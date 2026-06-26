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তারাতলা বিপর্যয়ের পর সব থানাকে 'চার দাওয়াই' সিপি অজয় নন্দের

লালবাজার সূত্রের মতে, ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনা বা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত তথ্যপ্রবাহ এবং কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতেই এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ।

KOLKATA POLICE COMMISSIONER AJAY NAND
কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 7:04 AM IST

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কলকাতা, 26 জুন: শহরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা, বিপর্যয় কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনও ঘটনা ঘটলেই দ্রুত পদক্ষেপ ৷ পাশাপাশি তথ্য আদানপ্রদান নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার কড়া বার্তা দিলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ ।

পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের জন্য তিনি কার্যত 'চার দাওয়াই' বা চারটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করেছেন, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে কোনও রকম সমন্বয়ের অভাব না থাকে ।

প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী, বড় কোনও ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি)-কে সময় নষ্ট না করে লালবাজার এবং বিভাগীয় কন্ট্রোল রুমকে বিষয়টি জানাতে হবে । অবিলম্বে ঘটনার গুরুত্ব, সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রাথমিক পরিস্থিতির রিপোর্ট পাঠাতে হবে ।

দ্বিতীয় নির্দেশে বলা হয়েছে, স্থানীয় থানার কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর লালবাজার কন্ট্রোল রুমকে দ্রুত সেই রিপোর্ট সমস্ত শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ডিউটিতে থাকুন বা না-থাকুন, এমনকি ছুটিতে থাকলেও তাঁদের কাছে ঘটনার তথ্য পৌঁছনো বাধ্যতামূলক । পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেও বিষয়টি জানাতে হবে ।

COMMISSIONER OF POLICE AJAY NAND
কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ (ইটিভি ভারত)

তৃতীয় নির্দেশে বিভাগীয় কন্ট্রোল রুমের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । থানার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর বিভাগীয় কন্ট্রোল রুমকে বিস্তারিত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ডেপুটি কমিশনারের (ডিসি) কাছে পাঠাতে হবে । শুধু তাই নয়, ঘটনার পরবর্তী অগ্রগতি, উদ্ধারকাজ, তদন্ত বা পরিস্থিতির পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত আপডেট ধারাবাহিকভাবে পৌঁছে দিতে হবে ।

চতুর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল সমন্বয় বজায় রাখা । সিপি অজয় নন্দ স্পষ্ট জানিয়েছেন, বড় কোনও ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিককে একে অপরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে । পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং জরুরি বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে । সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিশ্চিত করাই হবে মূল লক্ষ্য ।

পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ সতর্ক করে দিয়েছেন, এই নির্দেশাবলী অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে । লালবাজার সূত্রের মতে, ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনা বা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত তথ্যপ্রবাহ এবং কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতেই এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । এতে পুলিশ প্রশাসনের প্রতিটি স্তর আরও বেশি জবাবদিহির আওতায় আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।

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CP AJAY NAND
কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ
তারাতলার ঘটনা নিয়ে সিপির বক্তব্য
KOLKATA POLICE COMMISSIONER
CP AJAY NAND ON TARATALA MISHAP

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