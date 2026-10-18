বারাসতে সিপিএমের বুকস্টলে হামলা ! পড়তে হবে হনুমান চালিশা, দাবি গেরুয়া উত্তরীয় পরা যুবক-যুবতীদের
Attacked on CPIM Book Stall: পুজোয় সিপিএমের বুকস্টল করা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গোলমালের খবর পাওয়া গিয়েছে । সেই তালিকায় নতুন সংযোজন বারাসত ।
Published : October 18, 2026 at 12:18 PM IST
বারাসত, 18 অক্টোবর: বামপন্থার বই বিক্রি করা যাবে না । পড়তে হবে হনুমান চালিশা । এমনই দাবি তুলে শনিবার রাতে বারাসতে সিপিএমের দু'টি বুকস্টলে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল গেরুয়া উত্তরীয় পরা একদল যুবক-যুবতীর বিরুদ্ধে । যদিও ভাঙচুরকারীরা নিজেদের স্থানীয় একটি হনুমান মন্দিরের সদস্য বলে দাবি করেছেন ৷
অভিযোগ, শনিবার রাতে দুই বুকস্টল থেকে সমস্ত বইপত্র রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় । ভাঙচুর করা হয় চেয়ার-টেবিল । প্রবীণ বাম নেতাদের প্রকাশ্য রাস্তায় ধাক্কাধাক্কিও করা হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । যদিও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বাম নেতৃত্ব প্রশ্ন তুলেছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরের মতো চলতি বছর দুর্গাপুজো উপলক্ষে উত্তর 24 পরগনা জেলা সদর বারাসতের কলোনি মোড় ও চাঁপাডালি মোড়ে দু'টি বুক স্টল করেছে সিপিএম । ওই দুই বুকস্টলে মূলত বামপন্থার বইপত্র ছিল । সঙ্গে ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-সহ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনী সংক্রান্ত বই । ওই দুই বুকস্টলে বাম কর্মী-সমর্থকেরাও শামিল হয়েছিলেন ।
রাত আটটা নাগাদ আচমকা একদল যুবক-যুবতী সিপিএমের চাঁপাডালি মোড়ের বুকস্টলে চড়াও হন । তাঁরা অভিযোগ তোলেন, সিপিএমের বুকস্টলে দেশবিরোধী বই বিক্রি করা হচ্ছে । নাস্তিকতার প্রচার করা হচ্ছে । গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরা ওই যুবক-যুবতীরা দাবি তোলেন, সিপিএম নাস্তিকতায় বিশ্বাস করে । হনুমান মন্দিরের সামনে কোনও নাস্তিকতার বই বিক্রি করা যাবে না । দেশবিরোধী কোনও বই বিক্রি করা যাবে না । এরপরই তাঁরা সিপিএমের বুকস্টল থেকে সমস্ত বইপত্র রাস্তায় ফেলে দেন বলে অভিযোগ । আরও অভিযোগ, তাঁরা চেয়ার-টেবিল ভেঙে ফেলেন । তারপর তাঁরা বেশ কিছু হনুমান চালিশা বই এনে সিপিএমের ওই বুকস্টলে রাখেন ।
অভিযোগ, গেরুয়া উত্তরীয় পরা ওই যুবক যুবতীরা প্রবীণ বাম নেতা-কর্মীদের হেনস্তা করতেও ছাড়েননি । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারাসত থানার পুলিশ । অভিযোগ, পুলিশের সামনে গেরুয়া উত্তরীয় পরা যুবক-যুবতীরা তান্ডব চালালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ।
বারাসতের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বুকস্টল নিয়ে চাঁপাডালি মোড়ে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে । বিবাদমান দু'পক্ষকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে ।"
এই বিষয়ে সিপিএম নেতা সৈকত দাস বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমরা পুজোর সময় বারাসতে রাস্তার পাশে এভাবে বইপত্র বিক্রি করি । এ বছরও তা করছি । পথচারীরা বই কিনছিলেন । আচমকা একদল যুবক-যুবতী হামলা চালান । তাঁরা আমাদের বইপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন । চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করেছেন । আমাদের দলের প্রবীণ নেতাদেরও হেনস্তা করা হয়েছে ।"
বারাসতে আরেক প্রবীণ বাম নেতা মিলন সরকার বলেন, "বিগত 50 বছর ধরে আমরা পুজোর সময় বইপত্র বিক্রি করার জন্য রাস্তার পাশে বুকস্টল করছি । আমাদের সেই বুকস্টলে হামলা চালানো হল । পুলিশের ভূমিকায় আমরা হতাশ ।"
হামলাকারী যুবক-যুবতীরা কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে এসেছেন, তা অবশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায়নি । সুজন মিস্ত্রি নামে এক যুবক বলেন, "আমি বারাসতের হনুমান মন্দিরের সদস্য । সিপিএম নেতারা বলেছেন, হনুমান চালিশা হনুমানরা পড়ে । যাঁরা হনুমানজি ও রামচন্দ্রকে অসম্মান করেন, আমরা তাঁদের হনুমান মন্দিরের পাশে বুকস্টল করতে দেব না । দেশবিরোধী বইপত্রের পরিবর্তে আমরা সিপিএম নেতাদের বলেছি, হনুমান চালিশা পড়তে হবে ।"
গৌরব ঘোষ নামে আরেক যুবক দাবি তোলেন, "সিপিএমের বুকস্টলে দেশবিরোধী বইপত্র বিক্রি হচ্ছিল । তাই আমরা তাদের বইপত্র সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি । সনাতন ধর্মকে অবহেলা করে বারাসতে আমরা কোনও দেশবিরোধী শক্তিকে বই বিক্রি করতে দেব না ।"
পুজোয় সিপিএমের বুকস্টল করা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গোলমালের খবর পাওয়া গিয়েছে । সেই তালিকায় নতুন সংযোজন উত্তর 24 পরগনার বারাসত । আপাত শান্ত বারাসতেও সিপিএমের বুকস্টলে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ।