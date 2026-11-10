পিতৃতন্ত্র ভাঙার বার্তা ‘বোনফোঁটা’য় ! সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে সওয়াল বিমানের

পিতৃতন্ত্র ভাঙার বার্তা ‘বোনফোঁটা’য় ! সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে সওয়াল বিমানের
Student Health Home Bon Phota: মঙ্গলবার স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে বোনফোঁটার আয়োজন করা হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা বিমান বসু-সহ আরও অনেকে ৷
Published : November 10, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকল ভেঙে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ স্টুডেন্ট হেলথ হোমের ।
ভাইফোঁটার প্রচলিত সংস্কৃতির পাশাপাশি এবার বোনফোঁটার আয়োজনের মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈষম্য ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক বার্তা তুলে ধরল সংস্থাটি । এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সমাজের সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন হেলথ হোমের আজীবন সদস্য তথা প্রবীণ বামনেতা বিমান বসু ।
মঙ্গলবার স্টুডেন্ট হেলথ হোম আয়োজিত বোনফোঁটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিমান বলেন, ‘‘আমরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি । আমাদের মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরাও এই একই সামাজিক মানসিকতার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছেন । এখনও সমাজ থেকে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটেনি । তাই এই মানসিকতা বদলাতে বোনফোঁটার মতো উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধু একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে এই উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না । সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যেও এই ভাবনা ছড়িয়ে দিতে হবে ।’’
বিমান বসু বলেন, ‘‘ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠান করার জন্য হেলথ হোমকে আমার অভিবাদন । আমি একটি বই পড়ে জেনেছিলাম, এই ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশে হয় । শাহবাগ আন্দোলনের সময় থেকেই এর প্রচলন শুরু হয়েছিল ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন । হেলথ হোমের এই উদ্যোগ নারী-পুরুষের সম্মান, অধিকার ও বৈষম্যের প্রশ্নে সমাজকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে ৷’’
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলনের সময় বোনফোঁটার প্রচলন শুরু হয় । তারপর থেকে প্রতিবছর 16 অক্টোবর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে আসছে । স্টুডেন্ট হেলথ হোমে আগে থেকেই ভাইফোঁটার আয়োজন করা হত । অভয়া আন্দোলনের আবহে নারী নির্যাতন ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে হেলথ হোমের নেতৃত্বকে বোনফোঁটার আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন বিমান বসু । সেই সূত্র ধরেই 2025 সাল থেকে সংস্থার মূল কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভাইফোঁটার আগের দিন বোনফোঁটার আয়োজন শুরু হয় ।
এদিনের অনুষ্ঠানে বিমান বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী, সভাপতি শ্যামল সাহা-সহ বিভিন্ন চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা । অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী বলেন, ‘‘দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের উপর নৃশংস যৌন হেনস্তা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং নারীসমাজের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নকে সামনে রেখেই এই বোনফোঁটার আয়োজন ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রকৃতির বিবর্তনের ধারায় মানুষই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করার, বিচার করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে । অথচ সেই মানুষই আজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে । চারদিকে যুদ্ধ, হানাহানি, বিভাজন ও হিংসা বাড়ছে । এর বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে । আর সেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য ।’’
পবিত্রর কথায়, ‘‘আমাদের শপথ নিতে হবে, সমাজে মেয়েদের শুধু সমান অধিকার নয়, বরঞ্চ অতিরিক্ত অধিকার দিতে হবে । এই সংস্কৃতি, এই ভাবনা গোটা দেশ ও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক ।’’
উৎসবের প্রচলিত সামাজিক ধারণার বাইরে গিয়ে বোনফোঁটার এই আয়োজন তাই শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নারী নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক প্রতীকী প্রয়াস । ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই চেতনা ছড়িয়ে দিতে পারলে আগামিদিনে আরও সমতাভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার পথ প্রশস্ত হবে, এমনটাই মনে করছেন উদ্যোক্তারা ।
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