বামের ভোট রামে ! ইভিএম দেখানোর দাবি মিনাক্ষীর
বঙ্গভোটের এবারের চর্চিত কেন্দ্র ছিল উত্তরপাড়া ৷ সেখানে যুযুধান দুই পক্ষ, তৃণমূল-সিপিআইএম প্রার্থীর লড়াইয়ের মাঝে বাজিমাত করেছে ভোটপ্রচারে সেভাবে দেখতে না-পাওয়া পদ্মশিবিরের দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷
Published : May 5, 2026 at 12:30 PM IST
উত্তরপাড়া, 4 মে: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে অনেক আগে থেকেই উত্তরপাড়ার মাঠে-ময়দানে নেমে ছিলেন বামপ্রার্থী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় । বিধানসভার কোণায় কোণায় মানুষের ঘরে ঘরে প্রচার করেছিলেন তিনি । তার অনেক পরে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা হয়েছিল । প্রাক্তন সেনা কর্মী দীপাঞ্জন চক্রবর্তীকে প্রার্থী করেছিল পদ্ম শিবির ৷ তিনিই এখন উত্তরপাড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক ৷
পরাজয় স্বীকার করে শ্রীরামপুরের গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সোমবার মিনাক্ষী বলেন, "মানুষ পলিসির পরিবর্তন চেয়েছিল ৷ সেটা কতটা হল তা ভবিষ্যৎ বলবে । যেটা আমরাও চেয়েছিলাম কিন্তু যারা আজকে সরকারে এসেছে তারা ভারতবর্ষ এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সরকার চালায় তাতে আমরা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কী হবে ! শুধু আতঙ্কিত হয়েই আমরা থামছি না, রাস্তায় ছিলাম ও থাকব । সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে আমরা আছি ।"
এই বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক মহল থেকে শোনা যাচ্ছে বামের ভোট রামে গিয়েছে ৷ তা নিয়ে মিনাক্ষী বলেন, "কোন ইভিএম আছে যে, বামের ভোট ও রামের ভোট দেখা যায় । সেই ইভিএম দেখানো হোক, তারপর কথা বলব ।"
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেরা খাতা খুলতে পারেনি । কিন্তু এবারে নির্বাচনে ডোমকল বিধানসভায় সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (রানা) জয়ী হয়েছেন । এমনকী বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী ভাঙড়ের নওশাদ সিদ্দিকীও জয় লাভ করেছেন । সেই দিক থেকে বামেরা শূন্যের তকমা অর্থাৎ খাতা খুলতে পেরেছে । এ প্রসঙ্গে মিনাক্ষীর দাবি, সিপিআইএমের খাতা চিরকালই খোলা ছিল । সিপিআইএম পলিসি পরিবর্তনের জন্য লড়াই করে । 2021 সালে একটাও বিধায়ক ছিল না । তাও লড়াই করেছিলাম আমরা । মানুষ যে রায় দিয়েছে সেটা আমরা আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে ।"
তাঁর কথায়, "মানুষ ভোট দিয়েছিল অত্যাচার স্বৈরাচার বিরুদ্ধে, মহিলাদের সুরক্ষা ও বেকারদের কর্মসংস্থান ও জিনিসপত্র দাম কমানোর জন্য । যে প্রশাসন চলছে সেই অপশাসন থেকে বের হওয়ার জন্য । আমাদের রুচি, সংস্কৃতি থেকে বাঁচানোর জন্য । মানুষ তাকিয়ে থাকবে আমরাও তাকিয়ে থাকব সেই দিকে । শুধু তাকিয়ে থাকব না, আমাদের লড়াই রাস্তাতেই লড়ব । যদি বাংলায় হিংসা হয় তাহলে তার জবাব দিতে হবে, যে সরকারে থাকবে তাকে ৷"
উল্লেখ্য, বামপ্রার্থীর মতো বিজেপি প্রার্থীকে প্রচারে দেখা যায়নি । কিন্তু তা সত্বেও প্রথম কয়েক রাউন্ডে কিছুটা মিনাক্ষী এগিয়ে থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে পদ্ম শিবিরে পাল্লা ভারী হতে শুরু করে । শেষমেশ বিজেপি প্রার্থী 10415 ভোটে জয় লাভ করেন দীপাঞ্জন চক্রবর্তী । দ্বিতীয় স্থানে তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় । 30792 ভোটে বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে চলে যান মিনাক্ষী । যদিও এই পরাজয়কে মাথা পেতে নিয়েছেন তিনি ।