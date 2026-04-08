হেফাজতে চেয়ে আবেদন করল না এনআইএ, মোফাক্কেরুলের জেল হেফাজতের নির্দেশ

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে গত বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদার মোথাবাড়ি ও সুজাপুর ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার 41 জন ৷

AIMIM leader Mofakkerul Islam
কোনও আবেদন করেনি এনআইএ (ইটিভি ভারত)
Published : April 8, 2026 at 9:00 PM IST

মালদা, 8 এপ্রিল: মালদার মোথাবাড়িতে এসআইআর (SIR) বিরোধী আন্দোলনে আগেই হস্তক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছে এনআইএ ৷ তার আগেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন কালিয়াচকে অবরোধ-বিক্ষোভ এবং বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনায় ‘মূলচক্রী’ পেশায় আইনজীবী তথা মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলাম ৷

ধৃত মোফাক্কেরুলকে বুধবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় ৷ তবে মোফাক্কেরুল কিংবা অন্য ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়নি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ৷ আর তাই আপাতত তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ আগামী 17 এপ্রিল ফের মোফাক্কেরুলকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে ৷ তাঁর আইনজীবী সন্টু মিঁয়া জানান, “আজ আদালতের কাছে কেস ডায়েরি ছিল না ৷ আগামী 17 তারিখ কেস ডায়েরি জমা করার পাশাপাশি সেদিন ফের মোফাক্কেরুল ইসলামকে আদালতে পেশ করা হবে ।"

তিনি আরও বলেন, "আজ আমরা সেদিনের ঘটনা আদালতকে বলেছি ৷ কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের ঘটনাকে 2 নম্বর ব্লকের ঘটনার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ উনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন মাত্র ৷ তিনি কোনওরকম ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নন ৷ উল্টে অতিরিক্ত জেলাশাসক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপাররের উপস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলেছিলেন । আজ এনআইএ-র তরফে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার কোনও আবেদন আদালতে করা। আমরা মোফাক্কেরুলের জামিনের আবেদন জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু তা নাকচ হয়েছে ৷"

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে গত বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদার মোথাবাড়ি থেকে শুরু করে সুজাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকা ৷ SIR কাজে নিযুক্ত 7 জন বিচারককে কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসের ভিতরে রাত পর্যন্ত আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। বিকেল 4টে থেকে রাত 12টা পর্যন্ত আটকে থাকার পর পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে ৷ বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়িতে হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। কালিয়াচক-1 ব্লকের সুজাপুর এলাকায় দীর্ঘক্ষণ জাতীয় অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। সেই সময় ঘটনাস্থলে একটি গাড়ির মাথায় উঠে বক্তব্য দিতে দেখা যায় মোফাক্কেরুল ইসলামকে ৷

অন্যদিকে, সেই দিনই সকাল থেকে কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে (মোথাবাড়ি থানা) এসআইআরের কাজে কর্মরত বিচারকদের ঘেরাও করে রাখা হয় ৷ রাতে বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে গাড়ির ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনায় মোথাবাড়ি থানার পুলিশ এখনও পর্যন্ত 41 জনকে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার পরদিন গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মোফাক্কেরুলের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল ৷ তার পরদিন গত শুক্রবার পালানোর সময় মোফাক্কেরুল ইসলামকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি ৷ তদন্তকারীা জানতে পেরেছিলেন তিনি বেঙ্গালুরুতে পালানোর ছক কষেছিলেন ৷ আর সেই মতো বিমানবন্দর চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল ৷ তাতেই গ্রেফতার হন এই আইনজীবী তথা মিম নেতা ৷

