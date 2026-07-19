'মোদি শাস্তি না-দিলে তরুণ সমাজ তাঁকে ও ধর্মেন্দ্র প্রধানকে শাস্তি দেবে': শতরূপ
নিট-ইউজি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে রাজ্যে চালু হওয়া গুন্ডা দমন আইন নিয়ে মোদি সরকার ও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শানালেন সিপিআই(এম) নেতা শতরূপ ঘোষ ৷
Published : July 19, 2026 at 5:45 PM IST
হাবড়া, 18 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে শাস্তি না দেন, তাহলে দেশের তরুণ সমাজ শাস্তি দেবে ৷ শনিবার রাতে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় দলীয় জনসভা থেকে নিট-ইউজি দুর্নীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ ৷ এদিন তিনি রাজ্যের নতুন গুন্ডা দমন আইন নিয়েও বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন ৷ এর সঙ্গে রাজ্যবাসীকে করা প্রধানমন্ত্রীর 'পরিবর্তন কেমন লাগছে' প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন ৷
হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে হাবড়ায় যশোর রোডের পাশে স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে শনিবার সন্ধ্যায় সিপিএমের জনসভা ছিল ৷ বক্তব্যের শেষে সাংবাদিকদের শতরূপ বলেন, "দেশের 93টি বাচ্চা ছেলে-মেয়ের রক্ত শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের হাতে লেগে আছে ৷ তারপরেও তিনি শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন ৷ আর বিজেপি নেতাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করছে ৷ এই ব্যবস্থা বিজেপি চালু করেছে এবং চালিয়ে যেতে চায় ৷ আগামী লোকসভা নির্বাচনে মানুষ ওদের শাস্তি দেবে ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধানকে যদি মোদি শাস্তি না দেন, তাহলে মোদি ও ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দেশের তরুণ সমাজ শাস্তি দেবে ৷"
রাজ্য সরকারের চালু করা নতুন গুন্ডা দমন আইন প্রসঙ্গে এদিন শতরূপ বলেন, "বিজেপির চোখে গোপাল পাঁঠা ভদ্রলোক ৷ আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গুন্ডা ৷ যে দল ঘোষণা করে, গোপাল পাঁঠা ভদ্রলোক আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গুন্ডা, তাতে আমরা বুঝতে পারছি, ওই আইন কাদের জন্য আনা হচ্ছে ৷ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিজেপি জেলে ঢুকিয়েছিল ৷ পরে আদালত তাঁকে মুক্তি দিয়ে জানিয়ে দেয়, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা মিথ্যে ছিল ৷ আমাদের দলের নেতা প্রবীর পুরকায়স্তকেও বিজেপি মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকিয়েছিল ৷ পরে তিনি মুক্তি পেয়েছেন ৷ আদালত তাঁকে নির্দোষ বলেছে ৷ অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা প্রবীর পুরকায়স্ত কি গুন্ডা ছিলেন ?"
গুন্ডা দমন আইনের বিরোধিতা করে সিপিএম কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ৷ এই ব্যাপারে শতরূপ বলেন, "ইলেক্টোরাল বন্ড কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছিল ৷ আমরা আদালতে গিয়েছিলাম ৷ তখন অনেকেই মনে করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বোধ হয় আর বাতিল করা যাবে না ৷ আদালত সেই আইন বাতিল করেছে ৷ আমরা আশাবাদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশ করা আইনও আদালত বাতিল করবে ৷"
গত 20 জুন তারকেশ্বরে 'পরিবর্তন কেমন লাগছে' বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যবাসীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেছিলেন ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শতরূপ বলেন, "পরিবর্তন কেমন লাগছে তা নিয়ে রাজ্যবাসীর উত্তর মোদির কানে পৌঁছবে না ৷ পরের ভোট যখন হবে, তখন প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারবেন, পরিবর্তন আসলে বাংলার মানুষের কেমন লেগেছে ৷"
গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জনসভায় হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণচন্দ্র সাহাকে বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল 'কালীচরণ' বলে সম্বোধন করতেন ৷ সে সময় তিনি হাবড়া পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে 'কালীচরণে'র ফাইল খুলবেন বলে বারবার ঘোষণা করেছিলেন ৷ কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পর বিধায়কের সেই উদ্যোগ দেখা যায়নি ৷ 'কালীচরণে'র দুর্নীতির তদন্ত না-হওয়ায় বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে হাবড়াবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে ৷ ছড়িয়েছে নানা রকম গুঞ্জনও ৷
এদিন বক্তব্যের সময় সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ হাবড়ার পুরপ্রধানের কীর্তি তুলে ধরে বলেন, "প্রকাশ চিক বরাইয়ের মতো দুষ্কৃতী ও পাচারকারী এখন বিজেপির সাংসদ হয়েছেন ৷ দেখবেন কালীচরণও কিছুদিন পরে বিজেপির চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন ৷" জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক সত্যসেবী কর, ছিলেন দলের প্রবীণ নেতা বাবুল কর ও হাবড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত রায়চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতারা ৷