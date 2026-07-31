ETV Bharat / state

নাবালিকাকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 2 জনের

নাবালিকাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে অপহরণ করে দুই দুষ্কৃতী ৷ তারপরই বারবার যৌন নির্যাতন ৷ 2021-এর ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনাল জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত ৷

MALDA LIFE IMPRISONMENT
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 31 জুলাই: করোনা আবহে হেঁটে মামার বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বৈষ্ণবনগরের এক নাবালিকা। সেই সময় ওই নাবালিকাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে অপহরণ করে দুই দুষ্কৃতী। পরিত্যক্ত স্থানে নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সেই চলতে থাকে যৌন নির্যাতন।

পরবর্তীতে গাড়ি চালকদের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েও পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় ওই নাবালিকার উপর। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। অবশেষে, গত বুধবার 31 জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশিকা দেয় জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত।

সিবিআইয়ের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র বলেন, "2021 সালের জুন মাসের 10 তারিখ ফরাক্কা ব্যারেজের ঠিক আগে বৈষ্ণবনগরের এক নাবালিকা মামার বাড়ি থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় দু'জন এসে ওই নাবালিকাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে অপহরণ করে। একটি পরিত্যক্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই ওই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালায় দুই ব্যক্তি। এরপর তাকে অ্যাম্বুলেন্সে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে এলাকায় হাসপাতালের গাড়ি চালকদের কোয়ার্টারে পুনরায় যৌন নির্যাতন চালানো হয়।

তিনি আরও বলেন, "ওই নাবালিকাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে অ্যালকোহল, গর্ভ নিরোধক ওষুধ খাওয়ানো হয়। তার কিছু আপত্তিকর ছবিও তুলে রাখা হয়েছিল। পরদিন ভোর চারটেয় ওই অ্যাম্বুলেন্সে করেই নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে বৈষ্ণবনগর থানা চত্বরে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে সেই সময় বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল। পুলিশ এই ঘটনায় সৈয়দ টারজান হোসেন ও করিম শেখ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।"

আইনজীবীর কথায়, "পরবর্তীতে সিবিআইকে এই ঘটনার তদন্ত ভার দেওয়া হয়। এই ঘটনায় জঙ্গিপুর আদালতে 31 জনের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়েছিল। গত বুধবার জঙ্গীপুর মহকুমা আদালত দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সাড়ে 17 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল, সেটি নিলাম করে যে টাকা পাওয় যাবে, তা নাবালিকার পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ৷"

TAGGED:

নাবালিকাকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
MINOR GIRL SEXUALLY ASSAULT
LIFE IMPRISONMENT
MALDA LIFE IMPRISONMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.