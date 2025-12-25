বাংলাদেশ ইস্যুতে তৃণমূল-বিজেপি ধর্মের রাজনীতি করছে, অভিযোগ সেলিমের
মহম্মদ সেলিমের দাবি, ভারতেও বাংলাদেশি বিদ্বেষ বাড়ানো হচ্ছে ৷ ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করলে দীপু দাসের মতো ঘটনা ঘটবে ।
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসকে এক বন্ধনীতে রাখলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তাঁর মতে, বাংলাদেশের ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালানো হলেও কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ করছে না । একই ভাবে, বাংলাদেশ ইস্যুতে রাজ্যে বিজেপি অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ-প্রশাসন পদক্ষেপ করছে না ।
আদতে বাংলাদেশ ইস্যুতে ধর্মের রাজনীতি করে দুই শাসক দল ফায়দা লুটতে চাইছে বলে অভিযোগ সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকের । বুধবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মুজাফফর আহমেদ ভবনে মহম্মদ সেলিম সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আমরা দেখছি, ভারত সরকার পুরো ব্ল্যাঙ্ক । কোনও পদক্ষেপ নেই । যারা বিশ্বগুরু হতে চেয়েছে, তারা চুপ । সেখানে ভারতের হাইকমিশনে হামলা চালানো হয়েছে । সেখানে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? বাংলাদেশে যেমন ভারত বিদ্বেষ বাড়ানো হচ্ছে, একইভাবে আমাদের এখানেও বাংলাদেশি বিদ্বেষ বাড়ানো হচ্ছে । এর মাঝে যাঁদের সুবিধা নেওয়ার কথা, তাঁরা সুবিধা নিচ্ছেন ।"
তাঁর কথায়, "আমাদের সাম্প্রদায়িক কথা না-বলে শান্তির পক্ষে কাজ করতে হবে । শান্তির কথা বলবেন । বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকায়, বিভিন্ন জেলায় বামপন্থী, উদার মনোভাবসম্পন্ন মানুষজন প্রতিবাদ করছেন । উন্মাদনা দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করার চেষ্টা করছে । আমরা বামপন্থীরা এদের সর্বক্ষণ সন্দেহের চোখে দেখি । আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাতেও এর আগে এরকম দেখা গিয়েছে । দক্ষিণপন্থীরা ধর্মের আশ্রয় নিয়ে ঘৃণার চাষ করছে । ধর্ম-আশ্রিত রাজনীতি করা যাবে না । যাঁরা এটা করেন, তাঁরা অন্যের ধর্মের উপর আঘাত হানেন । রুটি-রুজিতে আক্রমণ করেন । আমাদের রাজ্যে যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে, ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে । আগুনে ঘি ঢালার চেষ্টা করছে । এক শ্রেণির কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমও এই কাজে জড়িত । সংবাদমাধ্যমের উপরও কিন্তু হামলা নেমে আসছে ।"
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু যুবককে পিটিয়ে আগুনে জ্বালানোর তীব্র নিন্দা করেন সেলিম ৷ তিনি বলেন, "সিপিআইএম প্রথম থেকেই গণপিটুনির বিরুদ্ধে । ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে । এই পরিবেশ তৈরি হলে দীপু দাসের মতো ঘটনা ঘটে । কেরালাতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । এসবের বিরুদ্ধে সিপিআইএম । যে কারণে কেরালা সরকার পদক্ষেপ করেছে । দোষীদের গ্রেফতার করেছে । মানুষের প্রাণ বাঁচানো ইউনিভার্সাল কর্তব্য । ঢাকায় যখন উদীচী এবং ছায়ানট আক্রান্ত হল, তখন সেখানকার বামপন্থীরা, উদার মনোভাবাসম্পন্ন সাংবাদিক, সাধারণ মানুষেরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন । মানুষের পক্ষে থাকতে হবে । সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না-লড়তে পারলে, তাদের বাইপ্রোডাক্ট ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না ।"
তিনি আরও বলেন, "তুমি কিসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে, সেটাই মোদ্দা কথা । ঘৃণার ভিত্তিতে ঐক্যের ডাক দেওয়া মানে বিভাজনের রাজনীতি । বিভাজন করা । তাতে, মানুষ এক হবে কী করে? তৃণমূল একটাও কাজ করবে না, যা আরএসএস-এর গেম প্ল্যানের বাইরে । তবেই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হয় না । ইডি-সিবিআই কালীঘাট যায় না । কাকুর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেলেও তদন্ত এগোয় না । অন্যদিকে, ওয়াকফ লাগু হয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন SIR আমার লাশের উপর হবে । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, SIR হলে তৃণমূলের সুবিধা হবে । তাহলে, এখন বৈঠক করার কারণ কী? সবচেয়ে বেশি ভোট লুঠ হয় ডায়মন্ড হারবারে ।"