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সিপিএমের সভায় দুষ্কৃতী তান্ডব, পুলিশের সামনেই ভাঙচুর ! দায় অস্বীকার বিজেপির

CPIM Birati Rally: সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধরের দাবি, সভায় হামলা চালিয়ে বিজেপি খোদ জাতির জনককেই আক্রমণ করেছে ।

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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 1:01 AM IST

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বিরাটি, 3 অক্টোবর : সিপিএমের সভায় দুষ্কৃতী তান্ডব। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই সভামঞ্চে ভাঙচুর চলল। অবিরাম ইট বৃষ্টির জেরে জখম বেশ কয়েকজন বাম কর্মী-সমর্থক। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। শুক্রবার রাতের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে বিরাটির বণিক মোড়ে । সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, বামেদের মঞ্চ থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল । তার প্রতিবাদে স্থানীয়রা মঞ্চে ভাঙচুর চালিয়েছেন । এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। ঘটনাস্থলে নিমতা থানার পুলিশ ।

দফায় দফায় বাম ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে রক্তারক্তির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিরাটিতে। বামেদের সভা ঘিরে গন্ডগোলের জেরে চেয়ার ছোড়ার ঘটনাও ঘটল । মাথাও ফাটল বেশ কয়েকজন বামকর্মীর । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে নিমতা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

CPIM Birati rally
পুলিশের সামনেই সিপিএমের সভায় ভাঙচুর (ইটিভি ভারত)

এসএফআইয়ের বিরাটি বিশরপাড়া আঞ্চলিক কমিটির পঞ্চম আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় জনসভা ছিল বণিক মোড়ে । প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য় সুজন চক্রবর্তী । উপস্থিত ছিলেন যুবনেত্রী দীপ্সিতা ধর থেকে শুরু করে আরও অনেকে । অভিযোগ, বামেদের মিটিং শুরু হওয়ার পরই বিজেপির কর্মীরা এসে মঞ্চে আক্রমণ চালায় ।

বামেদের আর অভিযোগ এই সভা যাতে সফল না হয় তার জন্য দুপুর থেকেই চেষ্টা শুরু করে বিজেপির কর্মীরা । ইলেকট্রিকের কাজের দায়িত্বে থাকা কর্মীদেরও হুমকি দেওয়া হয়। এরপর মিটিং শুরু হলে আবারও চলে আক্রমণ। আক্রান্ত হন সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য শিবশঙ্কর ঘোষ । তাঁর মাথা ফাটে । মাথায় পাঁচটা সেলাইও পড়েছে । এছাড়াও আক্রান্ত হন দীপ সাহা, প্রশান্ত দাস, শুভঙ্কর দাস থেকে শুরু করে আরও অনেকে । গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সাগ্নিক কর।

দীপ্সিতাকে লক্ষ্য করেও চেয়ার ছোড়া হয় বলে অভিযোগ । দাবি, বিজেপির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সভাস্থল ছেড়ে পাশের একটি গলিতে গিয়ে আশ্রয় বাম নেতা-কর্মীরা । সেখানেও তাঁরা আক্রান্ত হন বলে খবর ।

পরে দিপ্সিতা ধর বলেন, "শুক্রবার গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল । কিন্তু বিজেপির নেতা কর্মীরা এসে সেই সভা পন্ড করে দেন। আমাদের মারধর করছে । আমার কমরেডদের মাথা ফাটিয়েছে। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না । কিন্তু ওরা গান্ধীজির ছবিতে ডিম ছুড়েছে, জুতো ছুড়েছে । পুলিশ কাউকে আটক না করে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটক করছে। "

অপরদিকে নিমতা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে বিরাটিতে বামেদের সভা ঘিরে গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল । পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে পুলিশ । তবে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । তাদের দাবি বামেদের সভা মঞ্চ থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল । তার বিরোধিতা স্থানীয় লোকেরা করেছে এখানে বিজেপির কারোর কোনও হাত নেই ।

TAGGED:

CPIM BJP CLASH
CPIM WPRKERS BEATEN
পুলিশের সামনেই ভাঙচুর
সিপিএমের সভায় দুষ্কৃতী তান্ডব
CPIM BJP CLASH

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