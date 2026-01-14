রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি খুঁজে না পেয়ে এলাকা বেছে নোটিশ, আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি সেলিমের
2002 সালের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও SIR শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন সেলিম ।
Published : January 14, 2026 at 8:21 AM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: বঙ্গে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিরোধিতা করছিল সিপিএম-সহ বাম দলগুলি । অন্যদিকে, কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির প্রতিনিধিরা বারবার অভিযোগ করেছে, রাজ্যে রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি ভরে গিয়েছে । কিন্তু ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় খসড়া তালিকায় রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশিদের বিশেষ সংখ্যা পাওয়া যায়নি বলে দাবি করছে বামেরা । আর সে কারণেই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নির্দিষ্ট এলাকা বেছে বেছে গরিব প্রান্তিক মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের । এই ঘটনাকে সামনে রেখে সিপিএমের তরফে এবার আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে । তার আগে সিইও দফতর অভিযানের ডাকও দিল সিপিএম ৷
মঙ্গলবার সিপিএম রাজ্য সদর দফতর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেন, "কিসের ভিত্তিতে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ? স্বাধীন তদন্ত হোক । ভোটের তালিকা ত্রুটি মুক্ত করা নির্বাচন কমিশনের কাজ । তা না করে তারা রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করছে ।"
SIR পর্ব চালু হওয়ার আগে থেকে বঙ্গের বিজেপি নেতারা মিথ্যাচার করেছেন বলেও অভিযোগ সেলিমের । এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে । ওদের মিথ্যা আশ্বাসে যখন মানুষ আর বিশ্বাস করছে না তখন প্রশাসনিকভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা হচ্ছে । যখন রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি পাওয়া যাচ্ছে না তখন এই নোটিশ পাঠানো হচ্ছে । এলোপাথাড়ি নয়, একটা প্যাটার্নের ভিত্তিতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ কিছু বিধানসভা ধরে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ ভোটের ফল কী হবে তা বুঝেই এসব করা হচ্ছে ।"
শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন সেলিম । তাঁর কথায়, "বড় অংশের মানুষকে টার্গেট করে বিপদে ফেলা হচ্ছে । পরিযায়ী, মুসলিম, মহিলা, আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছে । আমরা জানতে চাই, কোন অভিযোগের ভিত্তিতে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে । আমরা দেখেছি, অমর্ত্য সেনকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।"
বাংলা তথা দেশের বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে সেলিম আরও বলেন, "পদবির বিষয়ে তাদের কোনও ধ্যান ধারণা নেই । মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে তিনবার পদবি বদল হয় ।" নিজের পরিবারের উদাহরণ দিয়ে নির্বাচনকে কমিশনকেও নিশানা করেন । মুসলিম মহিলাদের বিয়ের পরে খাতুন এবং তার পরে বিবি বা বেগম হওয়া যায় বলেও দাবি করেন সেলিম ।
2002 সালের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও হয়রানি করা হচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ করেছেন সিপিএম নেতা ৷ এরপরেই রাজ্যের বিভিন্ন বুথের উদহারণ দিয়ে সেলিম বলেন, "মালদায় হরিশ্চন্দ্রপুরের 540 জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ ইংলিশ বাজারে 12 নম্বর বুথে 400 জনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । নদিয়ার একাধিক বুথে 400 জনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । মানিকচকে 600 জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷"
এসবের বিরূদ্ধে সিপিএমের দলীয় কর্মসূচির কথা জানান সেলিম । তিনি বলেন, "CEO-র কাছে যাবে আমাদের প্রতিনিধি দল । মতুয়া, মুসলমান-সহ মানুষের পাশে আমরা আছি । আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছি । কোন অফিসারের নির্দেশে এমন হচ্ছে ? তাঁর বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । আদালতেও যাব আমরা ৷"