বিমান বসুকে নিয়ে হবে ডক্যুমেন্টারি, প্রকাশিত হল জীবনী 'আমাদের চেয়ারম্যান'

বিমান বসুকে নিয়ে হবে ডক্যুমেন্টারি, প্রকাশিত হল জীবনী 'আমাদের চেয়ারম্যান'
Biman Bose Documentary: বিমান বসুকে নিয়ে আরেকটি বই বের করা হবে বলেও জানিয়েছে সিপিআইএম নেতৃত্ব ৷
Published : October 7, 2026 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা এবার সংরক্ষিত হতে চলেছে তথ্যচিত্রে ৷ প্রবীণ সিপিএম নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরির কাজ চলছে বলে জানালেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত ৷ বুধবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের রাজ্য দফতরে প্রকাশিত হয় বিমান বসুকে নিয়ে লেখা বই 'আমাদের চেয়ারম্যান'৷ সেখানেই তথ্য়চিত্র তৈরির বিষয়টি জানানো হয় ।
এনিয়ে সিপিএম রাজ্য কমিটির এই সদস্য আরও জানান, তাঁদের দলের প্রবীণ নেতাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন ৷ তাঁর কথায়, "পার্টির বিভিন্ন নথি ও আন্দোলনের ইতিহাস বইয়ের মাধ্যমে সংরক্ষিত হলেও, আন্দোলনের নেপথ্যে থাকা নেতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিও নথিবদ্ধ করা জরুরি ৷"
সুদীপের দাবি, "প্রথমে আত্মজীবনী লেখার বিষয়ে বিমান বসু খুব একটা রাজি ছিলেন না ৷ পরে তাঁকে রাজি করানো হয় ৷ বর্তমানে সেই জীবনীমূলক বইয়ের কাজ চলছে ৷ পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে তৈরি হচ্ছে একটি ডক্যুমেন্টারিও ৷"
তিনি জানান, খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিমান বসুর অভিজ্ঞতা সেই তথ্যচিত্রে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ডক্যুমেন্টারির কাজ এগোচ্ছে ৷
তবে, ডক্যুমেন্টারির পাশাপাশি বিমান বসুকে নিয়ে একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয় এক প্রকাশনা সংস্থা ৷ বিমান বসুর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এমন সহকর্মী, দলের নেতানেত্রী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি হয়েছে বইটি ৷ সুদীপ সেনগুপ্তের দাবি, প্রায় 33 জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক সহযোদ্ধার লেখা জায়গা পেয়েছে এই বইতে ৷
সুদীপের কথায়, এই উদ্যোগ কোনও ব্যক্তিপুজোর অংশ নয় ৷ বরং বর্তমান প্রজন্মের সামনে রাজনৈতিক ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা একটি 'রাজনৈতিক কর্তব্য' এবং 'ঐতিহাসিক দায়িত্ব' বলেই মনে করছে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব ৷ তিনি আরও জানান, আগামী শারদোৎসবের আগে বিমান বসুর জীবনীমূলক বই এবং ডক্যুমেন্টারি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রয়েছে তাঁদরে ৷ জীবনীমূলক বইটি ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে পাওয়া যাবে ৷
অন্যদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্যেও উঠে আসে 'আমাদের চেয়ারম্যান' প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "বামেদের 'চেয়ারম্যান' বললেই অনেকের মাথায় চিনের চেয়ারম্যানের প্রসঙ্গ আসে ৷ কিন্তু, আমাদের কাছে বিমান’দা-ই 'আমাদের চেয়ারম্যান' ৷"