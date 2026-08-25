আইন অমান্য আন্দোলনের জেরে গ্রেফতার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, আদালতে জামিন মঞ্জুর

আইন অমান্য আন্দোলনের জেরে গ্রেফতার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, আদালতে জামিন মঞ্জুর
শ্রমজীবী বাম সংগঠন সিটুর আইন অমান্য আন্দোলনে দলের জন্য প্রবীণ বাম নেতা শ্রুতিনাথ প্রহরাজ-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ আদালতে সবার জামিন মঞ্জুর ৷
Published : August 25, 2026 at 4:36 PM IST
চুঁচুড়া, 25 আগস্ট: আইন অমান্য আন্দোলনের জেরে সোমবার রাতে গ্রেফতার হন সিপিআই(এম)-এর প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ-সহ তিন সিপিএম নেতা-কর্মী ৷ মঙ্গলবার তাঁদের চুঁচুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ ৷ তিন জনেরই জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক ৷
গত 10 অগস্ট চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে বাম শ্রমজীবী সংগঠন সিটুর আইন অমান্য আন্দোলনে অশান্তির ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে প্রবীণ বাম নেতা ও বাকিদের বিরুদ্ধে ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া থেকে বিশৃঙ্খলা ও পুলিশকে আঘাত করার অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সোমবার রাতে চুঁচুড়া থানার পুলিশ উত্তরপাড়ার বাড়ি থেকে ড. শ্রুতিনাথ প্রহরাজের সঙ্গে আরও দুই সিপিআই(এম) কর্মী কোন্নগরের দীপক চক্রবর্তী ও অনুপম চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে ৷
এদিন সিপিএমের জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ বলেন, "বিজেপি ও আরএসএসের লোকেরা পুলিশকে দিয়ে এসব করাচ্ছে ৷ আর পুলিশ ভাবছে কেস দিয়ে আর রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে এসে তাঁদের ভয় দেখিয়ে দেবে, ওসব হবে না ৷ এসব যত করবে, তত প্রতিরোধের মাত্রা বাড়বে ৷ সব আন্দোলনেই একটা-দুটো ব্যারিকেড থাকে ৷ বরং যারা ব্যারিকেড ভেঙেছে, তাঁদের উপর পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে 60 জনকে জামিন করাতে হয়েছে ৷"
ঘটনার দিন পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে জেলাশাসকের দফতরের দিকে এগোতে থাকেন বাম শ্রমজীবী সংগঠন সিটুর কর্মী-সমর্থকরা ৷ ঘড়ির মোড়ে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ ৷ কিন্তু সেই বাধাকে উপেক্ষা করে ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন তাঁরা ৷ তখন সিটু-র কর্মী-সমর্থকদের উপর লাঠি চালিয়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে পুলিশ ৷
এই ঘটনায় কয়েকজন বাম কর্মী আহত হন ৷ পাশাপাশি দু'জন পুলিশ কর্মীও জখম হন ৷ সেদিনই 40 জনের বেশি সিটু কর্মীকে আটক করা হয়েছিল ৷ পরে রাতে চার জনকে গ্রেফতার করে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ পরদিন চুঁচুড়া আদালত থেকে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক ৷ সেই ঘটনার জেরে সিপিএমের উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ-সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
এদিন চুঁচুড়া থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রুতিনাথ প্রহরাজ বলেন, "চুঁচুড়ায় শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে যে আন্দোলন হয়েছিল, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম ৷ সেটাই অপরাধ ৷ এটা যদি অপরাধ হয়, তাহলে একশোবার এই অপরাধ করবার জন্য আমি রাজি আছি ৷ যারা সেদিন মারধর, ভাঙচুর করল, তারা খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ এটাই এই সরকারের দস্তুর এই সময় ৷"
মমতা-পন্থী তৃণমূলের হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অসিত মজুমদার প্রবীণ বাম নেতা শ্রুতিনাথ প্রহরাজ-সহ তিনজনের গ্রেফতারির ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "গতকাল রাতে সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজকে গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ ৷ তাঁরা নাকি আইন অমান্যের দিন ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশকে আক্রমণ করেছে ৷ পুলিশের গায়ে হাত দিলে সেটা নিশ্চয় অন্যায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "কিন্তু বাংলায় বিরোধী দল সিপিএম বা কংগ্রেস বা তৃণমূল- যেই হোক না কেন যারা মানুষের স্বার্থে লড়াই করছে, তাদেরই বর্তমান সরকার গ্রেফতার করছে ৷ ওইদিনই (আন্দোলনের দিন) সিপিএমের একটি সভাস্থলকে ভাঙচুর করা হল ৷ যারা ভাঙচুর করল, তাদের কেউ গ্রেফতার করল না ৷ আমরা 10 মিনিটের পথ অবরোধ করে গ্রেফতার হলাম ৷ অথচ সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধিকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যখন বিজেপি অবরোধ করল, তখন কেউ গ্রেফতার হল না ৷ পুলিশের এই দু'মুখো নীতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ৷ থানাগুলি বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছে ৷ এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাই ৷"