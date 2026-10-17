'মদ-গাঁজা বিক্রি করলে আপত্তি থাকত না', বীরভূমে বামেদের বুকস্টলে আগুন-ভাঙচুর
CPI(M) Book Stall Row: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুজোয় বামেদের বুক স্টল করতে দেওয়া হচ্ছে না অথবা বইয়ের স্টল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে ৷
Published : October 17, 2026 at 7:17 PM IST
বোলপুর, 17 অক্টোবর: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামেদের বুক স্টল তুলে দেওয়া হচ্ছে আর নয়তো ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে ৷ বীরভূমের মুরারইয়ে মধ্যরাতে বামেদের বুকস্টলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ ৷ শনিবার বোলপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি ৷
প্রবীণ বাম নেতার ক্ষোভ, "মদ-গাঁজা বিক্রি করলে ওদের আপত্তি থাকবে না, বই বিক্রি করলে আপত্তি আছে ৷" গৌতম ঘোষের অভিযোগ, মুরারইয়ে মধ্যরাতে বামেদের বুকস্টলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বাকি জায়গায় বুকস্টল তুলে দেওয়ার জন্য পুলিশ গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে ৷ অন্যদিকে, এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে বামেদের বুকস্টল তুলে দেওয়ার জন্য বোলপুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে ৷
পুজোর দিনগুলিতে বনগাঁ যশোর রোডে বইয়ের স্টলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামেরা ৷ হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ যথারীতি রাজ্য সরকারকে গণতন্ত্রের পাঠ পড়িয়ে বামেদের বইয়ের স্টলের অনুমতি দিয়েছিল ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য সরকার ৷ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুঘে ও মহম্মদ সাব্বার রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে স্থগিত করে দেয় ৷ অর্থাৎ, বামেদের বুক স্টল করার অনুমতি মেলেনি বনগাঁয় ৷
এই বিতর্কের আবহে বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় 22টি 'মার্কসীয় ও প্রগতিশীল সাহিত্যের বুক স্টল' করা হয়েছিল শারদোৎসব উপলক্ষে ৷ অভিযোগ, শনিবার মধ্য রাতে মুরারইয়ে বামেদের বুকস্টলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে, পুরন্দরপুরে বুকস্টল ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ বোলপুর ও সিউড়িতে পুলিশ গিয়ে বুকস্টল তুলে দিয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সিপিআই(এম) ৷
এদিন, বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আমরা যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মদ-গাঁজা বিক্রি করতাম ওদের আপত্তি থাকত না ৷ বই বিক্রি করছি, তাই ওদের আপত্তি ৷ ওরা চায় না মানুষ বই পড়ুক ৷ জানুক স্বামী বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুদের নেতা ছিলেন না ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না ৷ তাই বনগাঁর মামলার রায়কে সামনে রেখে আমাদের বুকস্টল তুলে দিচ্ছে ৷ জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ যাচ্ছে, তিনিই বীরভূম চালাচ্ছেন ৷ নিচুতলার পুলিশ বলছে, আমাদের উপর চাপ আসছে ৷ তাই এটা পরিষ্কার বামপন্থীদের আদর্শ যাতে ছড়িয়ে না পরে সেটা রোখা ওদের কাজ ।"
প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বোলপুর শহরজুড়ে শয়ে শয়ে বিভিন্ন কোম্পানি, সংস্থার বিজ্ঞাপনী তোরণ হয়েছে। এক একটি তোরণ করতে 25-35 হাজার টাকা নিয়েছে বোলপুর পুরসভা ৷ সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, পূর্ত বিভাগের জায়গায় তোরণের টাকা বোলপুর পুরসভা তাদের নিজস্ব তহবিলে নেয় কী করে ? অন্যদিকে, এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে বোলপুর থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে অবিলম্বে বামেদের বুকস্টলগুলি তুলে দিতে হবে ৷