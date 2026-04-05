উত্তরপাড়ার বাম প্রার্থী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি অবাক হওয়ার মতোই

উত্তরপাড়ার বাম প্রার্থী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি অবাক হওয়ার মতোই
মনোনয়ন জমা দিয়েছেন শনিবার ৷ তারপরই সামনে এসেছে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তির পরিমাণ ৷ কতটা বিত্তশালী উত্তরপাড়ার বামপ্রার্থী ?
Published : April 5, 2026 at 11:03 AM IST
উত্তরপাড়া, 5 এপ্রিল: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হেভিওয়েট নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ 2026 সালে শ্রীরামপুর লোকসভার অন্তর্গত উত্তরপাড়া বিধানসভা থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে বাম শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
তাঁর প্রতিপক্ষে শাসকদলের প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে পেশায় আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে, বিজেপির টিকিটে এই আসনে মিনাক্ষীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন সেনাকর্মী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷ তাই এই আসনে জমজমাট লড়াই হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ নির্বাচনের অনেক আগে থেকে উত্তরপাড়ার রাজনৈতিক ময়দানে দেখা গিয়েছে মিনাক্ষীকে ৷ 42 বছর বয়সি এই বাম নেত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে লড়াই-আন্দোলনের মুখ হয়েছেন ৷ হাওড়ার আনিস খান হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে আরজি করের তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে প্রথম সারিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে ৷ পার্টির সর্বক্ষণের একনিষ্ঠ কর্মীর নিজের রোজগার বলতে কিছু নেই ৷ দল তাঁকে যা দেয়, সেটাই তাঁর একমাত্র আয় ৷ তিনি এমএ, বিএড করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৷ রাজনৈতিক লড়াই করতে গিয়ে কলকাতা, বিধাননগর, হাওড়া-সহ বিভিন্ন থানায় 19টি মামলা রয়েছে মিনাক্ষীর নামে ৷
মিনাক্ষীর সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে সাধারণ মানুষও অবাক হয়ে যাবে ৷ ব্যাঙ্ক ও এলআইসি'র পলিসি এবং একটি বাইক-সহ মোট সম্পত্তির পরিমাণ 5 লক্ষ 78 হাজার 456 টাকা ৷ এছাড়া মিনাক্ষীর নিজের নামে কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বলতে কিছু নেই ৷
গতকাল মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে মিনাক্ষী বলেন, "নির্বাচন আমাদের কাছে রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটা বড় ধাপ ৷ রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে রিজেক্ট করে দিয়েছে ৷ আর বিজেপিকে এখানে থাবা বসাতে দেবে না ৷ সরকার শুধু তৃণমূলের বিধায়কদের নিয়ে নয়, বিজেপির 77 জন বিধায়কও রয়েছেন ৷ তাঁরা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে বসে ছিলেন ৷ তাঁদের জবাব দিতে হবে ৷"
নেত্রীর প্রশ্ন, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে একটাও বিল আইন এনেছেন তাঁরা ? অসম্প্রদায়িক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, গণতান্ত্রিক মানুষ যাঁরা বামেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরাই বাংলাকে তৃণমূলের গুন্ডারাজ থেকে বাঁচাবেন ৷