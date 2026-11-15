বহিষ্কৃত বাম নেতার গ্রেফতারে দলের নাম টানায় ক্ষুব্ধ সিপিএম, বিজেপিকে পাল্টা তোপ আলিমুদ্দিনের

বহিষ্কৃত বাম নেতার গ্রেফতারে দলের নাম টানায় ক্ষুব্ধ সিপিএম, বিজেপিকে পাল্টা তোপ আলিমুদ্দিনের
Expelled CPM Leaders Arrested: গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ প্রতিম দাসের গ্রেফতারিতে দলের নাম টানা নিয়ে ক্ষুব্ধ সিপিএম নেতৃত্ব তোপ দেগেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।
Published : November 15, 2026 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: অর্ণব সিকদার নামে এক জনৈকর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়ছে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম দাস। অভিযোগ, কলেজের জমি দেখিয়ে 14 কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে না মেটানো। তবে কলেজের টাকা তছরুপের দায় 2023 সালেই এই দুই জনকে দল থেকে 'ঘাড় ধাক্কা' দিয়েছিল সিপিএম।
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ প্রতিম দাসের গ্রেফতারিতে দলের নাম টানা নিয়ে ক্ষুব্ধ সিপিএম নেতৃত্ব তোপ দেগেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। সিপিএম রাজ্য কমিটির এক নেতার কথায়, "এটা তৃণমূল বা বিজেপি নয় যে আকণ্ঠ তোলাবাজি, দুর্নীতি করেও দলে বহাল তবিয়তে থাকব। গতকাল যাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ, 3 বছর আগেই দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ হতেই পার্টি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের। লাল ঝাণ্ডাকে কালীমালিপ্ত করা সহজ নয়।"
গতকাল টালিগঞ্জ থেকে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ প্রতিম দাস নামে দুই ব্যক্তিকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা গ্রেফতার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, কলেজের জমি দেখিয়ে 14 কোটি টাকা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে টাকা না মেটানোর। পরবর্তী সময় দেখা যায়, তাঁরা দুজনেই একসময় সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
গৌতমদের গ্রেফতারির পরে টালিগঞ্জের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী বলেন, “এরকম একটা লোকের গ্রেফতার হওয়াই উচিত। একদম ঠিক হয়েছে। কারও 50 মাস, কারও 52 মাস বেতন দেয়নি। আমি তো এমনও শুনেছি যে, এখান থেকে টাকা চুরি করে উনি পার্টির ফান্ডে টাকা পাঠাতেন।”
সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, এক সময় অনেকেই অনেক দল করেছে। আর বর্তমানে যে দুজনের কথা আসছে তাঁরা বহিষ্কৃত। ফলে তারপর দলের নেতা বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে সেটা কালিমালিপ্ত করার পরিকল্পনা। দুর্নীতির দাগ দলের গায় লাগতে দেওয়া হবে না। আগেও হয়নি।
ওই সিপিএম নেতা জানান, যাঁদের গ্রেফতার করা হয়ছে তাদের বিরুদ্ধে একসময় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছিল রাজ্যে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। তৈরি হয়েছিল কমিশন। তদন্তে দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছিল। কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ, পদ ছাড়ার নিদান দেওয়ার পাশাপাশি গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ প্রতিম দাসকে সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তবে এর পরেও কলেজের পদ না ছাড়ায় তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের আধিকারিক বলেন, "কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ প্রতিম দাসকে গ্রেফতার করেছে। তাদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হচ্ছে। তাঁরা দুজনেই অতীতে একটি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সচিব ছিলেন এবং ওই সময়েই আর্থিক অনিয়মগুলি ঘটেছিল।"