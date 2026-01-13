ETV Bharat / state

নিপায় ফিরল কোভিডের নির্দেশিকা ! অতি সঙ্কটে 2 নার্স, আইসোলেশনে 120

নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে ভর্তি দু'জন নার্সকে 24 ঘণ্টা নজরদারিতে রেখে চিকিৎসা চলছে ৷ বিশেষ সতর্কতা কেন্দ্র ও রাজ্যের ।

নিপায় ফিরল কোভিডের নির্দেশিকা ! (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 13, 2026 at 7:15 PM IST

6 Min Read
কলকাতা/বারাসত, 13 জানুয়ারি: নিপা ভাইরাস নিয়ে সতর্ক রাজ্য । ইতিমধ্যেই দু'জন নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে ভর্তি বারাসতের যশোর রোডের পাশে বেসরকারি হাসপাতালে । তাঁদের মধ্যে একজনের রিপোর্ট পজিটিভ । অন্যজনের রিপোর্ট এখনও আসেনি । তবে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, হৃদয়পুরে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতেন ওই দুই নার্স ।

অতি সঙ্কটে 2 নার্স

সূত্রের মারফৎ জানা গিয়েছে, ওই দুই নার্সের বিপদ এখনও কাটেনি । দু'জনেরই শারীরিক অবস্থা অতি সঙ্কটজনক । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি টিম সংক্রমিত দুই নার্সের শারীরিক অবস্থার উপর প্রতিনিয়ত নজরদারি রেখে চলেছেন । ওই হাসপাতালেই নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন দু'জনে । জানা গিয়েছে, তাঁরা ওই বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন । সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না-পড়ে তার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে । সংক্রমণ রুখতে যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

সংস্পর্শে আসা সবাই কোয়ারান্টাইনে

তাঁদের রুমমেট আরও তিনজন নার্সকে ডিউটিতে আসতে নিষেধ করা হয়েছে । ওই তিনজনের শরীরে এখনও কোনও উপসর্গ না-থাকলেও তাঁদের ও আক্রান্ত দুই নার্সের পরিবারকে আপাতত আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্রে । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ দুই নার্সের সংস্পর্শে আসা 120 জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । তাঁদের প্রত্যেককেই বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

হাসপাতালের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ওই বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত সমস্ত নার্স, চিকিৎসক এমনকি অস্থায়ী কর্মীদেরও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । শুধু তাই নয়, ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী এবং রোগীর আত্মীয়, যাঁরা হাসপাতালে রোগীকে দেখতে আসছেন, তাঁদের জন্যও একই নিয়ম চালু করা হয়েছে । পরিস্থিতির উপর 24 ঘণ্টা কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে ।ওই দু'জন নার্সের চিকিৎসার জন্য গঠিত চিকিৎসক টিম এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পিপিই কিট পরে যেতে বলা হয়েছে । যাতে সংক্রমণ অন‍্য কোথাও ছড়িয়ে পড়তে না-পারে ।

ফিরল কোভিডকালের নির্দেশিকা

অর্থাৎ কোভিডের সময় যা যা নিয়ম ও নির্দেশিকা চালু ছিল হাসপাতালগুলিতে, সেই একই নিয়ম এক্ষেত্রেও মানতে হচ্ছে হাসপাতালের কর্মীদের ।হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে মহিলা নার্স হাসপাতালেরই কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে এসেছিলেন । এরকম তিনজন হাসপাতালের কর্মী এবং পরিবারের তিন সদস্যকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে । এ-ও জানা যাচ্ছে দুই নার্সের সংস্পর্শে আসা সন্দেহভাজন কয়েকজনের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পুনেতে পাঠানো হয়েছে । যতক্ষণ না সেই রিপোর্ট আসছে ততক্ষণ তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপর নজরদারি রাখছেন উত্তর 24 পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা ।

সংক্রমণ নিশ্চিত করতে নমুনা পরীক্ষা

এদিকে, প্রাথমিকভাবে তাঁরা এই ভাইরাসে আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হলেও বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে সংক্রমিত দুই নার্সের নমুনা পাঠানো হয়েছিল পুনের ল‍্যাবে । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এর মধ্যে একজন মহিলা নার্সের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে । তাঁর সঙ্গী পুরুষ নার্সের নমুনা রিপোর্ট এখনও না-এলেও নিপা ভাইরাসের সন্দেহভাজন হিসেবেই ধরা হচ্ছে তাঁকেও ।

গত 5 জানুয়ারি ওই দু'জন শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন । অবস্থার অবনতি হওয়ায় মহিলা নার্সকে বর্ধমান মেডিক‍্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয় বারাসতের ওই বেসরকারি হাসপাতালে । তাঁর সঙ্গী পুরুষ নার্সকেও ভর্তি করা হয় সেখানে । হাসপাতালের ভেন্টিলেশনে রেখে আপাতত চিকিৎসা চলছে দু'জনের ।

নিপা মোকাবিলায় জয়েন্ট আউটব্রেক রেসপন্স টিম

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি টিম মঙ্গলবার বারাসতের ওই বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন । সেই বৈঠকে ছিলেন রাজ‍্য স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরাও ।

নিপা মোকাবিলায় জয়েন্ট আউটব্রেক রেসপন্স টিম তৈরি করা হয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্রের তরফে । সেখানে রয়েছেন, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মানসকুমার কুন্ডু । তাঁর নেতৃত্বে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা হবে । কল্যাণী এইমসের মাইক্রোবায়োলজির অতিরিক্ত প্রফেসর ড. সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর এইমসের নিউরোলজিস্ট ডা. সঞ্জীব ভই, পুনে এনআইভির বিজ্ঞানী ড. রিমা সহায়, কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের আধিকারিক সুনীল শর্মা রয়েছেন ওই দলে । ইতিমধ্যেই এই প্রতিনিধি দল একবার পরির্দশন করে এসেছেন ।

সতর্ক করলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

বিষয়টি নিয়ে উত্তর 24 পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা চিকিৎসক সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, "আক্রান্ত দু'জনের কনট্যাক্ট ট্রেসিং করা হচ্ছে । দুই নার্সের সংস্পর্শে আসা প্রায় 65 জনকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে । পরবর্তীতে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে । 65 জনের মধ্যে 35 জনের রক্তের নমুনা কল‍্যাণী এইমসে পাঠানো হয়েছে । এঁদের সকলকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"

তিনি আরও বলেন, "এ নিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদেরও সতর্ক করে বলা হয়েছে, অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম কিংবা সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোমে কেউ আক্রান্ত হলে সেই রোগীর কনট্যাক্ট ইতিহাস জানতে হবে । সেই সঙ্গে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বিধি মেনে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্রেনিংও দেওয়া হচ্ছে । এ নিয়ে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না ।"

'ভাইরাসের প্রধান বাহক শূকর'

তবে নিপা নিয়ে আতঙ্কের কারণ নেই বলে বারবার বলছেন চিকিৎসক মহল । বেসরকারি হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের প্রধান ডা. তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নিপা ভাইরাস একটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী সংক্রমণ । এই ভাইরাসের প্রধান বাহক হিসেবে শূকরকে চিহ্নিত করা হয়েছে । দূষিত ফল বা খেজুরের রসের মাধ্যমে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে । পাশাপাশি, মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের ঘটনাও প্রমাণিত ও নথিভুক্ত রয়েছে । নিপা আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিকভাবে তীব্র জ্বর ও অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিন্ড্রোমের মতো উপসর্গ দেখা যায় ।"

ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, নিপা ভাইরাসের দু’টি পরিচিত স্ট্রেইন রয়েছে, সেগুলি হল নিভি-মালয়েশিয়া (NiV-M) এবং নিভি-বাংলাদেশ (NiV-B)। কেরলে যে স্ট্রেইনটি শনাক্ত হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য এই দুই স্ট্রেইনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে । তবে পশ্চিমবঙ্গে কোন স্ট্রেইনটি সক্রিয় রয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি । তিনি সতর্ক করে বলেন, নিপা ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক এবং এর মৃত্যুহার সর্বোচ্চ 50 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে । তাই সময়মতো রোগ শনাক্তকরণ, দ্রুত আইসোলেশন এবং নির্ধারিত চিকিৎসা ও সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলাই এই ভাইরাস মোকাবিলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

এদিকে, স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বেলেঘাটা আইডিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে । 10টি ইমার্জেন্সি শয্যা এবং ওয়ার্ডে 68টি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে । এ ছাড়া, ভেন্টিলেশনও প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷

