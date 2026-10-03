সিপিএমের সভায় দুষ্কৃতী তান্ডব, পুলিশের সামনেই ভাঙচুর ! দায় অস্বীকার বিজেপির

সিপিএমের সভায় দুষ্কৃতী তান্ডব, পুলিশের সামনেই ভাঙচুর ! দায় অস্বীকার বিজেপির
CPIM Birati Rally: সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধরের দাবি, সভায় হামলা চালিয়ে বিজেপি খোদ জাতির জনককেই আক্রমণ করেছে ।
Published : October 3, 2026 at 1:01 AM IST
বিরাটি, 3 অক্টোবর : সিপিএমের সভায় দুষ্কৃতী তান্ডব। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই সভামঞ্চে ভাঙচুর চলল। অবিরাম ইট বৃষ্টির জেরে জখম বেশ কয়েকজন বাম কর্মী-সমর্থক। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। শুক্রবার রাতের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে বিরাটির বণিক মোড়ে । সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, বামেদের মঞ্চ থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল । তার প্রতিবাদে স্থানীয়রা মঞ্চে ভাঙচুর চালিয়েছেন । এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। ঘটনাস্থলে নিমতা থানার পুলিশ ।
দফায় দফায় বাম ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে রক্তারক্তির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিরাটিতে। বামেদের সভা ঘিরে গন্ডগোলের জেরে চেয়ার ছোড়ার ঘটনাও ঘটল । মাথাও ফাটল বেশ কয়েকজন বামকর্মীর । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে নিমতা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।
এসএফআইয়ের বিরাটি বিশরপাড়া আঞ্চলিক কমিটির পঞ্চম আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় জনসভা ছিল বণিক মোড়ে । প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য় সুজন চক্রবর্তী । উপস্থিত ছিলেন যুবনেত্রী দীপ্সিতা ধর থেকে শুরু করে আরও অনেকে । অভিযোগ, বামেদের মিটিং শুরু হওয়ার পরই বিজেপির কর্মীরা এসে মঞ্চে আক্রমণ চালায় ।
বামেদের আর অভিযোগ এই সভা যাতে সফল না হয় তার জন্য দুপুর থেকেই চেষ্টা শুরু করে বিজেপির কর্মীরা । ইলেকট্রিকের কাজের দায়িত্বে থাকা কর্মীদেরও হুমকি দেওয়া হয়। এরপর মিটিং শুরু হলে আবারও চলে আক্রমণ। আক্রান্ত হন সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য শিবশঙ্কর ঘোষ । তাঁর মাথা ফাটে । মাথায় পাঁচটা সেলাইও পড়েছে । এছাড়াও আক্রান্ত হন দীপ সাহা, প্রশান্ত দাস, শুভঙ্কর দাস থেকে শুরু করে আরও অনেকে । গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সাগ্নিক কর।
দীপ্সিতাকে লক্ষ্য করেও চেয়ার ছোড়া হয় বলে অভিযোগ । দাবি, বিজেপির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সভাস্থল ছেড়ে পাশের একটি গলিতে গিয়ে আশ্রয় বাম নেতা-কর্মীরা । সেখানেও তাঁরা আক্রান্ত হন বলে খবর ।
পরে দিপ্সিতা ধর বলেন, "শুক্রবার গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল । কিন্তু বিজেপির নেতা কর্মীরা এসে সেই সভা পন্ড করে দেন। আমাদের মারধর করছে । আমার কমরেডদের মাথা ফাটিয়েছে। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না । কিন্তু ওরা গান্ধীজির ছবিতে ডিম ছুড়েছে, জুতো ছুড়েছে । পুলিশ কাউকে আটক না করে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটক করছে। "
অপরদিকে নিমতা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে বিরাটিতে বামেদের সভা ঘিরে গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল । পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে পুলিশ । তবে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । তাদের দাবি বামেদের সভা মঞ্চ থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল । তার বিরোধিতা স্থানীয় লোকেরা করেছে এখানে বিজেপির কারোর কোনও হাত নেই ।