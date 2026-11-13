ভারতের রাজনৈতিক 'মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস'-এর উদাহরণ সিপিআইএম, মন্তব্য শারদ্বতের
Political Multiple Sclerosis: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের উদাহরণ টেনে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সিপিআইএম-কে নিশানা স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 13, 2026 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের উদাহরণ টেনে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সিপিআইএম-কে নিশানা করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর বক্তব্য, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস যেমন মানবদেহের ভিতরে থেকেই শরীরের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ঠিক সেই ভাবে বামেরা দেশের ভিতরে থেকে দেশকে দুর্বল করার কাজ করছে ৷ তাঁর কথায়, "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 'মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস'-এর উদাহরণ হল কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ৷"
চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিউনিস্টদের নিশানা করেন শারদ্বত ৷ পাশাপাশি, সিজেপিকেও একই ভাবে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, দেশের আইনশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস দমন ইস্যুতে অমিত শাহের প্রশংসা যেমন করলেন, তেমনই মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব দিলেন তিনি ৷
মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নিউরোলজিস্টরা ৷ সেখানেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাল্টিপল স্ক্লেরোসি রোগের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে প্রথমে মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের তুলনা করেন ৷ তাঁর কথায়, "কম্পিউটারের ভিতরে যেমন অসংখ্য তার ও প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড থাকে, তেমনই মানুষের স্নায়ুতন্ত্রেও রয়েছে অসংখ্য নার্ভ ৷ সেই নার্ভগুলিকে ঘিরে একটি আবরণ থাকে, যার নাম মাইলিন শিথ ৷ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভুল করে এই আবরণকেই আক্রমণ করে ৷
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, "এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ ৷ অর্থাৎ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই মানবদেহের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করে ৷ তাঁর কথায়, "আমার শরীরই আমার রোগ তৈরি করছে ৷ বডির সঙ্গে বডির লড়াই চলছে ৷ ইটস এ সিভিল ওয়ার উইদিন দ্য বডি ইটসেলফ ৷" এই রোগে স্নায়ুর মাইলিন শিথ ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্নায়ুর স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় ৷ তার ফলে রোগীর শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয় ৷ কখনও রোগের প্রকোপ বাড়ে, আবার কখনও তা কমে যায় ৷" এই ওঠানামাকে ফ্লেয়ার-আপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন তিনি ৷
এরপরই রোগটির সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনা টেনে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "দেশের ভিতরে থেকে দেশকে অস্থির ও দুর্বল করার চেষ্টা যে ভাবে হয়, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসেও শরীরের ভিতর থেকেই শরীরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে ৷ যেমন কিছু বডি বা সংস্থা রয়েছে, যারা অনবরত দেশের ভিতরে থেকে দেশকে দুর্বল করছে ৷ ঠিক যেমন সিজেপি ৷"
তাঁর বক্তব্যের মাঝেই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সিপিআইএম-এর নতুন প্রচার অভিযান নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ যা শুনেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "কে সিপিএম ? ভারতবর্ষে তো আমি জানি না ! যারা নিজেদের 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' বলে ৷ 'ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি' নয় ৷ ন্যারেটিভটা বুঝুন ৷ এরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নয় ৷ অন্য একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টিং ভারতীয় শাখা ৷ এরা দেশের জন্য কিচ্ছু করেনি ৷ চিন, ভিয়েতনাম এবং প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার মতো দেশের আদর্শকে অনুসরণ করেছে ৷ এরা নিজেরাই স্বীকার করেছে, 'চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান' ৷"
এরপরেই সিপিআইএম-কে 'মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস' বলে উল্লেখ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "একটা অন্য মঞ্চে আছি ৷ বেশি রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না ৷ কিন্তু, এটুকু বলতে পারি, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হল কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ৷"
পালটা শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে তোলাবাজ বলে নিশানা করেছেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ তিনি বলেন, "আরএসএস শুরু থেকে বলে আসছে, কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান করেছে অনেকবার ৷ প্রমাণ করতে পেরেছেন ? পুজোর আগে উনি তোলাবাজি করেন, সেটাই ভালো ৷ উনি আবার রাজনৈতিক কথা কেন বলছেন ? তাও আবার দেশ-বিদেশের ৷"
অন্যদিকে, কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসনের সামনে ফুটপাথের উপর থাকা ঘেরাটোপ ভেঙে দেওয়া প্রসঙ্গে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের 42 জন সাংসদ আছেন ৷ কার বাড়ির সামনে ফুটপাথ দখল করে প্যান্ডেল বাঁধা রয়েছে ৷ এমনকি মানুষের ফুটপাথ দখল করে গেট দেওয়া রয়েছে ৷ যদি সেটা নিয়ম হয়, তাহলে 42 জন সাংসদ বাড়ির সামনে ফুটপাথ দখল করে গেট বানিয়ে নিন ৷ আমি কিছু বলব না ৷ দেখুন একজন জনপ্রতিনিধির সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে ৷ এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে নয়, প্রত্যেকের ৷"