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পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসন-সংবিধান রক্ষার সওয়ালে তোপ সেলিমের, বিকেন্দ্রীকরণের দাবিতে নতুন লড়াইয়ের ডাক

CPIM Leader Md Salim on GTA: রবিবার দার্জিলিং-কার্শিয়াং এলাকা কমিটির যৌথ কর্মী বৈঠক এবং সাধারণ সভায় অংশ নেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷

CPI(M) West Bengal State Secretary Md Salim
পাহাড়ে প্রবীণ বাম নেতা মহম্মদ সেলিম (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 7:35 PM IST

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দার্জিলিং, 13 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের দীর্ঘদিনের মৌলিক অধিকার ও রুটি-রুজির প্রশ্নগুলিকে আড়াল করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে চরম আমলাতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ রবিবার দার্জিলিং ও কার্শিয়াং এলাকা কমিটির যৌথ কর্মী বৈঠক এবং সাধারণ সভায় অংশ নিয়ে তিনি বর্তমান রাজ্য সরকার ও বিজেপির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন ৷

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, "জিটিএ, পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত—সব স্তরেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আইএএস, ডব্লিউবিসিএস এবং আইপিএস অফিসারদের মাধ্যমে শাসন চালানো হচ্ছে ৷ এটি কোনও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য হতে পারে না ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, আমলাতন্ত্রের বদলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই প্রশাসনিক দায়িত্ব সঁপে দিতে হবে ৷"

পাহাড়ে প্রবীণ বাম নেতা মহম্মদ সেলিম (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান (PPS) প্রসঙ্গে বামনেতা জানান, কেবল সেনা, পুলিশ বা কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ৷ ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর ভিতরে থেকেই ষষ্ঠ তফসিল সংশোধনের মাধ্যমে পাহাড়ে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ তিনি জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ ও ত্রিপুরার উদাহরণ টেনে সতর্ক করেন যে, বিজেপি সরকার স্বায়ত্তশাসিত পর্ষদগুলির ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সারা দেশে একদলীয় ও চরম কেন্দ্রীভূত শাসন চালাতে চাইছে ৷

বিজেপির ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের স্লোগানকে তীব্র আক্রমণ করে সেলিম ব্যাখ্যা করেন, একটা ট্রেনে একাধিক ইঞ্জিন থাকলেও ড্রাইভার থাকে একজনই ৷ অর্থাৎ, নামেই ডাবল বা ট্রিপল ইঞ্জিন, আসলে ফ্যাসিবাদের কায়দায় সমস্ত ক্ষমতা দিল্লির এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করাই এদের মূল লক্ষ্য ৷

একইসঙ্গে পাহাড়ের মানুষ দীর্ঘ তিন দশক ধরে প্রতারিত হচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ তোলেন ৷ কখনও ইন্টারলোকিউটর, কখনও টাস্ক ফোর্স আবার কখনও ভোটের মুখে নানা ‘ললিপপ’ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করা হলেও পানীয় জল, উন্নত রাস্তাঘাট, চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও জমির অধিকার এবং যুবসমাজের শিক্ষক নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মতো জরুরি ইস্যুগুলি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷

নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা ইস্যুতে তোপ দেগে মহম্মদ সেলিম বলেন, "সিএএ আইন দিয়ে মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বদলে বে-নাগরিক করার চক্রান্ত করা হচ্ছে ৷ ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম বাদ দিয়ে আবার সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা চূড়ান্ত হাস্যকর ও বোকামি ছাড়া কিছু নয় ৷" তাঁর মতে, দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ধ্বংস করে এক পোশাক, এক ভাষা ও এক মনুবাদী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, যা আমাদের সংবিধানের মূল চেতনার বিরোধী ৷

অবিলম্বে পাহাড়ে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা, সমস্ত অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ প্রতিরোধ এবং খেটে খাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে নতুন প্রজন্মকে সাথে নিয়ে লাল ঝান্ডার তলায় বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক ৷

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মহম্মদ সেলিম দার্জিলিঙে
CPIM LEADER MD SALIM DARJEELING

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