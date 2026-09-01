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আরামবাগে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তুলে দম্পতিকে হেনস্তা ! সরব বেবি

মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে পোস্ট করেছেন সিপিএমের সাধারণ এমএ বেবি ৷ তোপ দেগেছেন বিজেপি ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধে ৷

MA BABY
সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2026 at 11:03 PM IST

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আরামবাগ, 1 সেপ্টেম্বর: জোর করে ধর্মান্তকরণ করা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে হুগলির আরামবাগে এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর-হেনস্তা করা হয়েছে, মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় এমনই দাবি করে পোস্ট করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক মারিয়ান আলেকজান্ডার বেবি ৷ ঘটনাটি চলতি বছরের 27 মে ঘটেছে ৷ এই নিয়ে পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি ৷ সিপিএম সরাসরি এই বিষয়ে বিজেপি-আরএসএস-এর দিকে আঙুল তুলেছে ৷ তবে বিজেপির দাবি, মারধর বা হেনস্তার কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি ৷ সেখানে তিনি লেখেন, হুগলি জেলার আরামবাগে এক ব্যক্তির বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা ৷ তারা সেখানে ওই ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে হেনস্তা করে ৷ সেই সময় ওই ব্যক্তির বাড়িতে প্রার্থনা সভা চলছিল ৷ এমএ বেবির দাবি, হামলাকারীরা ‘সংঘ পরিবার’-এর লোক ৷

ওই পোস্টে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক জানান হেনস্তার শিকার হওয়া ব্যক্তির সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন ৷ তাঁর দাবি, পুলিশ ওই ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে থানায় নিয়ে যায় ৷ কিন্তু তাঁদের সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা পুলিশ করতে পারেনি ৷ উলটে পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করে ৷ পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷

এমএ বেবির অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই ধরনের হামলার ঘটনা বেড়ে চলেছে । বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষে ৷ এর বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষকে সরব হওয়ার আবেদন জানান তিনি ৷ বেবি জানান সিপিএম আরামবাগের ওই নির্যাতিত ব্যক্তির পাশে থাকবে ৷ পোস্টের একেবারে শেষ লাইনে তিনি লেখেন, ‘‘আমরা ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো শক্তিকে কখনও জয়ী হতে দেব না !’’

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক বিজেপি-আরএসএস-এর বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ তোলায় বিষয়টি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে হইচই পড়েছে ৷ বেবির অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলেছেন স্থানীয় সিপিএম নেতারাও ৷ সিপিএমের হুগলি জেলা কমিটির আরামবাগের সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানান, ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তুলে মারধর করা হয়েছে ৷ আরএসএস-এর কিছু লোক গিয়ে এই ঘটনা ঘটায় । তিনি বলেন, ‘‘আমাদের বক্তব্য যিনি যে ধর্মে বিশ্বাসী, তাঁর সেই ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে । সেখানে কারও বাধা দেওয়ার অধিকার নেই ।’’

বিজেপি অবশ্য সিপিএমের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে ৷ পুরশুড়ার বিধায়ক বিজেপির বিমান ঘোষ বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে । ভুলভাল এজেন্ডার মাধ্যমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে । যা ঘটেছিল, তার সঙ্গে বক্তব্যের কোনও মিল নেই । ওঁদের মারধর করা হয়নি ৷ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ।’’

সিপিএমের তরফে পুলিশের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা খারিজ করে দিয়েছে পুলিশ ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘সেদিন একটি ধর্মান্তকরণের অভিযোগ হয় । পুলিশ উদ্ধার করেছিল ওই ব্যক্তিকে । যদিও কোনও অভিযোগ হয়নি ।’’

তবে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক ঘটনাটি গতমাসের বললেও, স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে আদতে সেটি ঘটেছিল গত 27 মে ৷ অভিযোগ, সেদিন আরামবাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে একদল ব্যক্তি হামলা চালায় ৷ মারধরও করা হয় ৷ পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে ৷ পুলিশ যখন তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসছে, সেই সময় নির্যাতিত ব্যক্তি জানিয়েছিলেন, তাঁরা প্রার্থনা করছিলেন ৷ সেই সময় এসে কয়েকজন হামলা চালায় ৷ মারধর করে ৷

এদিকে সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা (বিজেওয়াইএম) আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি কার্তিক দত্ত ৷ তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে গরিব মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, ওষুধ ও জল পড়ার নাম করে ধর্মান্তকরনের চেষ্টা হচ্ছিল ৷ স্থানীয় মানুষই বিষয়টি তাঁদের জানান ৷ পরে গ্রামবাসীরা ধর্মান্তকরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হয় ৷ প্রতিবাদ করে ৷ মারধর বা হেনস্তার কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷

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ধর্মান্তকরণ
আরামবাগ
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