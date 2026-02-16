ময়দানে ভোরের ছিনতাই-কাণ্ডে 'দৃষ্টান্তমূলক' সাজা 2 অভিযুক্তকে
পাঁচ বছর আগের ঘটনায় দ্রুত তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করার পর দুই অভিযুক্তকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের ৷
Published : February 16, 2026 at 2:11 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: ময়দানে প্রাতঃভ্রমণকারীদের থেকে দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় 'দৃষ্টান্তমূলক' সাজা ঘোষণা করল আদালত ৷ পাঁচ বছর আগের ঘটনায় দ্রুত তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করার পর দুই অভিযুক্তকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পরবর্তী অপরাধকে কমাতে সাহায্য করবে ৷ সাধারণত ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাজা ঘোষণা খুব কম দেখা যায় ৷ তবে এই মামলায় তদন্তকারী আধিকারিক খুবই ভালো কাজ করেছেন ৷"
2021 সালের 14 জুলাইয়ের ভোরের ময়দান । প্রতিদিনের মতোই হাঁটাহাঁটি, জগিং আর শরীরচর্চায় ব্যস্ত অসংখ্য মানুষ । সেদিন সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ময়দান চত্বরে ঘটে যায় এক দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা, যা মুহূর্তে কাঁপিয়ে দিয়েছিল শহরবাসীকে । পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে রেড রোড সংলগ্ন এলাকায় তিনজন মর্নিং ওয়াকারকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় দুই সশস্ত্র দুষ্কৃতী । ছুরি ও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা । প্রতিরোধের চেষ্টা করায় এক ব্যক্তি ছুরি ও আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁটের আঘাতে গুরুতর জখম হন ।
ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা ময়দান এলাকায় । নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । নিয়মিত ভোরবেলার পথচারীদের মধ্যে তৈরি হয় গভীর উদ্বেগ । এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে কী হবে, তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা । এরপরই এই নিয়ে আরও বেশি করে তৎপর হয় পুলিশ ও প্রশাসন । কলকাতা পুলিশ এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে । ময়দান-সহ শহরের বিভিন্ন 'গ্রিন জোন'-এ বাড়ানো হয় পুলিশি টহল ও সিসিটিভি নজরদারি । একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অ্যান্টি-ড্যাকয়টি অ্যান্ড রবারি টিম তদন্তভার গ্রহণ করে ।
ঘটনার দিনই ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের হয় । তদন্তে নেমে সাব-ইনস্পেক্টর নারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে বিশেষ দল সূত্রের সাহায্যে এন্টালি-বেনিয়াপুকুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে মহম্মদ ইমরান ও শেখ সমীর হোসেনকে । তদন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে 54 দিনের মধ্যেই চার্জশিট পেশ করা হয় আদালতে ।
বিচারপর্ব চলাকালীন 2022 সালে নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেলেও, পরবর্তীতে উচ্চতর আদালতে অভিযুক্তদের জামিন খারিজ হয়ে যায় । গ্রেফতারি এড়াতে শেখ সমীর হোসেন মুম্বইয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকেও তাকে গ্রেফতার করে কলকাতায় ফিরিয়ে আনে তদন্তকারী দল ।
সম্প্রতি মামলার রায় ঘোষণা করে আদালত । ভারতীয় দণ্ডবিধি ও অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় দুই অভিযুক্তকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং মাথাপিছু 10 হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
পুলিশের এক কর্তা জানান, "দ্রুত তদন্ত ও চার্জশিট পেশের ফলেই বিচারপর্ব বিলম্বিত হয়নি । নাগরিক নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।" পাঁচ বছর আগের সেই আতঙ্কের ভোরের পর অবশেষে আইনের কঠোর রায়ে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ময়দানের প্রাত্যহিক পথচারীদের মনে ।