এখনও প্রচার শুরু করিনি ৷ বামফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনার পরেই প্রচারে নামব ৷ আশা করি, তার আগেই সব সমস্যা মিটে যাবে ৷"