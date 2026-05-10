মমতার ডাকে সাড়া দেবে বাম-অতিবাম ? জানিয়ে দিলেন সেলিম-সুজন-অভিজিৎ

মমতার বিরোধী মহাজোটের ডাককে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে পাল্টা তোপ দাগলেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী ও সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷

Published : May 10, 2026 at 12:14 PM IST

কলকাতা, 10 মে: পালাবদলের পর সরকার গঠনের দিনই বিজেপিকে রুখতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্য চেয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে বাম, অতিবাম রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ রাজ্যকে 'বাঁচানোর স্বার্থে', রবীন্দ্র জয়ন্তীতে শনিবার এই বার্তাই দিয়েছেন তিনি। প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করল সিপিএম থেকে শুরু করে লিবারেশন-সহ বিভিন্ন বাম দল।

বিশ্বকবি জন্মজয়ন্তীর আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ইটিভি ভারতকে মমতার বার্তা প্রসঙ্গে বলেন, "জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এস।" সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও নিজের মনোভাব স্পষ্ট করেছেন সেলিম ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেও এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেন সেলিম ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "না, একদম না ৷ অপরাধী, তোলাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাম্প্রদায়িক পরিচয় আছে, এমন কাউকে কোনো মূল্যেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবে সাধারণ মানুষ ও প্রান্তিক জনগণকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।"

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "বিজেপি একটা ভয়ঙ্কর শক্তি ৷ ফ্যাসিবাদী শক্তি ৷ এটা মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারছেন। আগামিদিনে আরও বেশি করে বুঝতে পারবেন। বিশেষ করে বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য বিজেপিকে রুখতে হবে। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বামপন্থী শক্তি মানুষকে সঙ্গে নিয়েই সে কাজ করবে। সমস্ত মানুষকে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যা বলেছেন তার মানে ঠিক মানে বুঝলাম না ৷ উনি এখনও বিরোধী হলেন কী হলেন না, পদত্যাগ করলেন কি না, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে।"

সুজনের আরও সংযোজন, "মমতার কি বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? ওঁর কথায় সবাই আসবেনই কেন ? ওঁর পুরো দলটাই এখন বিজেপির দখলে। মমতার আমলেই বিজেপি ক্রমশ ক্রমশ শাখা বাড়িয়েছে। উনিই বলেছিলেন, বিজেপিকে ফ্রন্টে এনে লড়বেন। উনি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ইনস্টল করে দিয়েছেন। এ অপরাধ, এই দায়িত্ব ওঁর ৷ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সারা দেশে যখন বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট করার কথা হচ্ছে, তখনও মমতা বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছেন। বিজেপিকে ঠেকাতে দরকার ফ্যাসিবাদী শক্তি। বামপন্থীরা সে দায়িত্ব নেবে, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপক্ষে সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সে দায়িত্ব বামপন্থীরাই নেবে। মানুষ নিশ্চয়ই সেই মনোভাব গ্রহণ করবেন।"

মমতার বক্তব্য প্রসঙ্গে সিপিআইএমএল লিবারেশন রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার বলেন, "এগুলো তো কোনও কথা হল না। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হল ৷ একটা ফ্যাসিবাদি সরকার শপথ নিল ৷ আর সেদিনই মমতা একযোগে লড়াইয়ের কথা বলছেন ! এতদিন তিনি যে অপশাসন করলেন সেটা কি গৌরবের ? নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। আমরা মনে করি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। বামপন্থীরা মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয় ৷"

অভিজিতের কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির কারণেই 26 হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে সামাজিক সন্ত্রাস বেড়েছে। বামপন্থীরা বৃহত্তর বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এবারের নির্বাচনে সিপিএমের সঙ্গে লিবারেশন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট আমলে বেশকিছু ঘটনা যা লিবারেশন আজও নিন্দা করে ৷ সিপিএমের ভুলকে লিবারেশন স্পষ্ট করেই বলে। আগামিদিনেও বলবে ৷"

