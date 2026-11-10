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পিতৃতন্ত্র ভাঙার বার্তা ‘বোনফোঁটা’য় ! সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে সওয়াল বিমানের

Student Health Home Bon Phota: মঙ্গলবার স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে বোনফোঁটার আয়োজন করা হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা বিমান বসু-সহ আরও অনেকে ৷

Student Health Home Bon Phota
স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে বোনফোঁটায় বাম নেতা বিমান বসু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2026 at 9:42 PM IST

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কলকাতা, 10 নভেম্বর: পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকল ভেঙে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ স্টুডেন্ট হেলথ হোমের ।

ভাইফোঁটার প্রচলিত সংস্কৃতির পাশাপাশি এবার বোনফোঁটার আয়োজনের মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈষম্য ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক বার্তা তুলে ধরল সংস্থাটি । এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সমাজের সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন হেলথ হোমের আজীবন সদস্য তথা প্রবীণ বামনেতা বিমান বসু ।

Student Health Home Bon Phota
স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে বোনফোঁটায় বাম নেতা বিমান বসু (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার স্টুডেন্ট হেলথ হোম আয়োজিত বোনফোঁটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিমান বলেন, ‘‘আমরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি । আমাদের মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরাও এই একই সামাজিক মানসিকতার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছেন । এখনও সমাজ থেকে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটেনি । তাই এই মানসিকতা বদলাতে বোনফোঁটার মতো উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধু একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে এই উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না । সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যেও এই ভাবনা ছড়িয়ে দিতে হবে ।’’

বিমান বসু বলেন, ‘‘ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠান করার জন্য হেলথ হোমকে আমার অভিবাদন । আমি একটি বই পড়ে জেনেছিলাম, এই ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশে হয় । শাহবাগ আন্দোলনের সময় থেকেই এর প্রচলন শুরু হয়েছিল ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন । হেলথ হোমের এই উদ্যোগ নারী-পুরুষের সম্মান, অধিকার ও বৈষম্যের প্রশ্নে সমাজকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে ৷’’

Student Health Home Bon Phota
স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে বোনফোঁটা (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলনের সময় বোনফোঁটার প্রচলন শুরু হয় । তারপর থেকে প্রতিবছর 16 অক্টোবর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে আসছে । স্টুডেন্ট হেলথ হোমে আগে থেকেই ভাইফোঁটার আয়োজন করা হত । অভয়া আন্দোলনের আবহে নারী নির্যাতন ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে হেলথ হোমের নেতৃত্বকে বোনফোঁটার আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন বিমান বসু । সেই সূত্র ধরেই 2025 সাল থেকে সংস্থার মূল কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভাইফোঁটার আগের দিন বোনফোঁটার আয়োজন শুরু হয় ।

Student Health Home Bon Phota
স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে বোনফোঁটায় বাম নেতা বিমান বসু (ইটিভি ভারত)

এদিনের অনুষ্ঠানে বিমান বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী, সভাপতি শ্যামল সাহা-সহ বিভিন্ন চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা । অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী বলেন, ‘‘দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের উপর নৃশংস যৌন হেনস্তা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং নারীসমাজের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নকে সামনে রেখেই এই বোনফোঁটার আয়োজন ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রকৃতির বিবর্তনের ধারায় মানুষই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করার, বিচার করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে । অথচ সেই মানুষই আজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে । চারদিকে যুদ্ধ, হানাহানি, বিভাজন ও হিংসা বাড়ছে । এর বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে । আর সেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য ।’’

পবিত্রর কথায়, ‘‘আমাদের শপথ নিতে হবে, সমাজে মেয়েদের শুধু সমান অধিকার নয়, বরঞ্চ অতিরিক্ত অধিকার দিতে হবে । এই সংস্কৃতি, এই ভাবনা গোটা দেশ ও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক ।’’

উৎসবের প্রচলিত সামাজিক ধারণার বাইরে গিয়ে বোনফোঁটার এই আয়োজন তাই শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নারী নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক প্রতীকী প্রয়াস । ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই চেতনা ছড়িয়ে দিতে পারলে আগামিদিনে আরও সমতাভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার পথ প্রশস্ত হবে, এমনটাই মনে করছেন উদ্যোক্তারা ।

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TAGGED:

BON PHONTA
STUDENT HEALTH HOME
CPIM
বিমান বসু
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