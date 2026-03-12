রাজ্যপালের শপথমঞ্চে সৌজন্যের ছবি ! বিমান বসুকে সামনে বসালেন মমতা, গরহাজির শুভেন্দু
মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়ে - বর্ষীয়ান বাম নেতা বিমান বসু তৃতীয় সারিতে বসে রয়েছেন । তা দেখেই নিজের আসন থেকে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে যান মমতা।
কলকাতা, 12 মার্চ: রাজনীতির ময়দানে মতাদর্শের সংঘাত যতই তীব্র হোক, ব্যক্তিগত সৌজন্য যে এখনও প্রাসঙ্গিক—বৃহস্পতিবার তারই এক বিরল নজির দেখা গেল রাজভবনের অনুষ্ঠানে । পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আর এন রবি-র শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসু-কে পিছনের সারি থেকে ডেকে সামনের সারিতে বসালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজনৈতিক সৌজন্যের এই দৃশ্যই শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচ্য হয়ে ওঠে ।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ লোকভবনে আয়োজিত হয় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান । সেই সময় অতিথিদের আসন গ্রহণের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়ে—বর্ষীয়ান বাম নেতা বিমান বসু তৃতীয় সারিতে বসে রয়েছেন । তা দেখেই নিজের আসন থেকে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে যান মমতা । হাসিমুখে বলেন, "বিমানদা, পিছনে কেন ? আপনি সামনে আসুন ।" মুখ্যমন্ত্রীর এমন আহ্বানে কিছুটা বিস্মিত হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ রাখেন বিমান বসু । তবে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অনুপস্থিতি ।
ওই সময় কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক ভাবে বাইরে গিয়েছিলেন । তাঁর ফাঁকা চেয়ারটিতেই বর্ষীয়ান বাম নেতাকে সযত্নে বসতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী । শুধু তাই নয়, বসার পর বিমান বসুর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবরও নেন তিনি । রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রবীণ বাম নেতার প্রতি এই সৌজন্যমূলক আচরণ উপস্থিত অনেকেরই নজর কাড়ে । সাম্প্রতিক অতীতে প্রকাশ্যে বিমান বসুর প্রতি এই নিয়ে তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান প্রদর্শনের ঘটনা সামনে এল ।
এ দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেন আর এন রবি । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে হিন্দিতে শপথবাক্য পাঠ করান । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তা । বিজেপির তরফে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় । শপথপর্ব শেষে রাজ্যপালের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সৌজন্য বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
প্রসঙ্গত, প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের পর বাংলার স্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আর এন রবি । এর আগে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল থাকাকালীন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন-এর নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সরকারের সঙ্গে একাধিক বিল নিয়ে তাঁর সংঘাত জাতীয় রাজনীতিতে আলোচনার বিষয় হয়েছিল । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাঁকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে সরাসরি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র দ্বারস্থ হয়েছিল স্ট্যালিন সরকার ।
রাজনৈতিক বিতর্কে ঘেরা সেই ব্যক্তিত্বই এবার বাংলার রাজভবনের নতুন অধিপতি । তবে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী শিবিরের প্রবীণ নেতার সৌজন্যমূলক মুহূর্তই দিনটির বিশেষ স্মৃতি হয়ে রইল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷
