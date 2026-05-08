সৌজন্যের রাজনীতি ! দখল নেওয়া তৃণমূল কার্যালয় ফেরাল বিজেপি
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা ছড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সোনারপুরে বিজেপির তরফে শোনা গেল অন্য বার্তা।
Published : May 8, 2026 at 3:50 PM IST
সোনারপুর, 8 মে: রাজ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে সৌজন্য ও সহাবস্থানের এক ভিন্ন ছবি উঠে এল দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে ৷ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দলবদল এবং 'দখল' রাজনীতির আবহে যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা ছড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সোনারপুরে দেখা গেল অন্য ছবি ৷ দখল হয়ে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক দলীয় কার্যালয় ফেরত দিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার জন্ম দিল বিজেপি নেতৃত্ব ৷
ঘটনার সূত্রপাত শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ককে গুলি করে খুনের পর রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করে ৷ বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, হামলা, ভাঙচুর ও দখলদারির অভিযোগ সামনে আসতে থাকে ৷ সোনারপুর এলাকাতেও বেশ কয়েকটি তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির পতাকা লাগানোর অভিযোগ ওঠে ৷ তবে এই ঘটনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দেয়—দখলদারি বা অশান্তির রাজনীতি তারা সমর্থন করে না। এলাকাজুড়ে মাইকিং করে বিজেপির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, 4 তারিখের পর যারা জার্সি বদলে বিজেপির আবির মেখে তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা বা দখলদারির রাজনীতি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ শুধু বিরোধী দলের কর্মী নয়, যদি কোনও বিজেপি কর্মীও এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
বিজেপি বিধায়ক দেবাশিস ধরের নির্দেশে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 32 নম্বর ওয়ার্ডের দখল হয়ে যাওয়া সমস্ত তৃণমূল কার্যালয় ফেরত দেওয়া হয়। তৃণমূল কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে দলীয় কার্যালয়ের চাবি তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে ৷ একই সঙ্গে তৃণমূল কার্যালয়ে লাগানো বিজেপির সমস্ত পতাকাও খুলে নেন বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন পর বাংলার রাজনীতিতে এই ধরনের সৌজন্যমূলক পদক্ষেপ বিরল। যেখানে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক সংঘর্ষ, প্রতিহিংসা ও দখলদারির অভিযোগ সামনে আসে, সেখানে বিরোধী দলের কার্যালয় ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা কার্যত ব্যতিক্রমী নজির বলেই মনে করছেন অনেকে। বিজেপির 5 নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ নস্কর বলেন, "যে বা যারাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকুক না কেন, পুলিশ যেন কঠোর হাতে দমন করে। আমরা বিজেপি পরিবার। আমাদের আদর্শ মানুষের পাশে থাকা, দখলদারি বা অশান্তি নয়। বিজেপি কখনও জোর করে অন্য দলের কার্যালয় দখলের রাজনীতি সমর্থন করে না।"
অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বও এই ঘটনায় কিছুটা স্বস্তির সুরে কথা বলেছে ৷ যদিও তারা অভিযোগ করেছে, ভোট-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে এবং দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টা হয়েছে। তবে সোনারপুরে বিজেপির পক্ষ থেকে কার্যালয় ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন বার্তা গিয়েছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও এই ঘটনাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষের শান্তি নষ্ট হওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত সংঘাত নয়, শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। সব মিলিয়ে, উত্তপ্ত রাজনীতির আবহে সোনারপুরে বিজেপির এই পদক্ষেপ এখন রাজনৈতিক সৌজন্যের এক বিরল উদাহরণ হিসেবেই চর্চায় উঠে এসেছে ।