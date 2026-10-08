ভোররাতে বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলা, মদের বোতল ছুড়ে ভাঙা হল জানলার কাচ
Bikash Ranjan Bhattacharya House Attacked: সিপিআই(এম) নেতা, বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতায়।
Published : October 8, 2026 at 9:23 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: ভোররাতে সিপিআই(এম) নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতায়। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ভোর 5টা নাগাদ মুখ কাপড়ে ঢেকে এবং মোটরবাইকের নম্বর প্লেট আড়াল করে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়ির সামনে আসে। এরপর মদের বোতল ছুড়ে বাড়ির একাধিক জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। ভাঙা বোতলের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির সামনের রাস্তাতেও।
অভিযোগ আরও, হামলাকারীরা বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাও ভেঙে দেয়। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির বাসিন্দারা। অল্পের জন্য তাঁর বাড়ির এক সহায়িকা রক্ষা পেয়েছেন বলেও দাবি করেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। ঘটনার পরই পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে যথাযথ তদন্ত ও পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত। তাঁর কথায়, মুখ ঢেকে এবং নম্বর প্লেট আড়াল করে হামলাকারীরা এসেছিল। তিনি দাবি করেন, তাঁকে ভয় দেখিয়ে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। একইসঙ্গে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নেওয়ার কথাও জানান তিনি।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আজ সকাল 5টা নাগাদ হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা হামলা চালাল আমার বাড়িতে। মোটরবাইকে করে এসে মদের বোতল ছুঁড়ে জানলার কাঁচ ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে ৷ অল্পের জন্য আমার কাজের সহায়িকা বেঁচে গিয়েছে। গুন্ডারা এসেছিল মুখ ঢেকে, মোটরবাইকের নম্বর প্লেট ঢেকে। খুব পরিকল্পিত আক্রমণ। এরা যদি সন্ত্রাসী না হয় তবে কারা ? ওইসব সন্ত্রাসীরা জেনে রাখুন, আমাকে ভয় দেখানো যাবে না। এবার আমি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নেব।"
ঘটনার খবর পেয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে পৌঁছন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত। তাঁর অভিযোগ, প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙা এবং তারপর জানলার কাচে বোতল ছোড়ার ঘটনা থেকে হামলাটি পরিকল্পিত ছিল বলে মনে হচ্ছে।
সুদীপ সেনগুপ্তের দাবি, এলাকার বিভিন্ন জায়গায় একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। ফলে পুলিশ চাইলে ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের শনাক্ত করতে পারে। পাশাপাশি, হামলাকারীদের সঙ্গে অবশ্যই রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। ঘটনার পিছনে বিজেপি বা আরএসএসের যোগ থাকার অভিযোগও তোলেন সুদীপ সেনগুপ্ত।
এদিকে, থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকেও পুলিশের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা।
রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আইনজীবী হিসেবে পরিচিত বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে ভোররাতে এই হামলার অভিযোগকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে— কে বা কারা এই হামলার নেপথ্যে? তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য থেকে সেই উত্তর মেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর।