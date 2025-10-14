প্রয়াত বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা দীপক সরকার, 'অপূরণীয় ক্ষতি' বললেন সেলিম

প্রয়াত বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা দীপক সরকার, 'অপূরণীয় ক্ষতি' বললেন সেলিম
প্রয়াত মেদিনীপুরের প্রবীণ নেতা দীপক সরকার ৷ টানা 23 বছর সামলেছেন জেলা সম্পাদকের পদ ৷ মৃত্যুর আগে দেহ দান করে গিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজে ৷
Published : October 14, 2025 at 6:31 PM IST
মেদিনীপুর, 14 অক্টোবর: প্রয়াত দীপক সরকার ৷ মেদিনীপুরের বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ টানা 23 বছর সামলেছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদকের পদ। সোমবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয় বার্ধক্যজনিত কারণে। মঙ্গলবার তাঁর মরদেহ জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয় ৷ শ্রদ্ধা জানান সিপিএমের রাজ্য় সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ-সহ দলের নেতা-কর্মীরা । তাঁর ইচ্ছানুসারে দীপক সরকারের দেহ দান করা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৷
সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় অখণ্ড মেদিনীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা তথা অধ্যাপক দীপক সরকারের। বয়স হয়েছিল 85 বছর। রাত 11টা নাগাদ মেদিনীপুর শহরে বিধাননগরে নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হন বর্ষীয়ান এই কমিউনিস্ট নেতা। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। এদিন তাঁর মরদেহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নিয়ে আসা হয় জেলা পার্টি অফিসে।
এদিন মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মহম্মদ সেলিম বলেন, "এ অপূরণীয় ক্ষতি। তবে কালের নিয়মে সবাই কেই চলে যেতে হবে। শ্রদ্ধা রইল কমরেডের প্রতি।" অন্যদিকে, বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, "একসময় অখণ্ড মেদিনীপুরের সঙ্গী ছিলেন দীপক সরকার ৷ তাঁর আমলে বামেরা সবচেয়ে বেশি দক্ষতা লাভ করেছিল জেলায়। তিনি রাজনীতিতে ছিলেন সুদক্ষ একজন রাজনীতিবিদ। সঙ্গীর প্রতি রইল শ্রদ্ধা।"
- 1992 সাল থেকে টানা 2015 সাল পর্যন্ত জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই সিপিআইএম নেতা।
- 2002 সাল পর্যন্ত ছিলেন অখণ্ড মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক।
- এরপর জেলা ভাগে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
তাঁর প্রয়াণে মেদিনীপুর জেলার রাজনীতির একটা যুগের অবসান হল বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। এক সময় মেদিনীপুর নির্মল হৃদয় আশ্রমের শিক্ষক ছিলেন দীপকব। 1963 সালে মেদিনীপুর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। মাঝখানে কিছু বছর অধ্যাপনা করেন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজে। পরে ফের মেদিনীপুর কলেজে ফিরে আসেন। ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ।
প্রয়াত সুকুমার সেনগুপ্তের হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন অধ্যাপক দীপক সরকার। 1966 সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান ৷ 1968-তে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনে প্রথম প্রতিনিধি হয়েছিলেন ৷ এরপর 1971 সাল থেকে তিনি অবিভক্ত মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ৷ দলের সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার জন্য 1984 সালে অধ্যাপনা ছাড়েন ৷ 1985 থেকেই রাজ্য কমিটির সদস্য ৷ 1992 সালের 24 জানুয়ারি অখণ্ড মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন।
2010 সালে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন দীপক সরকার। তার সময়ে অখণ্ড মেদিনীপুরে বামেদের একছত্র রাজত্ব ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী সমর্থক অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র কায়েমর অভিযোগও উঠেছিল সেই সময়।
খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হয়ে তিনি স্পোর্টস কমপ্লেক্স চালু করেছিলেন। এরই সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য শুরু করেছিলেন প্যারা মেডিক্যাল ৷ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ, বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (প্যারামেডিক্যাল কলেজ), শহিদ ক্ষুদিরাম পরিকল্পনা ভবন, মেদিনীপুর স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমি গড়ে ওঠার নেপথ্য কারিগর ছিলেন দীপকবাবু।
বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর রাজ্যে চাঞ্চল্য ফেলে দেওয়া কঙ্কাল কাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ায় ৷ পরে অবশ্য তা নিয়ে তেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি ৷ ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর কিছুটা একঘর হয়ে পড়েছিলেন এই বাম জেলা সম্পাদক। 2015 সালে, পার্টির নিয়ম মেনে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। তবে তিনি প্রায় পার্টি অফিসে আসতেন খোঁজখবর নিতেন এবং পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। তবে, 2022 সাল পর্যন্ত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন দীপক সরকার।