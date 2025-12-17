অনুপম খুনে 3 জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড, ফাঁসি চেয়েছিলেন; জানালেন নিহত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রী

অনুপম খুনে 3 জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড, ফাঁসি চেয়েছিলেন; জানালেন নিহত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্ত্রী
তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত হত্যাকাণ্ডে তিন আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত। ফাঁসি চেয়েছিলেন, জানালেন অনুপম দত্তের স্ত্রী ৷
Published : December 17, 2025 at 5:25 PM IST
ব্যারাকপুর, 17 ডিসেম্বর: পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত হত্যাকাণ্ডে সাড়ে তিন বছর পর তিন আসামির আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত । সাজাপ্রাপ্তরা হল অমিত পণ্ডিত, সঞ্জীব ওরফে বাপি পণ্ডিত ও জিয়াউল মণ্ডল। খুন, খুনের ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনের মামলায় এই তিন আসামিকে বুধবার আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন ব্যারাকপুর আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারক অয়ন বন্দোপাধ্যায় ।
নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে সোমবারই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তিন আসামিকে । সেদিনই বিচারক জানিয়েছিলেন, বুধবার অনুপম দত্ত খুনে দোষী সাব্যস্ত তিন জনের সাজা ঘোষণা হবে। সেই মতো এদিন সাজা ঘোষণা হয়। তবে, নিহত কাউন্সিলরের পরিবার চেয়েছিলেন তিন আসামির যেন সর্বোচ্চ সাজা অর্থাৎ ফাঁসি হয় ৷ কিন্তু, বিচারক যাবজ্জীবন সাজা দেওয়ায় দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ে ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ পড়ল বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা।
এই বিষয়ে অনুপম হত্যা-মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী সত্যব্রত দাস বলেন, "খুন(302), খুনের ষড়যন্ত্র(120-বি) এবং আমর্স অ্যাক্টের(25 ও 27) ধারায় দোষী সাব্যস্ত এই তিন আসামিকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে 302 এবং 120(বি) ধারার মামলায় মূল অভিযুক্ত সঞ্জীব ওরফে বাপি পণ্ডিতকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক । এছাড়া আমর্স অ্যাক্টের 25 ও 27 ধারার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অমিত পণ্ডিতকে 10 হাজার টাকা করে জরিমানা,অনাদায়ে আরও 7 এবং 10 বছরের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি এই দুটো সাজাও একই সঙ্গে চলবে ৷ আদালত জরিমানার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহতের স্ত্রী'কে দেওয়ার কথা বলেছেন ৷"
এদিন হাই-প্রোফাইল এই মামলার রায়দানের দিন আদালত চত্বরে হাজির ছিলেন নিহত অনুপমের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত। উপস্থিত বলেন পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-সহ তৃণমূলের আরও অনেক নেতাই। রায় ঘোষণার পর এদিন মীনাক্ষী বলেন,"আমরা তিন আসামিরই ফাঁসি চেয়েছিলাম।কিন্তু, বিচারক আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছেন ৷ আদালত যেটা মনে করেছেন সেটা দিয়েছে ৷ এতে আমাদের বলার কিছু নেই ৷ মহামান্য আদালত রায়দান দিয়েছে। আদালতের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল।দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ে একটা বিচার পেলাম এটুকুই বলব। তবে, হাইকোর্টে যদি আইনি লড়াই হয়, অবশ্যই লড়ব।"
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছিল 2022 সালের 13 মার্চ। সেদিন আগরপাড়া স্টেশন রোডে পোষ্য কুকুরের জন্য স্কুটিতে চেপে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন পানিহাটি পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত ৷ ভরসন্ধ্যায় জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ট্রিগার চেপে মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অনুপম। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বাপি পণ্ডিত মামলা চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেলেও সোমবারের শুনানিতে তাঁকে হাজিরা দিতে হয় ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে ৷ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সেদিন বিচারকের নির্দেশে পুলিশ বাপি পণ্ডিতকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ৷
হাড়হিম করা সেই নৃশংস খুনের ঘটনার দৃশ্য ধরাও পড়েছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ৷ তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনা ঘিরে সেই সময় তোলপাড় হয় রাজ্যরাজনীতি । চাপ বাড়তে থাকে পুলিশ প্রশাসনের ওপর। ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত বাপি পণ্ডিত এবং তাঁর দুই সহযোগী অমিত পণ্ডিত এবং জিয়াউল মণ্ডলকে একে একে গ্রেফতার করে তদন্তকারীরা ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের 302, 120(বি) এবং আমর্স অ্যাক্টের 25 এবং 27 ধারায় মামলা রুজু হয় ৷ প্রায় সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলাটি চলে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারকের এজলাসে ৷ সোমবার সেই মামলারই দোষী সাব্যস্ত করা হল তিন অভিযুক্তকে।
আদালত সূত্রে খবর, অনুপম হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে প্রথমে হরিণঘাটার বাসিন্দা জিয়াউল মণ্ডল নামে ওই দুষ্কৃতীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এই অমিত পণ্ডিত। অনুপমকে খুন করতে সে জিয়াউলকে 4 লক্ষ টাকার 'সুপারি' দেয়। কিন্তু, টাকা নেওয়ার পরেও নির্দিষ্ট দিনে সে খুন করতে টালবাহানা করছিল ৷ তাই খুনের 'সুপারি'র টাকা ফেরত চায় জিয়াউলের কাছে ৷ কিন্তু তা না-পেয়ে আক্রোশে জিয়াউলের বাড়ির সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অমিত ৷ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যায় জিয়াউল। এর পরেই অমিতের বিরুদ্ধে হরিণঘাটা থানায় খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করেন জিয়াউলের স্ত্রী। সেই মামলা এখনও চলছে কল্যাণী আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক ফাস্ট কোর্টে।
অন্যদিকে, সাজা ঘোষণার পর এজলাস থেকে বেরনোর সময় অভিযুক্ত অমিত এবং বাপি পণ্ডিত'রা এদিন ফের দাবি করে,"তাঁরা চক্রান্তের শিকার।জোর করে ফাঁসানো হয়েছে। এলাকার লোকাল নেতারা এই চক্রান্ত করেছে ।"